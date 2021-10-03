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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Мидтьюлланд - Орхус
Мидтьюлланд - Орхус: обзор матча 03 октября 2021
Мидтьюлланд
03.10.2021, воскресенье, 17:00
Дания. Суперлига, 11 тур
4 : 0
Завершен
Орхус
3'
Ж. Брумадо
18'
Ж. Брумадо (П)
26'
Паулиньо
30'
Ж. Брумадо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидтьюлланд - Орхус
Замена
Д. Коолс
️️️️
Жуниньо
79'
78'
Замена
A. D'Alberto
️️️️
O. Lund
70'
Замена
D. Kurminowski
️️️️
П. Мортенсен
Замена
Д. Хег
️️️️
Э. Святченко
70'
Замена
Н. Дир
️️️️
Паулиньо
69'
Желтая карточка
Паулиньо
63'
Замена
Маррони
️️️️
Г. Исаксен
59'
55'
Замена
Z. Duncan
️️️️
Н. Поульсен
55'
Замена
Ф. Тингагер
️️️️
Я. Биссек
46'
Замена
Ф. Брандхоф
️️️️
А. Гренбек
ГОЛ! 4:0!
Ж. Брумадо
30'
ГОЛ! 3:0!
Паулиньо
26'
18'
Желтая карточка
С. Хауснер
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Ж. Брумадо
18'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Брумадо
Пас отдал
Д. Андерссон
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидтьюлланд
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
28
Эрик Святченко
ЦЗ
29
Паулиньо
ЦЗ
18
Жуниньо
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
25
Рафаэль Онидика
ОП
77
Пионе Систо
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
74
Жуниор Брумадо
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
Орхус
1
Йеспер Хансен
ВР
20
Себастьян Хауснер
ЦЗ
2
Oliver Lund
ЦЗ
19
Эрик Кал
ЦП
23
Микаэл Андерсон
ЦП
11
Альберт Гренбек
ЦП
33
Patrick Olsen
ЦП
6
Николай Поульсен
ЦП
7
Мустафа Бунду
ЦФ
9
Патрик Мортенсен
ЦФ
31
Янн-Орель Биссек
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Мидтьюлланд
1
Йонас Лоссль
ВР
44
Николас Дир
ЛЗ
27
Дион Коолс
ЦЗ
3
Даниэль Хег
ЦЗ
35
Шарлес
ЦП
9
Виктор Линд
ЦФ
38
Маррони
ЦФ
Орхус
5
Anthony D'Alberto
ЦЗ
18
Jesper Juelsgaard
ЦЗ
5
Фредерик Тингагер
ЦЗ
29
Фредерик Брандхоф
ЦП
24
Zach Duncan
ЦП
36
Daniel Gadegaard Andersen
ЦФ
91
D. Kurminowski
ЦФ
3-4-2-1
1
Олафссон
28
Святченко
29
Паулиньо
18
Жуниньо
2
Андерссон
2
Каюсте
25
Онидика
3
Дальсгаард
77
Систо
11
Исаксен
74
Брумадо
2-5-3
1
Хансен
20
Хауснер
2
19
Кал
11
Гренбек
33
6
Поульсен
23
Андерсон
31
Биссек
9
Мортенсен
7
Бунду
29
Паулиньо
44
Дир
44
Дир
29
Паулиньо
18
Жуниньо
27
Коолс
27
Коолс
18
Жуниньо
28
Святченко
3
Хег
3
Хег
28
Святченко
11
Исаксен
38
Маррони
38
Маррони
11
Исаксен
2
5
5
2
31
Биссек
5
Тингагер
5
Тингагер
31
Биссек
11
Гренбек
29
Брандхоф
29
Брандхоф
11
Гренбек
6
Поульсен
24
24
6
Поульсен
9
Мортенсен
91
91
9
Мортенсен
Остались в запасе
Мидтьюлланд
Орхус
1
Йонас Лоссль
ВР
35
Шарлес
ЦП
9
Виктор Линд
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
18
Jesper Juelsgaard
ЦЗ
36
Daniel Gadegaard Andersen
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Остались в запасе
1
Йонас Лоссль
ВР
35
Шарлес
ЦП
9
Виктор Линд
ЦФ
Остались в запасе
18
Jesper Juelsgaard
ЦЗ
36
Daniel Gadegaard Andersen
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Статистика матча Мидтьюлланд - Орхус
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Пафос
- : -
26.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Орхус
Лига конференций, 4 тур
Бранн
- : -
26.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Информация о матче
Стадион:
МКХ Арена
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