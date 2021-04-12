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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Люнгбю - Ольборг
Люнгбю - Ольборг: обзор матча 12 апреля 2021
Люнгбю
12.04.2021, понедельник, 20:00
Дания. Суперлига, группа B, 2 тур
2 : 2
Завершен
Ольборг
63'
М. Варминг
66'
Э. Нильсен
55'
М. Росс
90+5'
И. Фоссум
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Люнгбю - Ольборг
90'
+5
ГОЛ! 2:2!
И. Фоссум
Замена
M. Kaastrup Larsen
️️️️
В. Торп
85'
Замена
К. Якобсен
️️️️
Э. Нильсен
85'
84'
Замена
M. Hannesbo
️️️️
Я. Нильсен
Замена
L. Fosgaard
️️️️
К. Йоргенсен
75'
71'
Замена
Т. ван Верт
️️️️
Д. Гранли
71'
Замена
R.
️️️️
М. Кристенсен
ГОЛ! 2:1!
Э. Нильсен
Пас отдал
M. Rasmussen
66'
ГОЛ! 1:1!
М. Варминг
63'
Замена
Ф. Гиткьяер
️️️️
Э. Корнвиг
61'
61'
Замена
Ф. Берстинг
️️️️
К. Куск
61'
Замена
Т. Прица
️️️️
М. Самуэльсен
58'
Желтая карточка
Р. Теланнер
55'
ГОЛ! 0:1!
М. Росс
Пас отдал
К. Куск
Замена
М. Варминг
️️️️
Й. Гаммельбю
46'
Желтая карточка
Й. Гаммельбю
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люнгбю
30
Томас Миккельсен
ВР
12
S. Crone
ЦЗ
0
K. Enghardt
ЦЗ
20
Каспер Йоргенсен
ЦЗ
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
8
Эмиль Корнвиг
ЦП
29
Виктор Торп
ЦП
19
Йенс-Мартин Гаммельбю
ЦП
8
M. Rasmussen
ЦП
8
Марсель Ремер
ЦП
7
Эмиль Нильсен
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Ольборг
4
Даниэль Гранли
ЦЗ
2
Матиас Росс
ЦЗ
5
Расмус Теланнер
ЦЗ
2
Кристоффер Паллесен
ЦЗ
3
Якоб Нильсен
ЦЗ
6
Педру Феррейра
ОП
26
Магнус Кристенсен
ЦП
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
8
Ивер Фоссум
ЦП
7
Каспер Куск
ЦФ
35
Якоб Ринне
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Люнгбю
18
Фредерик Аугуст Шрам
ВР
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
15
Каспер Винтер
ЦП
14
Кристиан Якобсен
ЦП
9
Lasse Fosgaard
ЦП
11
Magnus Kaastrup Larsen
ЦФ
11
Магнус Варминг
ЦФ
26
Фредерик Гиткьяер
ЦФ
Ольборг
6
Мальте Хойхольт
ЦП
10
Фредерик Берстинг
ЦП
35
Marcus Hannesbo
ЦФ
10
Rufo
ЦФ
22
Тим Прица
ЦФ
13
Андреас Хансен
ЦФ
9
Том ван Верт
ЦФ
4-5-1
30
Миккельсен
12
20
Йоргенсен
5
Тшиемб
0
29
Торп
19
Гаммельбю
8
8
Ремер
8
Корнвиг
7
Нильсен
3-3-3-2
5
Теланнер
2
Паллесен
3
Нильсен
4
Гранли
6
Феррейра
2
Росс
26
Кристенсен
14
Самуэльсен
8
Фоссум
35
Ринне
7
Куск
29
Торп
11
11
29
Торп
7
Нильсен
14
Якобсен
14
Якобсен
7
Нильсен
20
Йоргенсен
9
9
20
Йоргенсен
19
Гаммельбю
11
Варминг
11
Варминг
19
Гаммельбю
8
Корнвиг
26
Гиткьяер
26
Гиткьяер
8
Корнвиг
3
Нильсен
35
35
3
Нильсен
26
Кристенсен
10
10
26
Кристенсен
14
Самуэльсен
22
Прица
22
Прица
14
Самуэльсен
7
Куск
10
Берстинг
10
Берстинг
7
Куск
4
Гранли
9
ван Верт
9
ван Верт
4
Гранли
Остались в запасе
Люнгбю
Ольборг
15
Каспер Винтер
ЦП
18
Фредерик Аугуст Шрам
ВР
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
6
Мальте Хойхольт
ЦП
13
Андреас Хансен
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Остались в запасе
15
Каспер Винтер
ЦП
18
Фредерик Аугуст Шрам
ВР
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
Остались в запасе
6
Мальте Хойхольт
ЦП
13
Андреас Хансен
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Главный тренер
Кент Нильсен
Статистика матча Люнгбю - Ольборг
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Люнгбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Люнгбю
3 : 3
18.10.2026
Нордшелланд
Ольборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
3 : 1
24.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Ольборг
2 : 3
18.05.2025
Силькеборг
Дания. Суперлига, 8 тур
Виборг
3 : 1
11.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
05.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Ольборг
0 : 1
28.04.2025
Вайле
Информация о матче
Стадион:
Люнгбю
Новости команд
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Ольборг
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