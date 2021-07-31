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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Виборг - Мидтьюлланд
Виборг - Мидтьюлланд: обзор матча 31 июля 2021
Виборг
31.07.2021, суббота, 17:00
Дания. Суперлига, 3 тур
0 : 2
Завершен
Мидтьюлланд
71'
Эвандер
77'
А. Дрейер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Виборг - Мидтьюлланд
85'
Замена
Д. Андерссон
️️️️
Д. Коолс
Замена
Д. Аньембе
️️️️
Д. Лонвейк
83'
Замена
С. Бергер
️️️️
С. Греннинг
80'
78'
Замена
М. Хансен
️️️️
Ж. Брумадо
77'
ГОЛ! 0:2!
А. Дрейер
74'
Желтая карточка
Д. Хег
71'
ГОЛ! 0:1!
Эвандер
Замена
J. Mensah
️️️️
Т. Бек
66'
Замена
А. Джатта
️️️️
Ю. Бакиз
66'
62'
Замена
Р. Николайсен
️️️️
Жуниньо
62'
Замена
Г. Исаксен
️️️️
А. Мабиль
46'
Замена
Н. Дир
️️️️
Паулиньо
Желтая карточка
Й. Греннинг
24'
14'
Желтая карточка
Паулиньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виборг
6
Якоб Бонде
ЦП
31
Тобиас Бек
ЦФ
1
Лукас Лунд
ЦФ
55
Франс Путрос
ЦФ
6
Ларс Крамер
ЦФ
3
Мадс Лауритсен
ЦФ
3
Кристиан Серенсен
ЦФ
21
Джастин Лонвейк
ЦФ
13
Йеппе Греннинг
ЦФ
17
Себастьян Греннинг
ЦФ
10
Юнес Бакиз
ЦФ
Главный тренер
Аурелиус Скарбалиус
Мидтьюлланд
1
Йонас Лоссль
ВР
29
Паулиньо
ЦЗ
27
Дион Коолс
ЦЗ
28
Эрик Святченко
ЦЗ
3
Даниэль Хег
ЦЗ
25
Рафаэль Онидика
ОП
11
Авер Мабиль
ЦП
10
Эвандер
ЦП
10
Андерс Дрейер
ПВ
74
Жуниор Брумадо
ЦФ
18
Жуниньо
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
Виборг
26
Can Dursun
ВР
24
Даниэль Аньембе
ЦЗ
20
Алассана Джатта
ЦФ
25
Lorenzo Gordinho
ЦФ
14
Софус Бергер
ЦФ
19
Ибраим Саид
ЦФ
0
J. Mensah
ЦФ
Мидтьюлланд
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
44
Николас Дир
ЛЗ
2
Расмус Николайсен
ЦЗ
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
11
Густав Исаксен
ПП
35
Шарлес
ЦФ
9
Мадс Хансен
ЦФ
1-5
6
Бонде
21
Лонвейк
10
Бакиз
17
Греннинг
13
Греннинг
3
Серенсен
4-1-2-1-2
1
Лоссль
27
Коолс
28
Святченко
3
Хег
29
Паулиньо
25
Онидика
11
Мабиль
10
Эвандер
10
Дрейер
18
Жуниньо
74
Брумадо
21
Лонвейк
24
Аньембе
24
Аньембе
21
Лонвейк
10
Бакиз
20
Джатта
20
Джатта
10
Бакиз
17
Греннинг
14
Бергер
14
Бергер
17
Греннинг
31
Бек
0
0
31
Бек
29
Паулиньо
44
Дир
44
Дир
29
Паулиньо
18
Жуниньо
2
Николайсен
2
Николайсен
18
Жуниньо
27
Коолс
2
Андерссон
2
Андерссон
27
Коолс
11
Мабиль
11
Исаксен
11
Исаксен
11
Мабиль
74
Брумадо
9
Хансен
9
Хансен
74
Брумадо
Остались в запасе
Виборг
Мидтьюлланд
26
Can Dursun
ВР
25
Lorenzo Gordinho
ЦФ
19
Ибраим Саид
ЦФ
Главный тренер
Аурелиус Скарбалиус
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
35
Шарлес
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
Остались в запасе
26
Can Dursun
ВР
25
Lorenzo Gordinho
ЦФ
19
Ибраим Саид
ЦФ
Остались в запасе
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
35
Шарлес
ЦФ
Главный тренер
Аурелиус Скарбалиус
Главный тренер
Брайан Приске
Статистика матча Виборг - Мидтьюлланд
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Виборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 11 тур
Виборг
1 : 2
19.10.2026
Мидтьюлланд
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Пафос
- : -
26.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Информация о матче
Стадион:
Виборг Стадион
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