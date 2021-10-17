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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Буде-Глимт - Сарпсборг 08
Буде-Глимт - Сарпсборг 08: обзор матча 17 октября 2021
Буде-Глимт
17.10.2021, воскресенье, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
2 : 1
Завершен
Сарпсборг 08
13'
Э. Ботхейм
85'
О. Сольбаккен (П)
81'
Д. Линдсет
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Буде-Глимт - Сарпсборг 08
Замена
М. Хейбротен
️️️️
М. Лоде
90'
+1
85'
Желтая карточка
A. Kristiansen
ГОЛ с пенальти! 2:1!
О. Сольбаккен
85'
85'
Замена
Б. Утвик
️️️️
М. Дюрестам
81'
ГОЛ! 1:1!
Д. Линдсет
Пас отдал
А. Салетрос
81'
Замена
Н. Наэсс
️️️️
Д. Линдсет
Замена
Ж. Коомсон
️️️️
А. Пеллегрино
78'
Замена
У. Ветлесен
️️️️
М. Конрадсен
78'
75'
Желтая карточка
И. Коне
Желтая карточка
А. Пеллегрино
45'
+1
Желтая карточка
Э. Ботхейм
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
Э. Ботхейм
Пас отдал
Ф. Бьоркан
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Буде-Глимт
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
2
Мариус Лоде
ЦЗ
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
7
Патрик Берг
ОП
8
Мортен Конрадсен
ЦП
90
Амаль Пеллегрино
ЦП
18
Бреде Матиас Мое
ЦФ
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦФ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
9
Ола Сольбаккен
ЦФ
12
Никита Хайкин
ЦФ
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Сарпсборг 08
6
Антон Салетрос
ЦП
16
Joachim Thomassen
ЦФ
10
Джонатан Линдсет
ЦФ
28
Ибрахима Коне
ЦФ
18
Гауте-Хеберг Ветти
ЦФ
20
Миккель Майгаард
ЦФ
32
Эйрик Вихне
ЦФ
5
Magnar Odegaard
ЦФ
3
Ben Kantie Karamoko
ЦФ
6
Микаэль Дюрестам
ЦФ
34
Anders Kristiansen
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Буде-Глимт
10
Уго Ветлесен
ЦП
22
Джоэль Мвука
ЦП
98
Пернамбуко
ЦФ
11
Лассе Нордас
ЦФ
18
Элиас Хаген
ЦФ
17
Сигурд Квиле
ЦФ
22
Мариус Хейбротен
ЦФ
22
Джошуа Смитс
ЦФ
7
Жилберт Коомсон
ЦФ
Сарпсборг 08
12
Симен Видтун Нильсен
ЦФ
4
Бьорн-Инге Утвик
ЦФ
7
Ole JÃ¸rgen Halvorsen
ЦФ
55
Себастьян Ярль
ЦФ
3
Николай Наэсс
ЦФ
11
Мохамед Офкир
ЦФ
17
Йоахим Солтведт
ЦФ
22
Кристиан Опсет
ЦФ
3-1-2-5
15
Бьоркан
2
Сампстед
2
Лоде
7
Берг
8
Конрадсен
90
Пеллегрино
19
Фет
12
Хайкин
9
Сольбаккен
22
Ботхейм
18
Мое
1-5
6
Салетрос
32
Вихне
34
6
Дюрестам
3
5
8
Конрадсен
10
Ветлесен
10
Ветлесен
8
Конрадсен
2
Лоде
22
Хейбротен
22
Хейбротен
2
Лоде
90
Пеллегрино
7
Коомсон
7
Коомсон
90
Пеллегрино
6
Дюрестам
4
Утвик
4
Утвик
6
Дюрестам
10
Линдсет
3
Наэсс
3
Наэсс
10
Линдсет
Остались в запасе
Буде-Глимт
Сарпсборг 08
22
Джоэль Мвука
ЦП
98
Пернамбуко
ЦФ
11
Лассе Нордас
ЦФ
18
Элиас Хаген
ЦФ
17
Сигурд Квиле
ЦФ
22
Джошуа Смитс
ЦФ
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
12
Симен Видтун Нильсен
ЦФ
7
Ole JÃ¸rgen Halvorsen
ЦФ
55
Себастьян Ярль
ЦФ
11
Мохамед Офкир
ЦФ
17
Йоахим Солтведт
ЦФ
22
Кристиан Опсет
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Остались в запасе
22
Джоэль Мвука
ЦП
98
Пернамбуко
ЦФ
11
Лассе Нордас
ЦФ
18
Элиас Хаген
ЦФ
17
Сигурд Квиле
ЦФ
22
Джошуа Смитс
ЦФ
Остались в запасе
12
Симен Видтун Нильсен
ЦФ
7
Ole JÃ¸rgen Halvorsen
ЦФ
55
Себастьян Ярль
ЦФ
11
Мохамед Офкир
ЦФ
17
Йоахим Солтведт
ЦФ
22
Кристиан Опсет
ЦФ
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Главный тренер
Гейр Бакке
Статистика матча Буде-Глимт - Сарпсборг 08
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Буде-Глимт
- : -
28.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Старт
- : -
29.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Информация о матче
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