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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Бранн - Одд
Бранн - Одд: обзор матча 20 июня 2021
Бранн
20.06.2021, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 8 тур
1 : 3
Завершен
Одд
81'
J. Tveita
49'
М. Бакенга (П)
72'
М. Бакенга
88'
М. Бакенга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бранн - Одд
90'
+4
Замена
Т. Лауритсен
️️️️
С. Свендсен
Желтая карточка
У. Кольскоген
88'
88'
ГОЛ! 1:3!
М. Бакенга
86'
Желтая карточка
Д. Китолано
Замена
Т. Грегор
️️️️
K. Skaanes
86'
ГОЛ! 1:2!
J. Tveita
Пас отдал
K. Skaanes
81'
79'
Замена
С. Овусу
️️️️
М. Андре Кааса
Замена
J. Tveita
️️️️
О. Бломберг
74'
Замена
У. Кольскоген
️️️️
В. Форрен
74'
Замена
D. Alexander Pedersen
️️️️
F. Moller Delaveris
74'
72'
ГОЛ! 0:2!
М. Бакенга
Пас отдал
K. Larsen
58'
Замена
K. Larsen
️️️️
К. Валлем
49'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Бакенга
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бранн
24
Петтер Странд
ЛЗ
4
Вегар Форрен
ЦЗ
24
Рубен Кристиансен
ЦЗ
10
Кристоффер Бармен
ЦП
20
Матиас Расмуссен
ЦП
11
Оле-Дидрик Бломберг
ПВ
19
Kasper Skaanes
ЦФ
70
Moonga Simba
ЦФ
99
Дауда Бамба
ЦФ
15
Filip Moller Delaveris
ЦФ
24
Eirik Johansen
ЦФ
Главный тренер
Фрейр Александерссон
Одд
1
Сондре Россбах
ВР
25
Йон Китолано
ЛЗ
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
1
Филип Реннинген Йоргенсен
ОП
16
Джошуа Китолано
ЦП
15
Маркус Андре Кааса
ЦП
6
Магнус Леквен
ЦП
26
Джилли Соренсен
ЦП
6
Конрад Валлем
ПВ
90
Мушага Бакенга
ЦФ
7
Сандер Свендсен
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Бранн
4
Томас Грегор
ЛЗ
24
Уле-Мартин Кольскоген
ЦЗ
25
Никлас Йенсен Вассберг
ЦП
1
HÃ¥kon Opdal
ЦФ
23
Daniel Alexander Pedersen
ЦФ
15
Jon-Helge Tveita
ЦФ
Одд
1
Леопольд Вальстедт
ВР
28
Соломон Овусу
ОП
15
Eirik Asante Gayi
ЦФ
24
Bjørn Mæland
ЦФ
0
Kristoffer Larsen
ЦФ
18
Сайвер Аас
ЦФ
10
Onyekachi Hope Ugwuadu
ЦФ
9
Тобиас Лауритсен
ЦФ
25
Thomas Hallstensen
ЦФ
3-2-1-5
24
Странд
24
Кристиансен
4
Форрен
10
Бармен
20
Расмуссен
11
Бломберг
70
24
15
99
Бамба
19
2-1-4-1-2
1
Россбах
4
Бьортуфт
25
Китолано
1
Йоргенсен
15
Кааса
6
Леквен
26
Соренсен
16
Китолано
6
Валлем
7
Свендсен
90
Бакенга
15
23
23
15
11
Бломберг
15
15
11
Бломберг
4
Форрен
24
Кольскоген
24
Кольскоген
4
Форрен
19
4
Грегор
4
Грегор
19
15
Кааса
28
Овусу
28
Овусу
15
Кааса
6
Валлем
0
0
6
Валлем
7
Свендсен
9
Лауритсен
9
Лауритсен
7
Свендсен
Остались в запасе
Бранн
Одд
1
HÃ¥kon Opdal
ЦФ
25
Никлас Йенсен Вассберг
ЦП
Главный тренер
Фрейр Александерссон
15
Eirik Asante Gayi
ЦФ
24
Bjørn Mæland
ЦФ
18
Сайвер Аас
ЦФ
10
Onyekachi Hope Ugwuadu
ЦФ
1
Леопольд Вальстедт
ВР
25
Thomas Hallstensen
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Остались в запасе
1
HÃ¥kon Opdal
ЦФ
25
Никлас Йенсен Вассберг
ЦП
Остались в запасе
15
Eirik Asante Gayi
ЦФ
24
Bjørn Mæland
ЦФ
18
Сайвер Аас
ЦФ
10
Onyekachi Hope Ugwuadu
ЦФ
1
Леопольд Вальстедт
ВР
25
Thomas Hallstensen
ЦФ
Главный тренер
Фрейр Александерссон
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Статистика матча Бранн - Одд
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бранн
Лига конференций, 4 тур
Бранн
- : -
26.11.2026
Орхус
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
3 : 4
22.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Фредрикстад
2 : 2
08.11.2026
Бранн
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Лиллестрем
3 : 2
25.10.2026
Бранн
Одд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
2 : 1
01.12.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Одд
0 : 2
23.11.2024
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
1 : 0
10.11.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Одд
0 : 3
03.11.2024
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 0
27.10.2024
Одд
Информация о матче
Стадион:
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