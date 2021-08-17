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Расписание матчей
Суперкубок Германии
Боруссия Д - Бавария
Боруссия Д - Бавария: обзор матча 17 августа 2021
Боруссия Д
17.08.2021, вторник, 21:30
Суперкубок Германии, Финал
1 : 3
Завершен
Бавария
64'
М. Ройс
41'
Р. Левандовски
50'
Т. Мюллер
74'
Р. Левандовски
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Боруссия Д - Бавария
90'
+3
Желтая карточка
Э. Чупо-Мотинг
88'
Замена
Э. Чупо-Мотинг
️️️️
Р. Левандовски
87'
Замена
Б. Сарр
️️️️
Й. Станишич
Замена
М. Вольф
️️️️
Ф. Пасслак
84'
Замена
Рейньер
️️️️
Д. Беллингем
84'
83'
Желтая карточка
Л. Сане
74'
ГОЛ! 1:3!
Р. Левандовски
73'
Замена
К. Толиссо
️️️️
С. Гнабри
73'
Замена
Д. Мусиала
️️️️
Т. Мюллер
ГОЛ! 1:2!
М. Ройс
Пас отдал
Д. Беллингем
64'
Замена
Д. Мален
️️️️
Ю. Мукоко
58'
50'
ГОЛ! 0:2!
Т. Мюллер
Пас отдал
Р. Левандовски
49'
Замена
Л. Сане
️️️️
К. Коман
41'
ГОЛ! 0:1!
Р. Левандовски
Пас отдал
С. Гнабри
Желтая карточка
М. Дауд
32'
Желтая карточка
М. Ройс
25'
23'
Желтая карточка
Н. Зюле
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
28
Мануэль Аканджи
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
28
Аксель Витсель
ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
81
Махмуд Дауд
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
18
Марко Ройс
АП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
6
Антониос Пападопулос
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
87
Марко Пашалич
ЦП
19
Рейньер
АП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
14
Дониелл Мален
ЦФ
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
3
Омар Ричардс
ЛЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
8
Корентен Толиссо
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
10
Лерой Сане
ПВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
3-3-2-2
1
Кобель
14
Шульц
28
Аканджи
25
Пасслак
28
Витсель
5
Беллингем
81
Дауд
18
Ройс
10
Рейна
14
Мукоко
9
Холанд
4-1-1-2-2
1
Нойер
44
Станишич
2
Упамекано
25
Зюле
19
Дэвис
6
Киммих
27
Горецка
7
Гнабри
21
Коман
9
Левандовски
13
Мюллер
25
Пасслак
27
Вольф
27
Вольф
25
Пасслак
5
Беллингем
19
Рейньер
19
Рейньер
5
Беллингем
14
Мукоко
14
Мален
14
Мален
14
Мукоко
44
Станишич
70
Сарр
70
Сарр
44
Станишич
7
Гнабри
8
Толиссо
8
Толиссо
7
Гнабри
13
Мюллер
10
Мусиала
10
Мусиала
13
Мюллер
21
Коман
10
Сане
10
Сане
21
Коман
9
Левандовски
13
Чупо-Мотинг
13
Чупо-Мотинг
9
Левандовски
Остались в запасе
Боруссия Д
Бавария
1
Марвин Хитц
ВР
6
Антониос Пападопулос
ЦЗ
27
Томас Делэни
ОП
87
Марко Пашалич
ЦП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
3
Омар Ричардс
ЛЗ
26
Свен Ульрайх
ВР
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Остались в запасе
1
Марвин Хитц
ВР
6
Антониос Пападопулос
ЦЗ
27
Томас Делэни
ОП
87
Марко Пашалич
ЦП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
Остались в запасе
3
Омар Ричардс
ЛЗ
26
Свен Ульрайх
ВР
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Статистика матча Боруссия Д - Бавария
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Информация о матче
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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