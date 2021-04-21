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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Хиберниан - Ливингстон
Хиберниан - Ливингстон: обзор матча 21 апреля 2021
Хиберниан
21.04.2021, среда, 20:00
Шотландия. Премьер-лига, группа A, 2 тур
2 : 1
Завершен
Ливингстон
8'
К. Нисбет
26'
М. Бойл (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хиберниан - Ливингстон
Замена
К. Магеннис
️️️️
Д. Ньюэлл
84'
Желтая карточка
А. Гогич
80'
80'
Замена
Д. Диани
️️️️
C. Sibbald
Желтая карточка
П. МакГинн
76'
Замена
Д. Райт
️️️️
К. Доидж
76'
57'
Желтая карточка
А. Форрест
46'
Желтая карточка
Н. Девлин
46'
Замена
А. Форрест
️️️️
E. Ambrose
Желтая карточка
Д. Ирвин
32'
28'
Замена
Д. МакМиллан
️️️️
Д. Лонгридж
ГОЛ с пенальти! 2:0!
М. Бойл
26'
24'
Желтая карточка
Д. Холт
ГОЛ! 1:0!
К. Нисбет
Пас отдал
М. Бойл
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хиберниан
1
Офир Марсиано
ВР
16
Пол МакГинн
ЦЗ
5
Райан Портеус
ЦЗ
4
Пол Хэнлон
ЦЗ
16
Льюис Стивенсон
ЦЗ
13
Алекс Гогич
ОП
36
Джексон Ирвин
ЦП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
10
Мартин Бойл
ПВ
15
Кевин Нисбет
ЦФ
27
Кристиан Доидж
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Ливингстон
1
Макс Стриек
ВР
3
Джексон Лонгридж
ЛЗ
4
Alan Lithgow
ЦЗ
10
Craig Sibbald
ЦЗ
0
E. Ambrose
ЦЗ
5
Jon Guthrie
ЦЗ
14
Joshua Mullin
ЦП
8
Джейсон Холт
ЦП
8
Скотт Питтман
ЦП
2
Ники Девлин
ЦП
9
Jay Emmanuel-Thomas
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Хиберниан
1
Мэтт Мейси
ВР
24
Даррен МакГрегор
ЦЗ
5
Мелькер Хальберг
ЦЗ
28
Крис Кадден
ЦП
16
Кайл Магеннис
ЦП
2
David Gray
ЦФ
16
Steven Elder
ЦФ
7
Дрей Райт
ЦФ
Ливингстон
5
Джек Фицуотер
ЦЗ
29
Aaron Taylor-Sinclair
ЦЗ
4
Джек МакМиллан
ЦЗ
14
Алан Форрест
ЛВ
28
Джибриль Диани
ОП
2
Росс МакКрори
ОП
6
Marvin Bartley
ЦП
9
Jaze Kabia
ЦФ
99
Matej Poplatnik
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Марсиано
16
МакГинн
4
Хэнлон
16
Стивенсон
5
Портеус
13
Гогич
36
Ирвин
11
Ньюэлл
10
Бойл
27
Доидж
15
Нисбет
3-2-4-1
1
Стриек
10
0
5
4
3
Лонгридж
8
Холт
8
Питтман
2
Девлин
14
9
11
Ньюэлл
16
Магеннис
16
Магеннис
11
Ньюэлл
27
Доидж
7
Райт
7
Райт
27
Доидж
10
28
Диани
28
Диани
10
0
14
Форрест
14
Форрест
0
3
Лонгридж
4
МакМиллан
4
МакМиллан
3
Лонгридж
Остались в запасе
Хиберниан
Ливингстон
2
David Gray
ЦФ
24
Даррен МакГрегор
ЦЗ
16
Steven Elder
ЦФ
1
Мэтт Мейси
ВР
5
Мелькер Хальберг
ЦЗ
28
Крис Кадден
ЦП
Главный тренер
Дэвид Грей
9
Jaze Kabia
ЦФ
99
Matej Poplatnik
ЦФ
5
Джек Фицуотер
ЦЗ
2
Росс МакКрори
ОП
29
Aaron Taylor-Sinclair
ЦЗ
6
Marvin Bartley
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Остались в запасе
2
David Gray
ЦФ
24
Даррен МакГрегор
ЦЗ
16
Steven Elder
ЦФ
1
Мэтт Мейси
ВР
5
Мелькер Хальберг
ЦЗ
28
Крис Кадден
ЦП
Остались в запасе
9
Jaze Kabia
ЦФ
99
Matej Poplatnik
ЦФ
5
Джек Фицуотер
ЦЗ
2
Росс МакКрори
ОП
29
Aaron Taylor-Sinclair
ЦЗ
6
Marvin Bartley
ЦП
Главный тренер
Дэвид Грей
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Статистика матча Хиберниан - Ливингстон
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
- : -
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Хиберниан
1 : 2
17.10.2026
Фалкирк
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 17 тур
Ливингстон
- : -
04.12.2026
Рэйт Роверс
Шотландия. Чемпионшип, 16 тур
Куинз Парк
1 : 4
21.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 15 тур
Ливингстон
2 : 0
14.11.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Инвернесс
1 : 1
07.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Стенхаусмюир
0 : 3
30.10.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Ливингстон
1 : 0
24.10.2026
Арброт
Информация о матче
Стадион:
Истер Роад
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