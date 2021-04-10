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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Килмарнок - Росс Каунти
Килмарнок - Росс Каунти: обзор матча 10 апреля 2021
Килмарнок
10.04.2021, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, группа B, 1 тур
2 : 2
Завершен
Росс Каунти
3'
C. Burke
16'
М. Пайннок
5'
M. Gardyne
54'
А. Яковитти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Килмарнок - Росс Каунти
Желтая карточка
А. Пауэр
85'
80'
Замена
J. Hylton
️️️️
B. McKay
80'
Замена
Р. Чарльз-Кук
️️️️
M. Gardyne
Замена
Г. Килти
️️️️
Р. МакКензи
71'
Желтая карточка
К. Лафферти
70'
69'
Замена
Г. Пэтон
️️️️
Д. Тиллсон
61'
Желтая карточка
I. Vigurs
54'
ГОЛ! 2:2!
А. Яковитти
Пас отдал
I. Vigurs
Желтая карточка
Р. МакКензи
30'
30'
Желтая карточка
J. Naismith
ГОЛ! 2:1!
М. Пайннок
16'
15'
Желтая карточка
Д. Тиллсон
5'
ГОЛ! 1:1!
M. Gardyne
Пас отдал
B. McKay
ГОЛ! 1:0!
C. Burke
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Килмарнок
12
Aaron McGowan
ЦЗ
21
Kirk Broadfoot
ЦЗ
4
Зек Медли
ЦЗ
8
Gary Dicker
ЦЗ
11
Мич Пайннок
ЛВ
29
Chris Burke
ЦП
4
Алан Пауэр
ЦП
20
Brandon Haunstrup
ЦФ
13
Colin Doyle
ЦФ
7
Рори МакКензи
ЦФ
9
Кайл Лафферти
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Росс Каунти
1
Росс Лэйдлоу
ВР
4
Алекс Яковитти
ЦЗ
15
Кейт Уотсон
ЦЗ
21
Jason Naismith
ЦЗ
6
Ross Draper
ЦП
22
Джордан Тиллсон
ЦП
11
Iain Vigurs
ЦП
10
Джордан Уайт
ЦФ
3
Carl Tremarco
ЦФ
7
Michael Gardyne
ЦФ
9
Billy McKay
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Килмарнок
3
Calum Waters
ЦЗ
9
George Oakley
ЦП
28
Clevid Dikamona
ЦФ
12
Danny Whitehall
ЦФ
21
Youssouf Mulumbu
ЦФ
6
Diaguely Dabo
ЦФ
4
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
1
Danny Rogers
ЦФ
11
Грег Килти
ЦФ
Росс Каунти
25
Джо Хилтон
ВР
77
Реган Чарльз-Кук
ЦП
10
Стефен Келли
ЦП
12
Гарри Пэтон
ЦП
6
Coll Donaldson
ЦФ
8
Charlie Lakin
ЦФ
44
Matthew Wright
ЦФ
14
Jermaine Hylton
ЦФ
18
Оли Шоу
ЦФ
4-2-1-4
12
4
Медли
8
21
29
4
Пауэр
11
Пайннок
20
9
Лафферти
7
МакКензи
13
3-3-4
1
Лэйдлоу
4
Яковитти
15
Уотсон
21
6
22
Тиллсон
11
9
7
3
10
Уайт
7
МакКензи
11
Килти
11
Килти
7
МакКензи
7
77
Чарльз-Кук
77
Чарльз-Кук
7
22
Тиллсон
12
Пэтон
12
Пэтон
22
Тиллсон
9
14
14
9
Остались в запасе
Килмарнок
Росс Каунти
28
Clevid Dikamona
ЦФ
12
Danny Whitehall
ЦФ
21
Youssouf Mulumbu
ЦФ
6
Diaguely Dabo
ЦФ
4
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
1
Danny Rogers
ЦФ
3
Calum Waters
ЦЗ
9
George Oakley
ЦП
Главный тренер
Ли Кларк
25
Джо Хилтон
ВР
6
Coll Donaldson
ЦФ
8
Charlie Lakin
ЦФ
10
Стефен Келли
ЦП
44
Matthew Wright
ЦФ
18
Оли Шоу
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Остались в запасе
28
Clevid Dikamona
ЦФ
12
Danny Whitehall
ЦФ
21
Youssouf Mulumbu
ЦФ
6
Diaguely Dabo
ЦФ
4
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
1
Danny Rogers
ЦФ
3
Calum Waters
ЦЗ
9
George Oakley
ЦП
Остались в запасе
25
Джо Хилтон
ВР
6
Coll Donaldson
ЦФ
8
Charlie Lakin
ЦФ
10
Стефен Келли
ЦП
44
Matthew Wright
ЦФ
18
Оли Шоу
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Статистика матча Килмарнок - Росс Каунти
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Фалкирк
3 : 0
24.10.2026
Килмарнок
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Рэйт Роверс
3 : 2
01.05.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Росс Каунти
4 : 0
25.04.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Росс Каунти
2 : 1
18.04.2026
Эйр Юнайтед
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Куинз Парк
1 : 0
10.04.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Росс Каунти
0 : 4
04.04.2026
Эйрдрионианс
Информация о матче
Стадион:
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