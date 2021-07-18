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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Лиллестрем - Мольде
Лиллестрем - Мольде: обзор матча 18 июля 2021
Лиллестрем
18.07.2021, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 13 тур
1 : 1
Завершен
Мольде
90+2'
Л. Рангер
42'
Э. Хуссэйн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лиллестрем - Мольде
90'
+5
Замена
Э. Хестад
️️️️
О. Брюнхильдсен
90'
+5
Замена
Д. Фофана
️️️️
О. Омойджуанфо
ГОЛ! 1:1!
Л. Рангер
Пас отдал
Г. Осен
90'
+2
Замена
Й. Брюнес
️️️️
Ф. Крогстад
87'
Замена
У. Матисен
️️️️
В. Драгснес
87'
84'
Замена
Б. Риса
️️️️
Э. Кнутсон
71'
Желтая карточка
А. Линде
Замена
Т. Свендсен
️️️️
D. Gustafsson
64'
60'
Желтая карточка
Э. Кнутсон
58'
Замена
С. Грегерсен
️️️️
М. Эйкрем
42'
ГОЛ! 0:1!
Э. Хуссэйн
Пас отдал
О. Брюнхильдсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лиллестрем
21
Мадс Кристиансен
ВР
20
Ветле Драгснес
ЛЗ
4
Эспен Гарнас
ЦЗ
5
Иго Огбу
ЦЗ
2
Ларс Рангер
ПЗ
18
Ифаньи Мэттью
ОП
27
Фредрик Крогстад
ЦП
23
Гьермунд Осен
ЦП
10
Лехне Ольсен
ЦФ
7
Daniel Gustafsson
ЦФ
2
Eskil Smidesang Edh
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Мольде
1
Андреас Линде
ВР
28
Кристоффер Хауген
ЛЗ
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
18
Шерифф Синюан
ЦЗ
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
14
Фредрик Эушнес
ОП
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
28
Магнус Гредем
АП
23
Магнус Эйкрем
АП
15
Эрлинг Кнутсон
ПВ
10
Охи Омойджуанфо
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Лиллестрем
22
Филип Слердаль
ЦЗ
23
Тобиас Свендсен
ЛВ
4
Магнус Кнудсен
ЦП
14
Ульрик Матисен
ПВ
29
Jorgen Sveinhaug
ЦФ
14
Йонатан-Браут Брюнес
ЦФ
9
Kent Havard Eriksen
ЦФ
31
Martin Bergum
ЦФ
27
Uranik Seferi
ЦФ
Мольде
31
Оливер Петерсен
ВР
33
Бирк Риса
ЛЗ
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
10
Эмиль Брейвик
ЦП
5
Эйрик Хестад
ПВ
27
Давид Фофана
ЦФ
4-1-2-3
21
Кристиансен
20
Драгснес
4
Гарнас
5
Огбу
2
Рангер
18
Мэттью
27
Крогстад
23
Осен
2
7
10
Ольсен
3-1-1-3-2
1
Линде
15
Бьорнбак
18
Синюан
28
Хауген
14
Эушнес
8
Хуссэйн
15
Кнутсон
23
Эйкрем
17
Брюнхильдсен
10
Омойджуанфо
28
Гредем
7
23
Свендсен
23
Свендсен
7
27
Крогстад
14
Брюнес
14
Брюнес
27
Крогстад
20
Драгснес
14
Матисен
14
Матисен
20
Драгснес
15
Кнутсон
33
Риса
33
Риса
15
Кнутсон
23
Эйкрем
2
Грегерсен
2
Грегерсен
23
Эйкрем
17
Брюнхильдсен
5
Хестад
5
Хестад
17
Брюнхильдсен
10
Омойджуанфо
27
Фофана
27
Фофана
10
Омойджуанфо
Остались в запасе
Лиллестрем
Мольде
29
Jorgen Sveinhaug
ЦФ
22
Филип Слердаль
ЦЗ
9
Kent Havard Eriksen
ЦФ
4
Магнус Кнудсен
ЦП
31
Martin Bergum
ЦФ
27
Uranik Seferi
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
31
Оливер Петерсен
ВР
10
Эмиль Брейвик
ЦП
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Остались в запасе
29
Jorgen Sveinhaug
ЦФ
22
Филип Слердаль
ЦЗ
9
Kent Havard Eriksen
ЦФ
4
Магнус Кнудсен
ЦП
31
Martin Bergum
ЦФ
27
Uranik Seferi
ЦФ
Остались в запасе
31
Оливер Петерсен
ВР
10
Эмиль Брейвик
ЦП
Главный тренер
Арне Эрландсен
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Статистика матча Лиллестрем - Мольде
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Лиллестрем
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Старт
0 : 1
01.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Лиллестрем
3 : 2
25.10.2026
Бранн
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Информация о матче
Стадион:
Арасен
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