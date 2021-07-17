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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Сарпсборг 08 - Буде-Глимт
Сарпсборг 08 - Буде-Глимт: обзор матча 17 июля 2021
Сарпсборг 08
17.07.2021, суббота, 21:00
Норвегия. Элитсериен, 13 тур
2 : 2
Завершен
Буде-Глимт
26'
А. Салетрос
67'
И. Коне
45'
Э. Ботхейм
86'
М. Хейбротен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сарпсборг 08 - Буде-Глимт
Желтая карточка
M. Odegaard
89'
Желтая карточка
И. Коне
87'
86'
ГОЛ! 2:2!
М. Хейбротен
Пас отдал
А. Сампстед
Замена
С. Ярль
️️️️
М. Дюрестам
85'
80'
Замена
Пернамбуко
️️️️
У. Ветлесен
Желтая карточка
Д. Линдсет
79'
ГОЛ! 2:1!
И. Коне
Пас отдал
Д. Линдсет
67'
Желтая карточка
B. Kantie Karamoko
66'
Замена
И. Коне
️️️️
К. Опсет
61'
Замена
М. Офкир
️️️️
O. JÃ¸rgen Halvorsen
61'
46'
Замена
М. Хейбротен
️️️️
М. Лоде
45'
ГОЛ! 1:1!
Э. Ботхейм
Пас отдал
М. Конрадсен
ГОЛ! 1:0!
А. Салетрос
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сарпсборг 08
6
Микаэль Дюрестам
ЦЗ
4
Бьорн-Инге Утвик
ЦЗ
3
Николай Наэсс
ЦЗ
10
Джонатан Линдсет
ЦП
6
Антон Салетрос
ЦП
16
Joachim Thomassen
ЦФ
34
Anders Kristiansen
ЦФ
3
Ben Kantie Karamoko
ЦФ
5
Magnar Odegaard
ЦФ
7
Ole JÃ¸rgen Halvorsen
ЦФ
22
Кристиан Опсет
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
2
Мариус Лоде
ЦЗ
7
Патрик Берг
ОП
18
Бреде Матиас Мое
ЦП
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
8
Мортен Конрадсен
ЦП
14
Ульрик Салтнес
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
11
Лассе Нордас
ЦФ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Сарпсборг 08
12
Симен Видтун Нильсен
ВР
55
Себастьян Ярль
ЦЗ
32
Эйрик Вихне
ПАЗ
17
Йоахим Солтведт
ЛП
11
Мохамед Офкир
ЛВ
19
Laurent Jacques Mendy
ЦФ
6
Emil Palsson
ЦФ
28
Ибрахима Коне
ЦФ
15
Стеффен Скалевик
ЦФ
Буде-Глимт
22
Джошуа Смитс
ВР
18
Вегард Конгсро
ЛЗ
22
Мариус Хейбротен
ЦЗ
17
Сигурд Квиле
ЦЗ
98
Пернамбуко
ЛВ
18
Элиас Хаген
ЦП
6
Вегард Моберг
ЦП
17
Себастьян Тунекти
ЛФ
2
Axel Lindahl
ЦФ
3-2-5
6
Дюрестам
4
Утвик
3
Наэсс
10
Линдсет
6
Салетрос
3
22
Опсет
7
5
34
2-1-5-2
12
Хайкин
2
Сампстед
2
Лоде
7
Берг
18
Мое
8
Конрадсен
14
Салтнес
10
Ветлесен
19
Фет
22
Ботхейм
11
Нордас
6
Дюрестам
55
Ярль
55
Ярль
6
Дюрестам
22
Опсет
28
Коне
28
Коне
22
Опсет
7
11
Офкир
11
Офкир
7
2
Лоде
22
Хейбротен
22
Хейбротен
2
Лоде
10
Ветлесен
98
Пернамбуко
98
Пернамбуко
10
Ветлесен
Остались в запасе
Сарпсборг 08
Буде-Глимт
17
Йоахим Солтведт
ЛП
12
Симен Видтун Нильсен
ВР
32
Эйрик Вихне
ПАЗ
19
Laurent Jacques Mendy
ЦФ
6
Emil Palsson
ЦФ
15
Стеффен Скалевик
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
17
Себастьян Тунекти
ЛФ
22
Джошуа Смитс
ВР
18
Вегард Конгсро
ЛЗ
17
Сигурд Квиле
ЦЗ
18
Элиас Хаген
ЦП
2
Axel Lindahl
ЦФ
6
Вегард Моберг
ЦП
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Остались в запасе
17
Йоахим Солтведт
ЛП
12
Симен Видтун Нильсен
ВР
32
Эйрик Вихне
ПАЗ
19
Laurent Jacques Mendy
ЦФ
6
Emil Palsson
ЦФ
15
Стеффен Скалевик
ЦФ
Остались в запасе
17
Себастьян Тунекти
ЛФ
22
Джошуа Смитс
ВР
18
Вегард Конгсро
ЛЗ
17
Сигурд Квиле
ЦЗ
18
Элиас Хаген
ЦП
2
Axel Lindahl
ЦФ
6
Вегард Моберг
ЦП
Главный тренер
Гейр Бакке
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Статистика матча Сарпсборг 08 - Буде-Глимт
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Старт
- : -
29.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Буде-Глимт
- : -
28.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Информация о матче
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