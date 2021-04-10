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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Альтах - Санкт-Пельтен
Альтах - Санкт-Пельтен: обзор матча 10 апреля 2021
Альтах
10.04.2021, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, группа B, 2 тур
1 : 0
Завершен
Санкт-Пельтен
82'
М. Фишер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Альтах - Санкт-Пельтен
88'
Замена
D. Drescher
️️️️
G. Davies
ГОЛ! 1:0!
М. Фишер
82'
80'
Замена
С. Тетте
️️️️
А. Шмидт
Замена
С. Гуэ
️️️️
C. Obasi
79'
76'
Замена
Б. Сервания
️️️️
D. Luxbacher
75'
Желтая карточка
P. Pokorný
75'
Замена
C. Halper
️️️️
D. Hugy
69'
Желтая карточка
А. Шмидт
Замена
M. Meilinger
️️️️
D. Nussbaumer
60'
Замена
C. Bukta
️️️️
D. Maderner
60'
Замена
Й. Тартаротти
️️️️
Ш. Хаудум
59'
Замена
A. Wiss
️️️️
P. Netzer
59'
55'
Желтая карточка
G. Davies
46'
Замена
Т. Бут
️️️️
Р. Любичич
Желтая карточка
Я. Звишенбрюггер
45'
+1
24'
Желтая карточка
D. Luxbacher
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альтах
39
Martin Kobras
ВР
37
Носа Эдокполор
ЛЗ
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
18
Ян Звишенбрюггер
ЦЗ
30
Манфред Фишер
ЦП
27
Штефан Хаудум
ЦП
0
D. Nussbaumer
ЦП
5
Philipp Netzer
ЦФ
0
Chinedu Obasi
ЦФ
9
Daniel Maderner
ЦФ
Санкт-Пельтен
1
Christoph Riegler
ВР
15
Michael Steinwender
ЦЗ
5
Майкл Блауэнштайнер
ПЗ
44
Kofi Schulz
ЦП
10
Роберт Любичич
ЦП
0
G. Davies
ЦП
15
Manuel Maranda
ЦФ
24
Dor Hugy
ЦФ
3
Peter Pokorný
ЦФ
10
Daniel Luxbacher
ЦФ
13
Александер Шмидт
ЦФ
Альтах
16
Tino Casali
ВР
20
Йоханнес Тартаротти
ЦП
10
Самуэль Гуэ
ЦП
11
Marco Meilinger
ЦП
0
A. Wiss
ЦП
23
David Bumberger
ЦФ
33
Csaba Bukta
ЦФ
Санкт-Пельтен
29
Daniel Drescher
ЦЗ
18
Тэйлор Бут
ЦП
14
Christoph Halper
ЦП
23
Брэндон Сервания
ЦП
27
Pirmin Strasser
ЦФ
25
Martin Majnovics
ЦФ
10
Самуэль Тетте
ЦФ
4-3-3
39
37
Эдокполор
3
Суботич
18
Звишенбрюггер
5
Дабанли
30
Фишер
27
Хаудум
0
9
0
5
2-3-5
1
5
Блауэнштайнер
15
44
10
Любичич
0
15
13
Шмидт
10
3
24
9
33
33
9
27
Хаудум
20
Тартаротти
20
Тартаротти
27
Хаудум
0
10
Гуэ
10
Гуэ
0
0
11
11
0
5
0
0
5
10
Любичич
18
Бут
18
Бут
10
Любичич
0
29
29
0
24
14
14
24
10
23
Сервания
23
Сервания
10
13
Шмидт
10
Тетте
10
Тетте
13
Шмидт
Остались в запасе
Альтах
Санкт-Пельтен
23
David Bumberger
ЦФ
16
Tino Casali
ВР
27
Pirmin Strasser
ЦФ
25
Martin Majnovics
ЦФ
Остались в запасе
23
David Bumberger
ЦФ
16
Tino Casali
ВР
Остались в запасе
27
Pirmin Strasser
ЦФ
25
Martin Majnovics
ЦФ
Статистика матча Альтах - Санкт-Пельтен
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Альтах
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Грацер
- : -
27.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Зальцбург
3 : 0
18.10.2026
Альтах
Санкт-Пельтен
Австрия. Бундеслига
Санкт-Пельтен
0 : 1
29.05.2021
Аустрия К
Австрия. Бундеслига
Аустрия К
4 : 0
26.05.2021
Санкт-Пельтен
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Санкт-Пельтен
0 : 1
21.05.2021
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия
2 : 1
15.05.2021
Санкт-Пельтен
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Санкт-Пельтен
3 : 3
11.05.2021
Альтах
Информация о матче
Стадион:
Кэшпоинт Арена
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