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Расписание матчей
Франция. Кубок
ПСЖ - Анжер
ПСЖ - Анжер: обзор матча 21 апреля 2021
ПСЖ
21.04.2021, среда, 19:45
Франция. Кубок, 1/4 финала
5 : 0
Завершен
Анжер
9'
М. Икарди
23'
В. Мансе (АГ)
65'
Неймар
68'
М. Икарди
90'
М. Икарди
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол ПСЖ - Анжер
ГОЛ! 5:0!
М. Икарди
90'
Замена
Т. Пембеле
️️️️
Д. Перейра
82'
76'
Замена
А. Бобишон
️️️️
М. Лаж
76'
Замена
М. Чо
️️️️
С. Тиуб
Замена
Л. Курзава
️️️️
М. Баккер
75'
Замена
А. Эррера
️️️️
Л. Паредес
73'
Замена
М. Кен
️️️️
Неймар
72'
Замена
П. Сарабия
️️️️
А. Ди Мария
72'
69'
Замена
Л. Кулибали
️️️️
Т. Мангани
ГОЛ! 4:0!
М. Икарди
Пас отдал
А. Ди Мария
68'
ГОЛ! 3:0!
Неймар
65'
61'
Замена
Л. Диони
️️️️
С. Баокен
61'
Замена
Ф. Эль-Мелали
️️️️
Д. Кабо
51'
Желтая карточка
Т. Мангани
Желтая карточка
Л. Паредес
31'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
В. Мансе
23'
ГОЛ! 1:0!
М. Икарди
Пас отдал
Ю. Дракслер
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
15
Серхио Рико
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
10
Неймар
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
5
Леандро Паредес
ЦП
2
Данилу Перейра
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Анжер
16
Людовик Бутель
ВР
28
Матиас Лаж
ЛЗ
4
Матео Павлович
ЦЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
10
Ибраим Амаду
ОП
6
Томас Мангани
ЦП
15
Пьеррик Капелле
АП
9
Сада Тиуб
ПВ
19
Джимми Кабо
ПВ
13
Стефан Баокен
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
ПСЖ
22
Денис Франки
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
21
Андер Эррера
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Анжер
12
Даниэль Петкович
ВР
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
22
Зинедин Халед
ОП
29
Лассана Кулибали
ЦП
14
Антонен Бобишон
ЦП
8
Ванисс Таиби
АП
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
99
Луи Диони
ЦФ
3-1-2-3-1
15
Серхио Рико
5
Баккер
6
Керер
2
Дагба
5
Гуйе
5
Паредес
2
Перейра
10
Неймар
7
Дракслер
11
Ди Мария
9
Икарди
4-1-1-3-1
16
Бутель
15
Мансе
4
Павлович
29
Томас
28
Лаж
10
Амаду
6
Мангани
19
Кабо
15
Капелле
9
Тиуб
13
Баокен
5
Баккер
3
Курзава
3
Курзава
5
Баккер
2
Перейра
12
Пембеле
12
Пембеле
2
Перейра
5
Паредес
21
Эррера
21
Эррера
5
Паредес
11
Ди Мария
7
Сарабия
7
Сарабия
11
Ди Мария
10
Неймар
9
Кен
9
Кен
10
Неймар
9
Тиуб
50
Чо
50
Чо
9
Тиуб
6
Мангани
29
Кулибали
29
Кулибали
6
Мангани
28
Лаж
14
Бобишон
14
Бобишон
28
Лаж
19
Кабо
28
Эль-Мелали
28
Эль-Мелали
19
Кабо
13
Баокен
99
Диони
99
Диони
13
Баокен
Остались в запасе
ПСЖ
Анжер
22
Денис Франки
ВР
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
12
Даниэль Петкович
ВР
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
22
Зинедин Халед
ОП
8
Ванисс Таиби
АП
Главный тренер
Стефан Мулен
Остались в запасе
22
Денис Франки
ВР
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Остались в запасе
12
Даниэль Петкович
ВР
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
22
Зинедин Халед
ОП
8
Ванисс Таиби
АП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Стефан Мулен
Статистика матча ПСЖ - Анжер
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Информация о матче
Стадион:
Парк де Пренс
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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