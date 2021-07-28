Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Одд - Сандефьорд
Одд - Сандефьорд: обзор матча 28 июля 2021
Одд
28.07.2021, среда, 20:00
Норвегия. Элитсериен, 2 тур
2 : 3
Завершен
Сандефьорд
36'
J. Storevik (АГ)
88'
K. Larsen
44'
А. Тветер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Одд - Сандефьорд
Замена
K. Egell-Johnsen
️️️️
Э. Рууд
90'
+2
ГОЛ! 2:1!
K. Larsen
88'
Замена
К. Валлем
️️️️
Т. Лауритсен
86'
84'
Замена
Ф. Ньенету
️️️️
К. Хансен
83'
Замена
С. Гуссиас
️️️️
А. Тветер
Замена
K. Larsen
️️️️
О. Бьортуфт
69'
60'
Замена
A. Sodlund
️️️️
Z. Eduardo
Желтая карточка
О. Бьортуфт
50'
44'
ГОЛ! 1:1!
А. Тветер
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
J. Storevik
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Одд
1
Сондре Россбах
ВР
25
Йон Китолано
ЛЗ
26
Джилли Соренсен
ЦП
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦФ
2
Эспен Рууд
ЦФ
28
Соломон Овусу
ЦФ
15
Маркус Андре Кааса
ЦФ
16
Джошуа Китолано
ЦФ
1
Филип Реннинген Йоргенсен
ЦФ
9
Тобиас Лауритсен
ЦФ
7
Сандер Свендсен
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Сандефьорд
2
Матс Хаакенстад
ЦФ
9
Александер-Рууд Тветер
ЦФ
6
Сандер Рисан Мерк
ЦФ
19
Вильям Куртович
ЦФ
99
Кристоффер Хансен
ЦФ
7
Viðar Ari Jónsson
ЦФ
8
Ze Eduardo
ЦФ
5
Брайс Вембангомо
ЦФ
5
Sander Moen Foss
ЦФ
4
Martin Kreuzriegler
ЦФ
1
Jacob Storevik
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Одд
13
Kevin Egell-Johnsen
ЦФ
1
Леопольд Вальстедт
ЦФ
25
Thomas Hallstensen
ЦФ
10
Onyekachi Hope Ugwuadu
ЦФ
18
Сайвер Аас
ЦФ
0
Kristoffer Larsen
ЦФ
6
Конрад Валлем
ЦФ
24
Bjørn Mæland
ЦФ
15
Eirik Asante Gayi
ЦФ
Сандефьорд
3
Марк Валес
ЦП
99
Jesper Granlund
ЦФ
25
Хенрик Фальшенер
ЦФ
31
Peder Meen Johansen
ЦФ
24
Andre Sodlund
ЦФ
7
Франклин Ньенету
ЦФ
28
Сиверт Гуссиас
ЦФ
3
Ветле Валле Эгели
ЦФ
1-1-5
1
Россбах
25
Китолано
26
Соренсен
16
Китолано
7
Свендсен
9
Лауритсен
1
Йоргенсен
15
Кааса
5
8
1
4
5
5
Вембангомо
2
Рууд
13
13
2
Рууд
4
Бьортуфт
0
0
4
Бьортуфт
9
Лауритсен
6
Валлем
6
Валлем
9
Лауритсен
8
24
24
8
99
Хансен
7
Ньенету
7
Ньенету
99
Хансен
9
Тветер
28
Гуссиас
28
Гуссиас
9
Тветер
Остались в запасе
Одд
Сандефьорд
1
Леопольд Вальстедт
ЦФ
25
Thomas Hallstensen
ЦФ
10
Onyekachi Hope Ugwuadu
ЦФ
18
Сайвер Аас
ЦФ
24
Bjørn Mæland
ЦФ
15
Eirik Asante Gayi
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
3
Марк Валес
ЦП
99
Jesper Granlund
ЦФ
25
Хенрик Фальшенер
ЦФ
31
Peder Meen Johansen
ЦФ
3
Ветле Валле Эгели
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Остались в запасе
1
Леопольд Вальстедт
ЦФ
25
Thomas Hallstensen
ЦФ
10
Onyekachi Hope Ugwuadu
ЦФ
18
Сайвер Аас
ЦФ
24
Bjørn Mæland
ЦФ
15
Eirik Asante Gayi
ЦФ
Остались в запасе
3
Марк Валес
ЦП
99
Jesper Granlund
ЦФ
25
Хенрик Фальшенер
ЦФ
31
Peder Meen Johansen
ЦФ
3
Ветле Валле Эгели
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Главный тренер
Ларс Бохинен
Статистика матча Одд - Сандефьорд
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Одд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
2 : 1
01.12.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Одд
0 : 2
23.11.2024
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
1 : 0
10.11.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Одд
0 : 3
03.11.2024
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 0
27.10.2024
Одд
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
1 : 0
25.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сандефьорд
0 : 2
18.10.2026
Лиллестрем
Информация о матче
Стадион:
Скагерак Арена
Новости команд
Все
Одд
Сандефьорд
Форвард «Русенборга» – о своем голе в девятку дальним ударом: «Член – в правую руку, телефон – в левую. Собираюсь получить удовольствие»
2024.04.02 20:56
2
В Норвегии футболист прервал перспективную атаку из-за травмы соперника
2023.04.17 20:32
2
В матче чемпионата Норвегии игрок в течение 13 минут забил в свои и чужие ворота
2021.06.12 16:58
Дзагоев – о матче с «Оддом»: «Хорошо прессингуют и также хорошо бьют по ногам. Мы тоже не тушевались – в ответ били»
2019.02.07 16:47
Товарищеский матч. ЦСКА разгромил «Одд Гренланд»
2019.02.06 20:51
5
В Норвегии футболист прервал перспективную атаку из-за травмы соперника
2023.04.17 20:32
2
Дзагоев – о матче с «Оддом»: «Хорошо прессингуют и также хорошо бьют по ногам. Мы тоже не тушевались – в ответ били»
2019.02.07 16:47
Товарищеский матч. ЦСКА разгромил «Одд Гренланд»
2019.02.06 20:51
5
ЦСКА на втором сборе сыграет с четырьмя скандинавскими командами
2019.01.27 18:22
3
Слуцкий: «В целом не получилась игра»
2016.01.27 23:10
3
Форвард «Русенборга» – о своем голе в девятку дальним ударом: «Член – в правую руку, телефон – в левую. Собираюсь получить удовольствие»
2024.04.02 20:56
2
В матче чемпионата Норвегии игрок в течение 13 минут забил в свои и чужие ворота
2021.06.12 16:58
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+