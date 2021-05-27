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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Буде-Глимт - Хаугесунд
Буде-Глимт - Хаугесунд: обзор матча 27 мая 2021
Буде-Глимт
27.05.2021, четверг, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 5 тур
2 : 0
Завершен
Хаугесунд
31'
Э. Ботхейм
90'
О. Сольбаккен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Буде-Глимт - Хаугесунд
ГОЛ! 2:0!
О. Сольбаккен
Пас отдал
У. Ветлесен
90'
83'
Замена
А. Столас
️️️️
Н. Сандберг
Замена
Э. Хаген
️️️️
С. Серли
70'
66'
Замена
А. Ндур
️️️️
Б. Лейте
65'
Замена
С. Лизет
️️️️
И. Ваджи
Замена
У. Ветлесен
️️️️
Б. Матиас Мое
57'
50'
Желтая карточка
Б. Лейте
ГОЛ! 1:0!
Э. Ботхейм
Пас отдал
О. Сольбаккен
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
2
Мариус Лоде
ЦЗ
7
Патрик Берг
ОП
18
Бреде Матиас Мое
ЦП
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
14
Ульрик Салтнес
ЦП
10
Сондре Серли
ЦП
9
Ола Сольбаккен
ПВ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Хаугесунд
1
Эгиль Селвик
ВР
16
Бенжамин Хансен
ЦЗ
2
Петер Теркильдсен
ЦЗ
3
Миккел Деслер
ПЗ
23
Торе Педерсен
ПЗ
99
Кристоффер Вельде
ЛВ
18
Кевин-Мартин Кригард
ОП
16
Бруну Лейте
ЦП
23
Никлас Сандберг
ПВ
25
Ибраима Ваджи
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Буде-Глимт
22
Джошуа Смитс
ВР
18
Вегард Конгсро
ЛЗ
22
Мариус Хейбротен
ЦЗ
8
Мортен Конрадсен
ЦП
18
Элиас Хаген
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
17
Себастьян Тунекти
ЛФ
11
Лассе Нордас
ЦФ
2
Axel Lindahl
ЦФ
Хаугесунд
23
Александер Столас
ЛЗ
3
Фредрик-Паллесен Кнудсен
ЦЗ
25
Алиун Ндур
ЛВ
27
Мадс Санде
ЦП
32
Frank Stople
ЦФ
13
Kristoff Gunnarshaug
ЦФ
35
Andreas Endresen
ЦФ
23
Сондре Лизет
ЦФ
3-1-4-1-1
12
Хайкин
15
Бьоркан
2
Лоде
2
Сампстед
7
Берг
18
Мое
14
Салтнес
10
Серли
19
Фет
9
Сольбаккен
22
Ботхейм
4-1-1-2-2
1
Селвик
23
Педерсен
16
Хансен
2
Теркильдсен
3
Деслер
18
Кригард
16
Лейте
23
Сандберг
99
Вельде
12
25
Ваджи
10
Серли
18
Хаген
18
Хаген
10
Серли
18
Мое
10
Ветлесен
10
Ветлесен
18
Мое
23
Сандберг
23
Столас
23
Столас
23
Сандберг
16
Лейте
25
Ндур
25
Ндур
16
Лейте
25
Ваджи
23
Лизет
23
Лизет
25
Ваджи
Остались в запасе
Буде-Глимт
Хаугесунд
22
Мариус Хейбротен
ЦЗ
22
Джошуа Смитс
ВР
11
Лассе Нордас
ЦФ
18
Вегард Конгсро
ЛЗ
2
Axel Lindahl
ЦФ
8
Мортен Конрадсен
ЦП
17
Себастьян Тунекти
ЛФ
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
32
Frank Stople
ЦФ
3
Фредрик-Паллесен Кнудсен
ЦЗ
27
Мадс Санде
ЦП
13
Kristoff Gunnarshaug
ЦФ
35
Andreas Endresen
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Остались в запасе
22
Мариус Хейбротен
ЦЗ
22
Джошуа Смитс
ВР
11
Лассе Нордас
ЦФ
18
Вегард Конгсро
ЛЗ
2
Axel Lindahl
ЦФ
8
Мортен Конрадсен
ЦП
17
Себастьян Тунекти
ЛФ
Остались в запасе
32
Frank Stople
ЦФ
3
Фредрик-Паллесен Кнудсен
ЦЗ
27
Мадс Санде
ЦП
13
Kristoff Gunnarshaug
ЦФ
35
Andreas Endresen
ЦФ
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Статистика матча Буде-Глимт - Хаугесунд
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
- : -
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
1 : 4
30.11.2025
Брюне
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
ХамКам
5 : 0
23.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Хаугесунд
0 : 2
09.11.2025
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
1 : 4
02.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Хаугесунд
2 : 3
26.10.2025
Тромсе
Информация о матче
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