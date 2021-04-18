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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Оденсе - Сендерийск
Оденсе - Сендерийск: обзор матча 18 апреля 2021
Оденсе
18.04.2021, воскресенье, 15:00
Дания. Суперлига, группа B, 3 тур
1 : 1
Завершен
Сендерийск
5'
Б. Кадрии
67'
Э. Хольм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оденсе - Сендерийск
89'
Замена
M. Winther
️️️️
R. Vinderslev
Желтая карточка
Й. Тверсков
84'
Замена
J. Drachmann
️️️️
J. Thomasen
84'
Замена
A. Simon Okosun
️️️️
Э. Сабби
84'
Желтая карточка
Б. Кадрии
82'
77'
Замена
А. Гира
️️️️
А. Якобсен
70'
Замена
R. Hassan
️️️️
Э. Хольм
67'
ГОЛ! 1:1!
Э. Хольм
Пас отдал
P. Kanstrup
Желтая карточка
А. Элис Трандарсон
64'
Замена
С. Арон Гудьонсен
️️️️
M. Fenger
61'
54'
Вторая желтая
Ф. Шмидль
46'
Замена
Б. Финне
️️️️
Ю. Эскесен
Замена
M. Sayouba
️️️️
О. Кристенсен
46'
35'
Желтая карточка
Ф. Шмидль
ГОЛ! 1:0!
Б. Кадрии
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оденсе
53
Оливер Кристенсен
ВР
30
Александер-Юэль Андерсен
ЦЗ
4
Ryan Laursen
ЦЗ
6
Йеппе Тверсков
ЦЗ
3
JÃ¸rgen Skjelvik
ЦЗ
9
Башким Кадрии
ЦП
21
Арон Элис Трандарсон
ЦП
18
Jens Thomasen
ЦП
11
Эммануэль Сабби
ЦП
11
Иссам Жебали
ЦФ
9
Max Fenger
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Сендерийск
20
Лоуренс Томас
ВР
3
Филипп Шмидль
ЦЗ
27
Pierre Kanstrup
ЦЗ
5
Marc Dal Hende
ЦЗ
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
29
Victor Ekani
ЦП
34
Юлиус Эскесен
ЦП
6
R. Vinderslev
ЦП
11
Хаджи Райт
ЦФ
18
Андерс Якобсен
ЦФ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Оденсе
30
Mande Sayouba
ВР
3
Робин Эстрем
ЦЗ
11
Мозес Опондо
ЦП
6
Ayo Simon Okosun
ЦП
8
Janus Drachmann
ЦФ
27
Свейнн Арон Гудьонсен
ЦФ
26
Mikkel Hyllegaard
ЦФ
Сендерийск
24
Адама Гира
ЦП
22
Эмиль Фредериксен
ЦП
11
Бор Финне
ЦП
1
Nikolai Flø
ЦФ
19
Mads Winther
ЦФ
77
Rilwan Hassan
ЦФ
20
Peter Buch Christiansen
ЦФ
4-4-2
53
Кристенсен
30
Андерсен
6
Тверсков
3
4
9
Кадрии
18
11
Сабби
21
Трандарсон
9
11
Жебали
3-2-3-2
20
Томас
27
5
3
Гартенманн
3
Хольм
3
Шмидль
29
34
Эскесен
6
18
Якобсен
11
Райт
18
8
8
18
53
Кристенсен
30
30
53
Кристенсен
11
Сабби
6
6
11
Сабби
9
27
Гудьонсен
27
Гудьонсен
9
6
19
19
6
18
Якобсен
24
Гира
24
Гира
18
Якобсен
3
Хольм
77
77
3
Хольм
34
Эскесен
11
Финне
11
Финне
34
Эскесен
Остались в запасе
Оденсе
Сендерийск
3
Робин Эстрем
ЦЗ
11
Мозес Опондо
ЦП
26
Mikkel Hyllegaard
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
1
Nikolai Flø
ЦФ
22
Эмиль Фредериксен
ЦП
20
Peter Buch Christiansen
ЦФ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Остались в запасе
3
Робин Эстрем
ЦЗ
11
Мозес Опондо
ЦП
26
Mikkel Hyllegaard
ЦФ
Остались в запасе
1
Nikolai Flø
ЦФ
22
Эмиль Фредериксен
ЦП
20
Peter Buch Christiansen
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Статистика матча Оденсе - Сендерийск
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Оденсе
Дания. Суперлига, 16 тур
Оденсе
- : -
30.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Сендерийск
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Хорсенс
5 : 1
25.10.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Информация о матче
Стадион:
Оденсе
Новости команд
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Оденсе
Сендерийск
«Ньюкасл» объявил о первом летнем трансфере
2023.06.12 21:21
«Оденсе» арендовал у «Ростова» Гиговича
2022.09.01 00:45
Эриксен тренируется индивидуально с бывшим клубом «Оденсе»
2021.12.02 16:59
1
Товарищеский матч. «Рубин» впервые не выиграл при Слуцком, уступив «Оденсе»
2020.02.03 16:49
6
Сантос, Тарасов, Бакаев – в старте «Рубина» на матч с «Оденсе»
2020.02.03 13:55
«Ньюкасл» объявил о первом летнем трансфере
2023.06.12 21:21
«Оденсе» арендовал у «Ростова» Гиговича
2022.09.01 00:45
Эриксен тренируется индивидуально с бывшим клубом «Оденсе»
2021.12.02 16:59
1
Товарищеский матч. «Рубин» впервые не выиграл при Слуцком, уступив «Оденсе»
2020.02.03 16:49
6
Сантос, Тарасов, Бакаев – в старте «Рубина» на матч с «Оденсе»
2020.02.03 13:55
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