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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Лиллестрем - Одд
Лиллестрем - Одд: обзор матча 27 мая 2021
Лиллестрем
27.05.2021, четверг, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 5 тур
1 : 0
Завершен
Одд
36'
Л. Ольсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лиллестрем - Одд
Замена
P. AndrÃ© Helland
️️️️
У. Матисен
84'
Замена
Й. Брюнес
️️️️
Л. Ольсен
83'
Замена
Ф. Крогстад
️️️️
К. Кайринен
77'
Желтая карточка
Э. Гарнас
62'
62'
Замена
К. Валлем
️️️️
С. Свендсен
62'
Замена
K. Larsen
️️️️
Т. Лауритсен
45'
Желтая карточка
Д. Соренсен
ГОЛ! 1:0!
Л. Ольсен
Пас отдал
Г. Осен
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лиллестрем
21
Мадс Кристиансен
ВР
20
Ветле Драгснес
ЛЗ
4
Эспен Гарнас
ЦЗ
5
Иго Огбу
ЦЗ
2
Ларс Рангер
ПЗ
18
Ифаньи Мэттью
ОП
6
Каан Кайринен
ЦП
23
Гьермунд Осен
ЦП
14
Ульрик Матисен
ПВ
10
Лехне Ольсен
ЦФ
7
Daniel Gustafsson
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Одд
1
Сондре Россбах
ВР
25
Йон Китолано
ЛЗ
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
1
Филип Реннинген Йоргенсен
ОП
15
Маркус Андре Кааса
ЦП
16
Джошуа Китолано
ЦП
26
Джилли Соренсен
ЦП
6
Магнус Леквен
ЦП
9
Тобиас Лауритсен
ЦФ
90
Мушага Бакенга
ЦФ
7
Сандер Свендсен
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Лиллестрем
1
Алекс Кранинкс
ВР
3
Джозеф Баккей
ЛЗ
22
Филип Слердаль
ЦЗ
27
Фредрик Крогстад
ЦП
2
Eskil Smidesang Edh
ЦФ
14
Йонатан-Браут Брюнес
ЦФ
27
Alexander Sannes
ЦФ
9
Kent Havard Eriksen
ЦФ
10
PÃ¥l AndrÃ© Helland
ЦФ
Одд
1
Леопольд Вальстедт
ВР
6
Конрад Валлем
ПВ
24
Bjørn Mæland
ЦФ
15
Eirik Asante Gayi
ЦФ
0
Kristoffer Larsen
ЦФ
10
Onyekachi Hope Ugwuadu
ЦФ
18
Сайвер Аас
ЦФ
4-1-2-1-2
21
Кристиансен
20
Драгснес
4
Гарнас
5
Огбу
2
Рангер
18
Мэттью
6
Кайринен
23
Осен
14
Матисен
7
10
Ольсен
2-1-4-3
1
Россбах
4
Бьортуфт
25
Китолано
1
Йоргенсен
16
Китолано
26
Соренсен
6
Леквен
15
Кааса
7
Свендсен
90
Бакенга
9
Лауритсен
6
Кайринен
27
Крогстад
27
Крогстад
6
Кайринен
10
Ольсен
14
Брюнес
14
Брюнес
10
Ольсен
14
Матисен
10
10
14
Матисен
9
Лауритсен
0
0
9
Лауритсен
7
Свендсен
6
Валлем
6
Валлем
7
Свендсен
Остались в запасе
Лиллестрем
Одд
22
Филип Слердаль
ЦЗ
3
Джозеф Баккей
ЛЗ
2
Eskil Smidesang Edh
ЦФ
27
Alexander Sannes
ЦФ
9
Kent Havard Eriksen
ЦФ
1
Алекс Кранинкс
ВР
Главный тренер
Арне Эрландсен
1
Леопольд Вальстедт
ВР
24
Bjørn Mæland
ЦФ
15
Eirik Asante Gayi
ЦФ
10
Onyekachi Hope Ugwuadu
ЦФ
18
Сайвер Аас
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Остались в запасе
22
Филип Слердаль
ЦЗ
3
Джозеф Баккей
ЛЗ
2
Eskil Smidesang Edh
ЦФ
27
Alexander Sannes
ЦФ
9
Kent Havard Eriksen
ЦФ
1
Алекс Кранинкс
ВР
Остались в запасе
1
Леопольд Вальстедт
ВР
24
Bjørn Mæland
ЦФ
15
Eirik Asante Gayi
ЦФ
10
Onyekachi Hope Ugwuadu
ЦФ
18
Сайвер Аас
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Статистика матча Лиллестрем - Одд
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лиллестрем
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Старт
0 : 1
01.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Лиллестрем
3 : 2
25.10.2026
Бранн
Одд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
2 : 1
01.12.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Одд
0 : 2
23.11.2024
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
1 : 0
10.11.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Одд
0 : 3
03.11.2024
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 0
27.10.2024
Одд
Информация о матче
Стадион:
Арасен
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