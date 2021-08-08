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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Копенгаген - Брондбю
Копенгаген - Брондбю: обзор матча 08 августа 2021
Копенгаген
08.08.2021, воскресенье, 17:00
Дания. Суперлига, 4 тур
4 : 2
Завершен
Брондбю
12'
Й. Винд
35'
Д. Хочолава
69'
Й. Винд
81'
П. Бьель
26'
Т. Беркеейет
47'
С. Ростед
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Копенгаген - Брондбю
Замена
В. Нельссон
️️️️
Р. Фалк-Йенсен
89'
Желтая карточка
П. Бьель
88'
85'
Замена
О. Фаллениус
️️️️
М. Греве
85'
Замена
Й. Гаммельбю
️️️️
К. Менса
ГОЛ! 4:2!
П. Бьель
81'
Замена
Л. Лерагер
️️️️
М. Дарами
78'
75'
Замена
М. Уре
️️️️
С. Ростед
Замена
К. Вильчек
️️️️
Й. Винд
72'
Замена
Р. Хойлунд
️️️️
Й. Стаге
72'
ГОЛ! 3:2!
Й. Винд
69'
Желтая карточка
Й. Винд
63'
63'
Замена
А. Слимане
️️️️
К. Каппис
58'
Желтая карточка
С. Ростед
52'
Желтая карточка
К. Каппис
47'
ГОЛ! 2:2!
С. Ростед
Пас отдал
С. Хедлунд
45'
+3
Желтая карточка
Т. Беркеейет
Желтая карточка
Зека
37'
ГОЛ! 2:1!
Д. Хочолава
35'
26'
ГОЛ! 1:1!
Т. Беркеейет
ГОЛ! 1:0!
Й. Винд
Пас отдал
П. Бьель
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Копенгаген
25
Камил Грабара
ВР
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
5
Давид Хочолава
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
6
Зека
ЦП
6
Йенс Стаге
ЦП
16
Пеп Бьель
АП
19
Йонас Винд
ЦФ
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Брондбю
1
Мадс Хермансен
ВР
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
2
Андреас Максе
ЦЗ
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
17
Матиас Греве
ЦП
14
Кевин Менса
ЦП
12
Кристиан Каппис
ЦП
25
Мортен Френдруп
ЦП
15
Симон Хедлунд
ЦФ
8
Тобиас Беркеейет
ЦФ
20
Андрийя Павлович
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Копенгаген
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
4
Кевин Дикс
ЦЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
21
Лукас Лерагер
ЦП
10
Камиль Вильчек
ЦФ
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Брондбю
30
Томас Миккельсен
ВР
3
Антон Скиппер
ЦЗ
20
Анис Слимане
ЦП
19
Йенс-Мартин Гаммельбю
ЦП
10
Резан Корлу
ЦФ
11
Оскар Фаллениус
ЦФ
17
Микаэль Уре
ЦФ
4-2-2-2
25
Грабара
34
Кристиансен
5
Хочолава
2
Анкерсен
20
Бойлесен
6
Зека
6
Стаге
9
Дарами
16
Бьель
8
Фалк-Йенсен
19
Винд
3-4-3
1
Хермансен
24
Ростед
2
Максе
5
Тшиемб
14
Менса
12
Каппис
25
Френдруп
17
Греве
20
Павлович
8
Беркеейет
15
Хедлунд
8
Фалк-Йенсен
25
Нельссон
25
Нельссон
8
Фалк-Йенсен
9
Дарами
21
Лерагер
21
Лерагер
9
Дарами
19
Винд
10
Вильчек
10
Вильчек
19
Винд
6
Стаге
19
Хойлунд
19
Хойлунд
6
Стаге
12
Каппис
20
Слимане
20
Слимане
12
Каппис
14
Менса
19
Гаммельбю
19
Гаммельбю
14
Менса
17
Греве
11
Фаллениус
11
Фаллениус
17
Греве
24
Ростед
17
Уре
17
Уре
24
Ростед
Остались в запасе
Копенгаген
Брондбю
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
4
Кевин Дикс
ЦЗ
Главный тренер
Джесс Торуп
30
Томас Миккельсен
ВР
3
Антон Скиппер
ЦЗ
10
Резан Корлу
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Остались в запасе
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
4
Кевин Дикс
ЦЗ
Остались в запасе
30
Томас Миккельсен
ВР
3
Антон Скиппер
ЦЗ
10
Резан Корлу
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Главный тренер
Александер Цорнигер
Статистика матча Копенгаген - Брондбю
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Копенгаген
Лига конференций, 4 тур
Интер
- : -
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Брондбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Информация о матче
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