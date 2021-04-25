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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Хорсенс - Ольборг
Хорсенс - Ольборг: обзор матча 25 апреля 2021
Хорсенс
25.04.2021, воскресенье, 15:00
Дания. Суперлига, группа B, 5 тур
1 : 0
Завершен
Ольборг
61'
Х. Ханссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хорсенс - Ольборг
Замена
Н. Брок-Мадсен
️️️️
M. Brajanac
85'
81'
Желтая карточка
Ф. Берстинг
Замена
К. Тенгстедт
️️️️
Л. Камили
74'
72'
Замена
М. Кристенсен
️️️️
П. Феррейра
62'
Замена
M. Hannesbo
️️️️
Т. Прица
62'
Замена
К. Куск
️️️️
R.
62'
Замена
Л. Андерсен
️️️️
Т. ван Верт
ГОЛ! 1:0!
Х. Ханссон
61'
Желтая карточка
Л. Камили
58'
Желтая карточка
B. Jacobsen
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хорсенс
1
Matej Delac
ВР
44
Николас Дир
ЛЗ
25
Мальте Кийлерих
ЦЗ
5
Søren Reese
ЦЗ
33
Александер Людвиг
ЦЗ
10
Халлур Ханссон
ЦП
15
Bjarke Jacobsen
ЦП
18
Лука Прип
ЦП
15
Лирим Камили
ПВ
15
Jacob Buus
ЦФ
80
Muamer Brajanac
ЦФ
Ольборг
4
Даниэль Гранли
ЦЗ
2
Матиас Росс
ЦЗ
5
Расмус Теланнер
ЦЗ
3
Якоб Нильсен
ЦЗ
6
Педру Феррейра
ОП
10
Фредерик Берстинг
ЦП
8
Ивер Фоссум
ЦП
22
Тим Прица
ЦФ
10
Rufo
ЦФ
35
Якоб Ринне
ЦФ
9
Том ван Верт
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Хорсенс
7
Александар Станкович
ВР
29
Джеймс Гомес
ЦЗ
11
Peter Nymann
ЦЗ
15
Давид Крузе
ЦП
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
44
Николай Брок-Мадсен
ЦФ
12
Rune Frantsen
ЦФ
Ольборг
2
Кристоффер Паллесен
ЦЗ
26
Магнус Кристенсен
ЦП
6
Мальте Хойхольт
ЦП
35
Marcus Hannesbo
ЦФ
13
Андреас Хансен
ЦФ
25
Лукас Андерсен
ЦФ
7
Каспер Куск
ЦФ
4-3-1-2
1
44
Дир
5
33
Людвиг
25
Кийлерих
10
Ханссон
15
18
Прип
15
Камили
80
15
4-1-2-4
2
Росс
5
Теланнер
3
Нильсен
4
Гранли
6
Феррейра
10
Берстинг
8
Фоссум
9
ван Верт
35
Ринне
10
22
Прица
15
Камили
20
Тенгстедт
20
Тенгстедт
15
Камили
80
44
Брок-Мадсен
44
Брок-Мадсен
80
22
Прица
35
35
22
Прица
6
Феррейра
26
Кристенсен
26
Кристенсен
6
Феррейра
9
ван Верт
25
Андерсен
25
Андерсен
9
ван Верт
10
7
Куск
7
Куск
10
Остались в запасе
Хорсенс
Ольборг
7
Александар Станкович
ВР
15
Давид Крузе
ЦП
29
Джеймс Гомес
ЦЗ
11
Peter Nymann
ЦЗ
12
Rune Frantsen
ЦФ
2
Кристоффер Паллесен
ЦЗ
6
Мальте Хойхольт
ЦП
13
Андреас Хансен
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Остались в запасе
7
Александар Станкович
ВР
15
Давид Крузе
ЦП
29
Джеймс Гомес
ЦЗ
11
Peter Nymann
ЦЗ
12
Rune Frantsen
ЦФ
Остались в запасе
2
Кристоффер Паллесен
ЦЗ
6
Мальте Хойхольт
ЦП
13
Андреас Хансен
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Статистика матча Хорсенс - Ольборг
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Хорсенс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Хорсенс
5 : 1
25.10.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Ольборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
3 : 1
24.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Ольборг
2 : 3
18.05.2025
Силькеборг
Дания. Суперлига, 8 тур
Виборг
3 : 1
11.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
05.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Ольборг
0 : 1
28.04.2025
Вайле
Информация о матче
Стадион:
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Хорсенс
Ольборг
Суперлига. Принадлежащий «Краснодару» Онугха сделал хет-трик и помог «Вайле» отыграться со счета 0:3 в матче с «Хорсенсом»
2021.04.30 19:56
2
Агент Феррейры – об интересе ЦСКА: «Педро входит в шорт-лист некоторых российских клубов»
2021.01.21 20:55
ЦСКА интересуется опорником «Ольборга» Феррейрой
2021.01.21 19:55
1
Официально: Абильдгор перешел в «Рубин»
2020.02.03 23:23
3
«Бизнес Online»: «Рубин» договорился с «Ольборгом» о трансфере Абилгора
2020.02.01 15:19
2
Суперлига. Принадлежащий «Краснодару» Онугха сделал хет-трик и помог «Вайле» отыграться со счета 0:3 в матче с «Хорсенсом»
2021.04.30 19:56
2
Гончаренко — о ничьей с «Хорсенсом»: «Были предпосылки, чтобы забить не два гола, а куда больше»
2018.01.22 23:41
4
Товарищеский матч. ЦСКА ушел от поражения во встрече с «Хорсенсом»
2018.01.22 15:48
22
Гончаренко: «Мы сыграли три игры на ноль, но главное — что игроки понимают требования»
2017.01.30 01:24
5
Товарищеский матч. ЦСКА разгромил «Хорсенс», Чалов оформил дубль
2017.01.29 19:51
28
Агент Феррейры – об интересе ЦСКА: «Педро входит в шорт-лист некоторых российских клубов»
2021.01.21 20:55
ЦСКА интересуется опорником «Ольборга» Феррейрой
2021.01.21 19:55
1
Официально: Абильдгор перешел в «Рубин»
2020.02.03 23:23
3
«Бизнес Online»: «Рубин» договорился с «Ольборгом» о трансфере Абилгора
2020.02.01 15:19
2
Bold: «Рубин» ведет переговоры о трансфере полузащитника «Ольборга» Абилгора
2020.02.01 12:48
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