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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Брондбю - Ольборг
Брондбю - Ольборг: обзор матча 26 сентября 2021
Брондбю
26.09.2021, воскресенье, 19:00
Дания. Суперлига, 10 тур
2 : 1
Завершен
Ольборг
49'
М. Уре
76'
М. Уре
27'
Л. Прип
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брондбю - Ольборг
90'
Желтая карточка
К. Паллесен
85'
Замена
M. Hannesbo
️️️️
М. Росс
84'
Замена
К. Куск
️️️️
Ф. Берстинг
Замена
А. Павлович
️️️️
М. Уре
84'
Замена
Я. Сингх
️️️️
С. Хедлунд
84'
ГОЛ! 2:1!
М. Уре
Пас отдал
С. Ростед
76'
75'
Желтая карточка
М. Росс
Замена
К. Каппис
️️️️
А. Слимане
73'
59'
Замена
А. Трайковски
️️️️
Л. Прип
59'
Замена
А. Хагельскьер
️️️️
Д. Гранли
54'
Желтая карточка
П. Феррейра
ГОЛ! 1:1!
М. Уре
Пас отдал
А. Слимане
49'
Замена
М. Греве
️️️️
М. Френдруп
46'
27'
ГОЛ! 0:1!
Л. Прип
Пас отдал
Ф. Берстинг
10'
Замена
Т. Прица
️️️️
М. Макарич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брондбю
1
Мадс Хермансен
ВР
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
2
Андреас Максе
ЦЗ
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
14
Кевин Менса
ПЗ
5
Андреас Брус
ПЗ
20
Анис Слимане
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
25
Мортен Френдруп
ЦП
15
Симон Хедлунд
ЦФ
17
Микаэль Уре
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Ольборг
2
Кристоффер Паллесен
ЦЗ
2
Матиас Росс
ЦЗ
5
Расмус Теланнер
ЦЗ
4
Даниэль Гранли
ЦЗ
10
Фредерик Берстинг
ЦП
6
Мальте Хойхольт
ЦП
18
Лука Прип
ЦП
8
Ивер Фоссум
ЦП
35
Якоб Ринне
ЦФ
6
Педру Феррейра
ЦФ
9
Милан Макарич
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Брондбю
30
Томас Миккельсен
ВР
8
Тобиас Беркеейет
ЦП
12
Кристиан Каппис
ЦП
17
Матиас Греве
АП
31
Ягвир Сингх
ЦФ
24
Марко Дивкович
ЦФ
20
Андрийя Павлович
ЦФ
Ольборг
45
Андерс Хагельскьер
ЦЗ
26
Магнус Кристенсен
ЦП
13
Андреас Хансен
ЦФ
35
Marcus Hannesbo
ЦФ
22
Тим Прица
ЦФ
7
Каспер Куск
ЦФ
7
Александар Трайковски
ЦФ
3-2-3-2
1
Хермансен
24
Ростед
2
Максе
5
Тшиемб
14
Менса
5
Брус
20
Слимане
5
Радошевич
25
Френдруп
17
Уре
15
Хедлунд
4-4-3
2
Росс
5
Теланнер
4
Гранли
2
Паллесен
6
Хойхольт
18
Прип
8
Фоссум
10
Берстинг
9
Макарич
6
Феррейра
35
Ринне
20
Слимане
12
Каппис
12
Каппис
20
Слимане
25
Френдруп
17
Греве
17
Греве
25
Френдруп
15
Хедлунд
31
Сингх
31
Сингх
15
Хедлунд
17
Уре
20
Павлович
20
Павлович
17
Уре
4
Гранли
45
Хагельскьер
45
Хагельскьер
4
Гранли
2
Росс
35
35
2
Росс
9
Макарич
22
Прица
22
Прица
9
Макарич
10
Берстинг
7
Куск
7
Куск
10
Берстинг
18
Прип
7
Трайковски
7
Трайковски
18
Прип
Остались в запасе
Брондбю
Ольборг
30
Томас Миккельсен
ВР
8
Тобиас Беркеейет
ЦП
24
Марко Дивкович
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
26
Магнус Кристенсен
ЦП
13
Андреас Хансен
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Остались в запасе
30
Томас Миккельсен
ВР
8
Тобиас Беркеейет
ЦП
24
Марко Дивкович
ЦФ
Остались в запасе
26
Магнус Кристенсен
ЦП
13
Андреас Хансен
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Главный тренер
Кент Нильсен
Статистика матча Брондбю - Ольборг
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Брондбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Ольборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
3 : 1
24.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Ольборг
2 : 3
18.05.2025
Силькеборг
Дания. Суперлига, 8 тур
Виборг
3 : 1
11.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
05.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Ольборг
0 : 1
28.04.2025
Вайле
Информация о матче
Стадион:
Брондбю
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