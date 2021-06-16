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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Буде-Глимт - Стремсгодсет
Буде-Глимт - Стремсгодсет: обзор матча 16 июня 2021
Буде-Глимт
16.06.2021, среда, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 14 тур
7 : 2
Завершен
Стремсгодсет
6'
У. Салтнес
16'
У. Салтнес
29'
О. Сольбаккен
44'
Э. Ботхейм
71'
У. Ветлесен
84'
A. Lindahl
79'
М. Майгаард
89'
Г. Вальсвик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Буде-Глимт - Стремсгодсет
89'
ГОЛ! 6:2!
Г. Вальсвик
Пас отдал
Л. Вильсвик
ГОЛ! 6:1!
A. Lindahl
Пас отдал
Ф. Бьоркан
84'
79'
ГОЛ! 5:1!
М. Майгаард
Пас отдал
Л. Вильсвик
78'
Замена
А. Лейфссон
️️️️
N. Gunnarsson
76'
Желтая карточка
N. Gunnarsson
ГОЛ! 5:0!
У. Ветлесен
Пас отдал
С. Фет
71'
Замена
A. Lindahl
️️️️
С. Серли
69'
68'
Замена
К. Красники
️️️️
Й. Хове
68'
Замена
В. Тор Ингимундарсон
️️️️
М. Мава
Желтая карточка
С. Фет
60'
Замена
Пернамбуко
️️️️
О. Сольбаккен
46'
Замена
У. Ветлесен
️️️️
У. Салтнес
46'
ГОЛ! 4:0!
Э. Ботхейм
Пас отдал
О. Сольбаккен
44'
ГОЛ! 3:0!
О. Сольбаккен
Пас отдал
А. Сампстед
29'
ГОЛ! 2:0!
У. Салтнес
Пас отдал
П. Берг
16'
ГОЛ! 1:0!
У. Салтнес
Пас отдал
С. Серли
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
17
Сигурд Квиле
ЦЗ
22
Мариус Хейбротен
ЦЗ
7
Патрик Берг
ОП
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
14
Ульрик Салтнес
ЦП
10
Сондре Серли
ЦП
9
Ола Сольбаккен
ПВ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Стремсгодсет
16
Вильяр Михра
ВР
26
Ларс Вильсвик
ЦЗ
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
8
Йохан Хове
ЦП
10
Герман Штенгель
ЦП
18
Халльдор Стеневик
ПВ
23
Niklas Gunnarsson
ЦФ
3
Jonathan Parr
ЦФ
20
Миккель Майгаард
ЦФ
9
Фред Фрайдей
ЦФ
14
Мозес Мава
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Буде-Глимт
22
Джошуа Смитс
ВР
18
Вегард Конгсро
ЛЗ
98
Пернамбуко
ЛВ
18
Элиас Хаген
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
2
Axel Lindahl
ЦФ
43
Brynjar Johnsplass
ЦФ
0
T. Rataj
ЦФ
11
Лассе Нордас
ЦФ
Стремсгодсет
40
Мортен Саэтра
ВР
19
Ари Лейфссон
ЦЗ
25
Валдимар Тор Ингимундарсон
ЛВ
8
Крешник Красники
ЦП
80
Andreas Rosendal Nyhagen
ЦФ
21
Prosper Mendy
ЦФ
4-1-3-1-1
12
Хайкин
15
Бьоркан
17
Квиле
22
Хейбротен
2
Сампстед
7
Берг
19
Фет
14
Салтнес
10
Серли
9
Сольбаккен
22
Ботхейм
2-2-1-5
16
Михра
26
Вильсвик
71
Вальсвик
8
Хове
10
Штенгель
18
Стеневик
23
14
Мава
9
Фрайдей
20
Майгаард
3
9
Сольбаккен
98
Пернамбуко
98
Пернамбуко
9
Сольбаккен
10
Серли
2
2
10
Серли
14
Салтнес
10
Ветлесен
10
Ветлесен
14
Салтнес
8
Хове
8
Красники
8
Красники
8
Хове
23
19
Лейфссон
19
Лейфссон
23
14
Мава
25
Ингимундарсон
25
Ингимундарсон
14
Мава
Остались в запасе
Буде-Глимт
Стремсгодсет
22
Джошуа Смитс
ВР
18
Вегард Конгсро
ЛЗ
18
Элиас Хаген
ЦП
43
Brynjar Johnsplass
ЦФ
0
T. Rataj
ЦФ
11
Лассе Нордас
ЦФ
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
40
Мортен Саэтра
ВР
80
Andreas Rosendal Nyhagen
ЦФ
21
Prosper Mendy
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Остались в запасе
22
Джошуа Смитс
ВР
18
Вегард Конгсро
ЛЗ
18
Элиас Хаген
ЦП
43
Brynjar Johnsplass
ЦФ
0
T. Rataj
ЦФ
11
Лассе Нордас
ЦФ
Остались в запасе
40
Мортен Саэтра
ВР
80
Andreas Rosendal Nyhagen
ЦФ
21
Prosper Mendy
ЦФ
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Статистика матча Буде-Глимт - Стремсгодсет
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Буде-Глимт
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Буде-Глимт
- : -
28.11.2026
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1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
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Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Русенборг
6 : 0
30.11.2025
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Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стремсгодсет
2 : 6
22.11.2025
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Кристиансунд
2 : 1
09.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
02.11.2025
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Волеренга
2 : 1
26.10.2025
Стремсгодсет
Информация о матче
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