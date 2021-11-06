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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Бранн - Русенборг
Бранн - Русенборг: обзор матча 06 ноября 2021
Бранн
06.11.2021, суббота, 20:00
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
2 : 2
Завершен
Русенборг
23'
Б. Финне
25'
Р. Тэйлор
17'
Э. Сейде
55'
К. Хольс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бранн - Русенборг
Замена
M. Simba
️️️️
Б. Финне
75'
64'
Замена
А. Конрадсен
️️️️
Э. Тагсет
63'
Замена
Р. Видесхейм-Пауль
️️️️
Э. Сейде
59'
Желтая карточка
Э. Сейде
Замена
R. Ullaland Hove
️️️️
Ф. Кнудсен
56'
55'
ГОЛ! 2:2!
К. Хольс
ГОЛ! 2:1!
Р. Тэйлор
Пас отдал
М. Расмуссен
25'
ГОЛ! 1:1!
Б. Финне
23'
17'
ГОЛ! 0:1!
Э. Сейде
Пас отдал
Э. Даль Рейтан
14'
Желтая карточка
Э. Даль Рейтан
Желтая карточка
С. Хельтне Нильсен
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бранн
22
Леннарт Грил
ВР
11
Бор Финне
ЦП
21
Роберт Тэйлор
ЦП
7
Феликс-Хорн Майре
ЦП
24
Уле-Мартин Кольскоген
ЦФ
19
Ауне Хеггебе
ЦФ
24
Петтер Странд
ЦФ
6
Сиверт Хельтне Нильсен
ЦФ
20
Матиас Расмуссен
ЦФ
3
Фредрик-Паллесен Кнудсен
ЦФ
24
Рубен Кристиансен
ЦФ
Главный тренер
Фрейр Александерссон
Русенборг
1
Андре Хансен
ВР
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
18
Адам Андерссон
ЦЗ
29
Эрленд Даль Рейтан
ЦЗ
35
Эмиль Сейде
ЛВ
20
Эдвард Тагсет
ЦП
2
Павле Вагич
ЦФ
77
Олаус Скарсем
ЦФ
29
Ноа-Жан Хольм
ЦФ
19
Карло Хольс
ЦФ
9
Дино Исламович
ЦФ
Бранн
6
Vajebah Sakor
ЦП
70
Moonga Simba
ЦФ
15
Filip Moller Delaveris
ЦФ
25
Никлас Йенсен Вассберг
ЦФ
19
Kasper Skaanes
ЦФ
3
Давид Меллер Вольфе
ЦФ
6
Runar Ullaland Hove
ЦФ
11
Оле-Дидрик Бломберг
ЦФ
1
HÃ¥kon Opdal
ЦФ
Русенборг
25
Бесим Сербечич
ЦЗ
15
Холмар Орн Ейхолфссон
ЦЗ
6
Александер Теттей
ЦП
16
Андерс Конрадсен
ЦП
1
Юлиан Лунд
ЦФ
19
Расмус Видесхейм-Пауль
ЦФ
3-5
22
Грил
11
Финне
21
Тэйлор
7
Майре
6
Нильсен
24
Кристиансен
3
Кнудсен
20
Расмуссен
24
Странд
3-1-1-5
1
Хансен
3
Ховланд
18
Андерссон
29
Рейтан
20
Тагсет
35
Сейде
2
Вагич
9
Исламович
19
Хольс
29
Хольм
77
Скарсем
11
Финне
70
70
11
Финне
3
Кнудсен
6
6
3
Кнудсен
20
Тагсет
16
Конрадсен
16
Конрадсен
20
Тагсет
35
Сейде
19
Видесхейм-Пауль
19
Видесхейм-Пауль
35
Сейде
Остались в запасе
Бранн
Русенборг
6
Vajebah Sakor
ЦП
15
Filip Moller Delaveris
ЦФ
25
Никлас Йенсен Вассберг
ЦФ
19
Kasper Skaanes
ЦФ
3
Давид Меллер Вольфе
ЦФ
11
Оле-Дидрик Бломберг
ЦФ
1
HÃ¥kon Opdal
ЦФ
Главный тренер
Фрейр Александерссон
25
Бесим Сербечич
ЦЗ
15
Холмар Орн Ейхолфссон
ЦЗ
6
Александер Теттей
ЦП
1
Юлиан Лунд
ЦФ
Остались в запасе
6
Vajebah Sakor
ЦП
15
Filip Moller Delaveris
ЦФ
25
Никлас Йенсен Вассберг
ЦФ
19
Kasper Skaanes
ЦФ
3
Давид Меллер Вольфе
ЦФ
11
Оле-Дидрик Бломберг
ЦФ
1
HÃ¥kon Opdal
ЦФ
Остались в запасе
25
Бесим Сербечич
ЦЗ
15
Холмар Орн Ейхолфссон
ЦЗ
6
Александер Теттей
ЦП
1
Юлиан Лунд
ЦФ
Главный тренер
Фрейр Александерссон
Статистика матча Бранн - Русенборг
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бранн
Лига конференций, 4 тур
Бранн
- : -
26.11.2026
Орхус
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
3 : 4
22.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Фредрикстад
2 : 2
08.11.2026
Бранн
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Лиллестрем
3 : 2
25.10.2026
Бранн
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Информация о матче
Стадион:
Бранн
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