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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Буде-Глимт - Волеренга
Буде-Глимт - Волеренга: обзор матча 26 сентября 2021
Буде-Глимт
26.09.2021, воскресенье, 21:00
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
1 : 0
Завершен
Волеренга
79'
Э. Ботхейм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Буде-Глимт - Волеренга
Замена
Ж. Коомсон
️️️️
А. Пеллегрино
89'
82'
Замена
Н. Томсен
️️️️
Т. Кристенсен
82'
Замена
Х. Удаль
️️️️
В. Кьяртанссон
ГОЛ! 1:0!
Э. Ботхейм
79'
Замена
М. Хейбротен
️️️️
Б. Матиас Мое
62'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Буде-Глимт
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
2
Мариус Лоде
ЦЗ
90
Амаль Пеллегрино
ЦП
12
Никита Хайкин
ЦФ
18
Бреде Матиас Мое
ЦФ
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦФ
18
Элиас Хаген
ЦФ
14
Ульрик Салтнес
ЦФ
9
Ола Сольбаккен
ЦФ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Волеренга
37
Иван Насберг
ЦЗ
16
Хенрик Бьордал
ЦП
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
20
Сиди Джатта
ЦФ
1
Кьетил Хауг
ЦФ
2
Кристиан Борхгревинк
ЦФ
4
Jonatan Nation
ЦФ
35
Леонард Жута
ЦФ
9
Фредрик Йенсен
ЦФ
15
Один-Тиаго Хольм
ЦФ
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Буде-Глимт
14
Маттиас Кяйт
ЦП
22
Джоэль Мвука
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
8
Мортен Конрадсен
ЦП
22
Джошуа Смитс
ЦФ
22
Мариус Хейбротен
ЦФ
17
Сигурд Квиле
ЦФ
7
Жилберт Коомсон
ЦФ
11
Лассе Нордас
ЦФ
Волеренга
27
Albin Morfelt
ЦП
6
Николай Томсен
ЦП
1
Матиас Дюнгеланд
ЦФ
4
Fredrik Holmé
ЦФ
13
Brage Skaret
ЦФ
16
Mathias Johnsrud
ЦФ
17
Якоб Энг
ЦФ
19
Хенрик Удаль
ЦФ
3-1-5
15
Бьоркан
2
Лоде
2
Сампстед
90
Пеллегрино
18
Хаген
22
Ботхейм
9
Сольбаккен
14
Салтнес
19
Фет
1-2-5
37
Насберг
16
Бьордал
10
Кристенсен
4
9
Кьяртанссон
15
Хольм
9
Йенсен
35
Жута
18
Мое
22
Хейбротен
22
Хейбротен
18
Мое
90
Пеллегрино
7
Коомсон
7
Коомсон
90
Пеллегрино
10
Кристенсен
6
Томсен
6
Томсен
10
Кристенсен
9
Кьяртанссон
19
Удаль
19
Удаль
9
Кьяртанссон
Остались в запасе
Буде-Глимт
Волеренга
14
Маттиас Кяйт
ЦП
22
Джоэль Мвука
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
8
Мортен Конрадсен
ЦП
22
Джошуа Смитс
ЦФ
17
Сигурд Квиле
ЦФ
11
Лассе Нордас
ЦФ
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
27
Albin Morfelt
ЦП
1
Матиас Дюнгеланд
ЦФ
4
Fredrik Holmé
ЦФ
13
Brage Skaret
ЦФ
16
Mathias Johnsrud
ЦФ
17
Якоб Энг
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Остались в запасе
14
Маттиас Кяйт
ЦП
22
Джоэль Мвука
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
8
Мортен Конрадсен
ЦП
22
Джошуа Смитс
ЦФ
17
Сигурд Квиле
ЦФ
11
Лассе Нордас
ЦФ
Остались в запасе
27
Albin Morfelt
ЦП
1
Матиас Дюнгеланд
ЦФ
4
Fredrik Holmé
ЦФ
13
Brage Skaret
ЦФ
16
Mathias Johnsrud
ЦФ
17
Якоб Энг
ЦФ
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Статистика матча Буде-Глимт - Волеренга
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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- : -
28.11.2026
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Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
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Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Волеренга
1 : 2
21.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
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Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Волеренга
3 : 1
18.10.2026
Бранн
Информация о матче
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