Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Мольде - Лиллестрем
Мольде - Лиллестрем: обзор матча 05 декабря 2021
Мольде
05.12.2021, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
3 : 3
Завершен
Лиллестрем
64'
Б. Риса
80'
Э. Хестад
83'
О. Омойджуанфо
33'
Г. Осен
89'
Л. Ольсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мольде - Лиллестрем
90'
+3
Желтая карточка
Э. Гарнас
Желтая карточка
О. Брюнхильдсен
90'
+3
89'
ГОЛ! 3:2!
Л. Ольсен
Желтая карточка
М. Бьорнбак
86'
ГОЛ! 3:1!
О. Омойджуанфо
Пас отдал
О. Брюнхильдсен
83'
ГОЛ! 2:1!
Э. Хестад
80'
Замена
Ф. Сьелстад
️️️️
Э. Кнутсон
69'
ГОЛ! 1:1!
Б. Риса
64'
Замена
Э. Хестад
️️️️
Р. Зехнини
56'
33'
ГОЛ! 0:1!
Г. Осен
Пас отдал
Л. Ольсен
19'
Замена
Л. Рангер
️️️️
Т. Петтерссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мольде
1
Андреас Линде
ВР
33
Бирк Риса
ЛЗ
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
20
Сиверт Маннсверк
ЦП
23
Магнус Эйкрем
АП
15
Эрлинг Кнутсон
ПВ
98
Рафик Зехнини
ЦФ
10
Охи Омойджуанфо
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Лиллестрем
23
Гьермунд Осен
ЦП
4
Эспен Гарнас
ЦФ
10
Лехне Ольсен
ЦФ
4
Магнус Кнудсен
ЦФ
20
Ветле Драгснес
ЦФ
18
Ифаньи Мэттью
ЦФ
6
Каан Кайринен
ЦФ
2
Eskil Smidesang Edh
ЦФ
24
Том Петтерссон
ЦФ
5
Иго Огбу
ЦФ
21
Мадс Кристиансен
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Мольде
1
Алекс Кранинкс
ВР
10
Эмиль Брейвик
ЦП
5
Эйрик Хестад
ПВ
23
Фредрик Сьелстад
ЦФ
28
Магнус Гредем
ЦФ
27
Давид Фофана
ЦФ
Лиллестрем
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
3
Джозеф Баккей
ЦФ
22
Филип Слердаль
ЦФ
14
Ульрик Матисен
ЦФ
2
Ларс Рангер
ЦФ
27
Фредрик Крогстад
ЦФ
10
PÃ¥l AndrÃ© Helland
ЦФ
23
Тобиас Свендсен
ЦФ
14
Йонатан-Браут Брюнес
ЦФ
3-2-3-2
1
Линде
33
Риса
15
Бьорнбак
25
Линнес
8
Хуссэйн
20
Маннсверк
17
Брюнхильдсен
23
Эйкрем
15
Кнутсон
10
Омойджуанфо
98
Зехнини
1-5
23
Осен
6
Кайринен
21
Кристиансен
5
Огбу
24
Петтерссон
2
98
Зехнини
5
Хестад
5
Хестад
98
Зехнини
15
Кнутсон
23
Сьелстад
23
Сьелстад
15
Кнутсон
24
Петтерссон
2
Рангер
2
Рангер
24
Петтерссон
Остались в запасе
Мольде
Лиллестрем
1
Алекс Кранинкс
ВР
10
Эмиль Брейвик
ЦП
28
Магнус Гредем
ЦФ
27
Давид Фофана
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
3
Джозеф Баккей
ЦФ
22
Филип Слердаль
ЦФ
14
Ульрик Матисен
ЦФ
27
Фредрик Крогстад
ЦФ
10
PÃ¥l AndrÃ© Helland
ЦФ
23
Тобиас Свендсен
ЦФ
14
Йонатан-Браут Брюнес
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Остались в запасе
1
Алекс Кранинкс
ВР
10
Эмиль Брейвик
ЦП
28
Магнус Гредем
ЦФ
27
Давид Фофана
ЦФ
Остались в запасе
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
3
Джозеф Баккей
ЦФ
22
Филип Слердаль
ЦФ
14
Ульрик Матисен
ЦФ
27
Фредрик Крогстад
ЦФ
10
PÃ¥l AndrÃ© Helland
ЦФ
23
Тобиас Свендсен
ЦФ
14
Йонатан-Браут Брюнес
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Статистика матча Мольде - Лиллестрем
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Лиллестрем
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Старт
0 : 1
01.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Лиллестрем
3 : 2
25.10.2026
Бранн
Информация о матче
Стадион:
Акер Стэдион
Новости команд
Все
Мольде
Лиллестрем
«Лиллестрeм» – «Виктория Пльзень»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Лиллестрема» и «Виктории Пльзень» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы. «Милан» разгромно проиграл «Борнмуту» и другие результаты
23 октября
Захарян забил в Лиге Европы
22 октября
4
«Лиллестрeм» – «Реал Сосьедад»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига конференций. «Панатинаикос» без Лодыгина победил «Фиорентину» и другие результаты
2025.03.07 08:28
Сетка плей-офф Лиги конференций – от 1/8 до финала
2025.02.21 17:00
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
2025.02.21 16:29
1
Все участники 1/8 финала Лиги конференций
2025.02.21 01:45
Лукаку перестал быть самым молодым автором гола в еврокубках
2025.02.14 09:08
«Лиллестрeм» – «Виктория Пльзень»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Лиллестрема» и «Виктории Пльзень» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы. «Милан» разгромно проиграл «Борнмуту» и другие результаты
23 октября
Захарян забил в Лиге Европы
22 октября
4
«Лиллестрeм» – «Реал Сосьедад»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+