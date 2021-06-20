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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Волеренга - Буде-Глимт
Волеренга - Буде-Глимт: обзор матча 20 июня 2021
Волеренга
20.06.2021, воскресенье, 21:00
Норвегия. Элитсериен, 8 тур
1 : 1
Завершен
Буде-Глимт
68'
J. Nation
54'
О. Сольбаккен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волеренга - Буде-Глимт
Желтая карточка
А. Лаюни
90'
+5
90'
+4
Замена
A. Lindahl
️️️️
О. Сольбаккен
75'
Замена
Пернамбуко
️️️️
С. Серли
75'
Замена
У. Ветлесен
️️️️
С. Фет
70'
Желтая карточка
О. Сольбаккен
ГОЛ! 1:1!
J. Nation
Пас отдал
Х. Удаль
68'
54'
ГОЛ! 0:1!
О. Сольбаккен
Пас отдал
У. Салтнес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волеренга
1
Кристоффер Классон
ВР
37
Иван Насберг
ЦЗ
3
Сэм Адекугбе
ЦЗ
2
Кристиан Борхгревинк
ПЗ
14
Амор Лаюни
ЛВ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
9
Фредрик Йенсен
ЦП
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
16
Хенрик Бьордал
ЦП
4
Jonatan Nation
ЦФ
19
Хенрик Удаль
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
17
Сигурд Квиле
ЦЗ
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
22
Мариус Хейбротен
ЦЗ
7
Патрик Берг
ОП
14
Ульрик Салтнес
ЦП
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
10
Сондре Серли
ЦП
9
Ола Сольбаккен
ПВ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Волеренга
1
Кьетил Хауг
ВР
23
Магнус Риснаэс
ЦП
5
Сакариас Опсал
ЦП
7
Феликс-Хорн Майре
ЦП
16
Mathias Johnsrud
ЦФ
20
Сиди Джатта
ЦФ
13
Brage Skaret
ЦФ
4
Fredrik Holmé
ЦФ
2
Oskar Opsahl
ЦФ
Буде-Глимт
22
Джошуа Смитс
ВР
18
Вегард Конгсро
ЛЗ
98
Пернамбуко
ЛВ
18
Бреде Матиас Мое
ЦП
18
Элиас Хаген
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
2
Axel Lindahl
ЦФ
11
Лассе Нордас
ЦФ
3-3-2-2
1
Классон
37
Насберг
3
Адекугбе
2
Борхгревинк
9
Йенсен
10
Кристенсен
16
Бьордал
11
Сахрауи
14
Лаюни
19
Удаль
4
4-1-3-1-1
12
Хайкин
17
Квиле
2
Сампстед
22
Хейбротен
15
Бьоркан
7
Берг
14
Салтнес
19
Фет
10
Серли
9
Сольбаккен
22
Ботхейм
9
Сольбаккен
2
2
9
Сольбаккен
10
Серли
98
Пернамбуко
98
Пернамбуко
10
Серли
19
Фет
10
Ветлесен
10
Ветлесен
19
Фет
Остались в запасе
Волеренга
Буде-Глимт
23
Магнус Риснаэс
ЦП
16
Mathias Johnsrud
ЦФ
20
Сиди Джатта
ЦФ
5
Сакариас Опсал
ЦП
13
Brage Skaret
ЦФ
1
Кьетил Хауг
ВР
4
Fredrik Holmé
ЦФ
2
Oskar Opsahl
ЦФ
7
Феликс-Хорн Майре
ЦП
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
22
Джошуа Смитс
ВР
18
Вегард Конгсро
ЛЗ
18
Бреде Матиас Мое
ЦП
18
Элиас Хаген
ЦП
11
Лассе Нордас
ЦФ
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Остались в запасе
23
Магнус Риснаэс
ЦП
16
Mathias Johnsrud
ЦФ
20
Сиди Джатта
ЦФ
5
Сакариас Опсал
ЦП
13
Brage Skaret
ЦФ
1
Кьетил Хауг
ВР
4
Fredrik Holmé
ЦФ
2
Oskar Opsahl
ЦФ
7
Феликс-Хорн Майре
ЦП
Остались в запасе
22
Джошуа Смитс
ВР
18
Вегард Конгсро
ЛЗ
18
Бреде Матиас Мое
ЦП
18
Элиас Хаген
ЦП
11
Лассе Нордас
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Статистика матча Волеренга - Буде-Глимт
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Волеренга
1 : 2
21.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Волеренга
3 : 1
18.10.2026
Бранн
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Информация о матче
Стадион:
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