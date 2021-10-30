Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Русенборг - Лиллестрем
Русенборг - Лиллестрем: обзор матча 30 октября 2021
Русенборг
30.10.2021, суббота, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
1 : 3
Завершен
Лиллестрем
22'
Э. Ховланд
68'
И. Мэттью
79'
Л. Ольсен
86'
Т. Петтерссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Русенборг - Лиллестрем
90'
+3
Замена
У. Матисен
️️️️
Л. Ольсен
86'
ГОЛ! 1:3!
Т. Петтерссон
Пас отдал
Й. Брюнес
Замена
О. Скарсем
️️️️
Э. Тагсет
81'
Замена
Д. Исламович
️️️️
Н. Хольм
81'
79'
ГОЛ! 1:2!
Л. Ольсен
Пас отдал
Г. Осен
78'
Замена
Й. Брюнес
️️️️
Т. Свендсен
68'
ГОЛ! 1:1!
И. Мэттью
46'
Замена
D. Gustafsson
️️️️
P. AndrÃ© Helland
Замена
С. Веччиа
️️️️
П. Скьельбред
39'
ГОЛ! 1:0!
Э. Ховланд
Пас отдал
П. Скьельбред
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Русенборг
1
Андре Хансен
ВР
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
18
Адам Андерссон
ЦЗ
29
Эрленд Даль Рейтан
ЦЗ
35
Эмиль Сейде
ЛВ
7
Маркус Хенриксен
ЦП
20
Эдвард Тагсет
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
2
Павле Вагич
ЦФ
29
Ноа-Жан Хольм
ЦФ
19
Карло Хольс
ЦФ
Лиллестрем
10
Лехне Ольсен
ЦФ
10
PÃ¥l AndrÃ© Helland
ЦФ
23
Тобиас Свендсен
ЦФ
2
Eskil Smidesang Edh
ЦФ
27
Фредрик Крогстад
ЦФ
18
Ифаньи Мэттью
ЦФ
24
Том Петтерссон
ЦФ
5
Иго Огбу
ЦФ
20
Ветле Драгснес
ЦФ
4
Эспен Гарнас
ЦФ
21
Мадс Кристиансен
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Русенборг
15
Холмар Орн Ейхолфссон
ЦЗ
25
Бесим Сербечич
ЦЗ
16
Андерс Конрадсен
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
23
Стефано Веччиа
ПВ
1
Юлиан Лунд
ЦФ
19
Расмус Видесхейм-Пауль
ЦФ
77
Олаус Скарсем
ЦФ
9
Дино Исламович
ЦФ
Лиллестрем
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
23
Гьермунд Осен
ЦП
22
Филип Слердаль
ЦФ
3
Джозеф Баккей
ЦФ
3
Simen Kind Mikalsen
ЦФ
14
Ульрик Матисен
ЦФ
4
Магнус Кнудсен
ЦФ
14
Йонатан-Браут Брюнес
ЦФ
7
Daniel Gustafsson
ЦФ
3-3-1-3
1
Хансен
3
Ховланд
18
Андерссон
29
Рейтан
7
Хенриксен
20
Тагсет
5
Скьельбред
35
Сейде
19
Хольс
29
Хольм
2
Вагич
5
24
Петтерссон
21
Кристиансен
4
Гарнас
20
Драгснес
5
Огбу
5
Скьельбред
23
Веччиа
23
Веччиа
5
Скьельбред
20
Тагсет
77
Скарсем
77
Скарсем
20
Тагсет
29
Хольм
9
Исламович
9
Исламович
29
Хольм
10
Ольсен
14
Матисен
14
Матисен
10
Ольсен
23
Свендсен
14
Брюнес
14
Брюнес
23
Свендсен
10
7
7
10
Остались в запасе
Русенборг
Лиллестрем
15
Холмар Орн Ейхолфссон
ЦЗ
25
Бесим Сербечич
ЦЗ
16
Андерс Конрадсен
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
1
Юлиан Лунд
ЦФ
19
Расмус Видесхейм-Пауль
ЦФ
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
23
Гьермунд Осен
ЦП
22
Филип Слердаль
ЦФ
3
Джозеф Баккей
ЦФ
3
Simen Kind Mikalsen
ЦФ
4
Магнус Кнудсен
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Остались в запасе
15
Холмар Орн Ейхолфссон
ЦЗ
25
Бесим Сербечич
ЦЗ
16
Андерс Конрадсен
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
1
Юлиан Лунд
ЦФ
19
Расмус Видесхейм-Пауль
ЦФ
Остались в запасе
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
23
Гьермунд Осен
ЦП
22
Филип Слердаль
ЦФ
3
Джозеф Баккей
ЦФ
3
Simen Kind Mikalsen
ЦФ
4
Магнус Кнудсен
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Статистика матча Русенборг - Лиллестрем
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Лиллестрем
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Старт
0 : 1
01.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Лиллестрем
3 : 2
25.10.2026
Бранн
Информация о матче
Стадион:
Леркендаль
Новости команд
Все
Русенборг
Лиллестрем
«Лиллестрeм» – «Виктория Пльзень»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Лиллестрема» и «Виктории Пльзень» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы. «Милан» разгромно проиграл «Борнмуту» и другие результаты
23 октября
Захарян забил в Лиге Европы
22 октября
4
«Лиллестрeм» – «Реал Сосьедад»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Экс-защитник «Локомотива» Мампасси нашел новый клуб
10 августа
«Майнц» – «Русенборг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025
2025.08.28 20:50
«Майнц» – «Русенборг»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 1.75
2025.08.27 12:07
«Банга» – «Русенборг»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.75
2025.07.30 09:36
«Русенборг» – «Банга»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.50
2025.07.23 08:30
«Лиллестрeм» – «Виктория Пльзень»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Лиллестрема» и «Виктории Пльзень» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы. «Милан» разгромно проиграл «Борнмуту» и другие результаты
23 октября
Захарян забил в Лиге Европы
22 октября
4
«Лиллестрeм» – «Реал Сосьедад»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+