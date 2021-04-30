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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Ольборг - Люнгбю
Ольборг - Люнгбю: обзор матча 30 апреля 2021
Ольборг
30.04.2021, пятница, 19:05
Дания. Суперлига, группа B, 6 тур
4 : 0
Завершен
Люнгбю
11'
Л. Андерсен
45'
Т. ван Верт
80'
Т. Прица
88'
Т. Прица
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ольборг - Люнгбю
ГОЛ! 4:0!
Т. Прица
88'
Замена
М. Самуэльсен
️️️️
К. Куск
84'
81'
Замена
J. Shaibu
️️️️
М. Варминг
ГОЛ! 3:0!
Т. Прица
Пас отдал
К. Куск
80'
72'
Замена
M. Kaastrup Larsen
️️️️
Э. Корнвиг
Замена
Ф. Берстинг
️️️️
М. Росс
70'
Замена
Т. Прица
️️️️
Т. ван Верт
70'
Замена
П. Феррейра
️️️️
Л. Андерсен
64'
Замена
M. Hannesbo
️️️️
Я. Нильсен
64'
46'
Замена
Э. Нильсен
️️️️
Й. Гаммельбю
46'
Замена
S. Crone
️️️️
К. Йоргенсен
Желтая карточка
М. Росс
45'
+3
ГОЛ! 2:0!
Т. ван Верт
Пас отдал
К. Паллесен
45'
Желтая карточка
Я. Нильсен
33'
ГОЛ! 1:0!
Л. Андерсен
Пас отдал
Т. ван Верт
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ольборг
4
Даниэль Гранли
ЦЗ
2
Кристоффер Паллесен
ЦЗ
2
Матиас Росс
ЦЗ
5
Расмус Теланнер
ЦЗ
3
Якоб Нильсен
ЦЗ
26
Магнус Кристенсен
ЦП
8
Ивер Фоссум
ЦП
7
Каспер Куск
ЦФ
35
Якоб Ринне
ЦФ
9
Том ван Верт
ЦФ
25
Лукас Андерсен
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Люнгбю
30
Томас Миккельсен
ВР
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
20
Каспер Йоргенсен
ЦЗ
0
K. Enghardt
ЦЗ
29
Виктор Торп
ЦП
8
Эмиль Корнвиг
ЦП
19
Йенс-Мартин Гаммельбю
ЦП
9
Lasse Fosgaard
ЦП
8
M. Rasmussen
ЦП
24
R. Pedersen
ЦФ
11
Магнус Варминг
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Ольборг
6
Педру Феррейра
ОП
6
Мальте Хойхольт
ЦП
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
10
Фредерик Берстинг
ЦП
35
Marcus Hannesbo
ЦФ
22
Тим Прица
ЦФ
13
Андреас Хансен
ЦФ
Люнгбю
12
S. Crone
ЦЗ
5
Паскаль Грегор
ЦЗ
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
15
Каспер Винтер
ЦП
11
Magnus Kaastrup Larsen
ЦФ
15
Justin Shaibu
ЦФ
40
Tobias Juul
ЦФ
7
Эмиль Нильсен
ЦФ
3-2-2-4
2
Росс
5
Теланнер
3
Нильсен
2
Паллесен
4
Гранли
26
Кристенсен
8
Фоссум
7
Куск
25
Андерсен
9
ван Верт
35
Ринне
3-5-2
30
Миккельсен
5
Тшиемб
20
Йоргенсен
0
29
Торп
19
Гаммельбю
9
8
8
Корнвиг
11
Варминг
24
3
Нильсен
35
35
3
Нильсен
25
Андерсен
6
Феррейра
6
Феррейра
25
Андерсен
9
ван Верт
22
Прица
22
Прица
9
ван Верт
7
Куск
14
Самуэльсен
14
Самуэльсен
7
Куск
2
Росс
10
Берстинг
10
Берстинг
2
Росс
8
Корнвиг
11
11
8
Корнвиг
11
Варминг
15
15
11
Варминг
20
Йоргенсен
12
12
20
Йоргенсен
19
Гаммельбю
7
Нильсен
7
Нильсен
19
Гаммельбю
Остались в запасе
Ольборг
Люнгбю
6
Мальте Хойхольт
ЦП
13
Андреас Хансен
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
15
Каспер Винтер
ЦП
40
Tobias Juul
ЦФ
5
Паскаль Грегор
ЦЗ
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Остались в запасе
6
Мальте Хойхольт
ЦП
13
Андреас Хансен
ЦФ
Остались в запасе
15
Каспер Винтер
ЦП
40
Tobias Juul
ЦФ
5
Паскаль Грегор
ЦЗ
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
Главный тренер
Кент Нильсен
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Статистика матча Ольборг - Люнгбю
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Ольборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
3 : 1
24.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Ольборг
2 : 3
18.05.2025
Силькеборг
Дания. Суперлига, 8 тур
Виборг
3 : 1
11.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
05.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Ольборг
0 : 1
28.04.2025
Вайле
Люнгбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Люнгбю
3 : 3
18.10.2026
Нордшелланд
Информация о матче
Стадион:
Энерги Норд Арена
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