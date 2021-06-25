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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Лиллестрем - Русенборг
Лиллестрем - Русенборг: обзор матча 25 июня 2021
Лиллестрем
25.06.2021, пятница, 21:00
Норвегия. Элитсериен, 9 тур
2 : 0
Завершен
Русенборг
12'
P. AndrÃ© Helland
90+5'
Г. Осен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лиллестрем - Русенборг
ГОЛ! 2:0!
Г. Осен
90'
+5
Замена
Ф. Крогстад
️️️️
К. Кайринен
84'
73'
Замена
Р. Видесхейм-Пауль
️️️️
В. Хофф
72'
Желтая карточка
К. Хольс
61'
Замена
Д. Исламович
️️️️
Г. Молинс
61'
Замена
Й. Аугустинсон
️️️️
Э. Даль Рейтан
Замена
У. Матисен
️️️️
Ф. Слердаль
60'
55'
Желтая карточка
Э. Даль Рейтан
45'
+2
Желтая карточка
Э. Тагсет
31'
Замена
Э. Тагсет
️️️️
П. Скьельбред
Замена
D. Gustafsson
️️️️
P. AndrÃ© Helland
20'
ГОЛ! 1:0!
P. AndrÃ© Helland
Пас отдал
Г. Осен
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лиллестрем
21
Мадс Кристиансен
ВР
20
Ветле Драгснес
ЛЗ
22
Филип Слердаль
ЦЗ
4
Эспен Гарнас
ЦЗ
5
Иго Огбу
ЦЗ
18
Ифаньи Мэттью
ОП
6
Каан Кайринен
ЦП
23
Гьермунд Осен
ЦП
10
Лехне Ольсен
ЦФ
2
Eskil Smidesang Edh
ЦФ
10
PÃ¥l AndrÃ© Helland
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Русенборг
1
Андре Хансен
ВР
18
Адам Андерссон
ЦЗ
15
Холмар Орн Ейхолфссон
ЦЗ
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
29
Эрленд Даль Рейтан
ЦЗ
10
Гильермо Молинс
ЦП
16
Кристоффер Закариассен
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
15
Вебьерн Хофф
ЦП
19
Карло Хольс
ЦФ
Лиллестрем
3
Джозеф Баккей
ЛЗ
23
Тобиас Свендсен
ЛВ
27
Фредрик Крогстад
ЦП
14
Ульрик Матисен
ПВ
27
Uranik Seferi
ЦФ
29
Jorgen Sveinhaug
ЦФ
14
Йонатан-Браут Брюнес
ЦФ
7
Daniel Gustafsson
ЦФ
31
Martin Bergum
ЦФ
Русенборг
12
Сандер Тангвик
ВР
3
Йонатан Аугустинсон
ЛЗ
25
Бесим Сербечич
ЦЗ
35
Эмиль Сейде
ЛВ
20
Эдвард Тагсет
ЦП
16
Андерс Конрадсен
ЦП
9
Дино Исламович
ЦФ
19
Расмус Видесхейм-Пауль
ЦФ
4-1-2-3
21
Кристиансен
20
Драгснес
4
Гарнас
5
Огбу
22
Слердаль
18
Мэттью
6
Кайринен
23
Осен
10
2
10
Ольсен
4-5-1
1
Хансен
15
Орн Ейхолфссон
3
Ховланд
29
Рейтан
18
Андерссон
10
Молинс
6
Теттей
5
Скьельбред
15
Хофф
16
Закариассен
19
Хольс
10
7
7
10
6
Кайринен
27
Крогстад
27
Крогстад
6
Кайринен
22
Слердаль
14
Матисен
14
Матисен
22
Слердаль
29
Рейтан
3
Аугустинсон
3
Аугустинсон
29
Рейтан
5
Скьельбред
20
Тагсет
20
Тагсет
5
Скьельбред
10
Молинс
9
Исламович
9
Исламович
10
Молинс
15
Хофф
19
Видесхейм-Пауль
19
Видесхейм-Пауль
15
Хофф
Остались в запасе
Лиллестрем
Русенборг
27
Uranik Seferi
ЦФ
23
Тобиас Свендсен
ЛВ
29
Jorgen Sveinhaug
ЦФ
3
Джозеф Баккей
ЛЗ
14
Йонатан-Браут Брюнес
ЦФ
31
Martin Bergum
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
12
Сандер Тангвик
ВР
25
Бесим Сербечич
ЦЗ
16
Андерс Конрадсен
ЦП
35
Эмиль Сейде
ЛВ
Остались в запасе
27
Uranik Seferi
ЦФ
23
Тобиас Свендсен
ЛВ
29
Jorgen Sveinhaug
ЦФ
3
Джозеф Баккей
ЛЗ
14
Йонатан-Браут Брюнес
ЦФ
31
Martin Bergum
ЦФ
Остались в запасе
12
Сандер Тангвик
ВР
25
Бесим Сербечич
ЦЗ
16
Андерс Конрадсен
ЦП
35
Эмиль Сейде
ЛВ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Статистика матча Лиллестрем - Русенборг
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Лиллестрем
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Старт
0 : 1
01.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Лиллестрем
3 : 2
25.10.2026
Бранн
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Информация о матче
Стадион:
Арасен
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