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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Хартберг - Санкт-Пельтен
Хартберг - Санкт-Пельтен: обзор матча 20 апреля 2021
Хартберг
20.04.2021, вторник, 19:30
Австрия. Бундеслига, группа B, 4 тур
0 : 0
Завершен
Санкт-Пельтен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хартберг - Санкт-Пельтен
Замена
L. Ried
️️️️
Ю. Хайль
90'
+1
87'
Вторая желтая
А. Мухамедбегович
87'
Желтая карточка
А. Шмидт
Желтая карточка
К. Клем
85'
82'
Замена
А. Шмидт
️️️️
Р. Любичич
77'
Замена
М. Блауэнштайнер
️️️️
L.
77'
Замена
D. Luxbacher
️️️️
M. Steinwender
Замена
Д. Тадич
️️️️
С. Шабби
71'
Замена
С. Хорват
️️️️
Ф. Флеккер
71'
Замена
A. Lienhart
️️️️
М. Хорват
63'
56'
Замена
G. Davies
️️️️
C. Halper
56'
Замена
Т. Бут
️️️️
С. Тетте
5'
Желтая карточка
А. Мухамедбегович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хартберг
1
Рене Свете
ВР
4
Manfred Gollner
ЦЗ
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
14
Кристиан Клем
ЦЗ
28
Юрген Хайль
ЦЗ
11
Матия Хорват
ОП
55
Райко Реп
ЦП
23
Тобиас Кайнц
ЦП
29
Бакари Нимага
ЦП
29
Флориан Флеккер
ПВ
9
Сейфедин Шабби
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Санкт-Пельтен
1
Christoph Riegler
ВР
33
Luan
ЦЗ
17
Ахмет Мухамедбегович
ЦЗ
15
Michael Steinwender
ЦЗ
14
Christoph Halper
ЦП
10
Роберт Любичич
ЦП
44
Kofi Schulz
ЦП
15
Manuel Maranda
ЦФ
3
Peter Pokorný
ЦФ
24
Dor Hugy
ЦФ
10
Самуэль Тетте
ЦФ
Хартберг
1
Raphael Sallinger
ВР
31
Томас Роттер
ЦЗ
6
Andreas Lienhart
ЦЗ
7
Юлиус Эртльталер
ЦП
27
Lukas Ried
ЦП
30
Саша Хорват
АП
24
Дарио Тадич
ЦФ
Санкт-Пельтен
29
Daniel Drescher
ЦЗ
5
Майкл Блауэнштайнер
ПЗ
18
Тэйлор Бут
ЦП
0
G. Davies
ЦП
27
Pirmin Strasser
ЦФ
13
Александер Шмидт
ЦФ
10
Daniel Luxbacher
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Свете
4
14
Клем
28
Хайль
33
Лукенедер
11
Хорват
55
Реп
23
Кайнц
29
Нимага
29
Флеккер
9
Шабби
3-3-4
1
33
17
Мухамедбегович
15
14
10
Любичич
44
10
Тетте
24
3
15
29
Флеккер
30
Хорват
30
Хорват
29
Флеккер
11
Хорват
6
6
11
Хорват
28
Хайль
27
27
28
Хайль
9
Шабби
24
Тадич
24
Тадич
9
Шабби
33
5
Блауэнштайнер
5
Блауэнштайнер
33
10
Тетте
18
Бут
18
Бут
10
Тетте
14
0
0
14
10
Любичич
13
Шмидт
13
Шмидт
10
Любичич
15
10
10
15
Остались в запасе
Хартберг
Санкт-Пельтен
7
Юлиус Эртльталер
ЦП
1
Raphael Sallinger
ВР
31
Томас Роттер
ЦЗ
Главный тренер
Кристиан Илцер
27
Pirmin Strasser
ЦФ
29
Daniel Drescher
ЦЗ
Остались в запасе
7
Юлиус Эртльталер
ЦП
1
Raphael Sallinger
ВР
31
Томас Роттер
ЦЗ
Остались в запасе
27
Pirmin Strasser
ЦФ
29
Daniel Drescher
ЦЗ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Хартберг - Санкт-Пельтен
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Грацер
0 : 4
30.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Санкт-Пельтен
Австрия. Бундеслига
Санкт-Пельтен
0 : 1
29.05.2021
Аустрия К
Австрия. Бундеслига
Аустрия К
4 : 0
26.05.2021
Санкт-Пельтен
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Санкт-Пельтен
0 : 1
21.05.2021
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия
2 : 1
15.05.2021
Санкт-Пельтен
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Санкт-Пельтен
3 : 3
11.05.2021
Альтах
Информация о матче
Стадион:
Профертил Арена Хартберг
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