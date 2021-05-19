Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Дания. Суперлига
Нордшелланд - Рандерс
Нордшелланд - Рандерс: обзор матча 19 мая 2021
Нордшелланд
19.05.2021, среда, 19:00
Дания. Суперлига, группа A, 9 тур
2 : 1
Завершен
Рандерс
1'
Т. Чуквуани
16'
М. Андерсен
13'
М. Греве
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нордшелланд - Рандерс
Замена
J. Djourou
️️️️
Д. Свенссон
90'
+2
78'
Замена
С. Пизингер
️️️️
О. Бундгор
Замена
И. Месик
️️️️
Т. Чуквуани
76'
64'
Замена
B. Filip Kristensen
️️️️
М. Каллесе
63'
Желтая карточка
Й. Лауридсен
61'
Пенальти не реализован!
В. Хаммершой-Мистрати
61'
Замена
К. Хег
️️️️
Т. Клюснер
Замена
E. Nnamani
️️️️
К. Сулемана
61'
Замена
А. Франсис
️️️️
А. Шельдеруп
61'
Желтая карточка
М. Тюхосен
58'
Красная карточка
M. Woledzi
53'
ГОЛ! 2:1!
М. Андерсен
16'
13'
ГОЛ! 1:1!
М. Греве
Пас отдал
Т. Кеинде
ГОЛ! 1:0!
Т. Чуквуани
Пас отдал
К. Сулемана
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нордшелланд
1
Петер Виндаль
ВР
24
Даниэль Свенссон
ЛЗ
17
Мадс Тюхосен
ЦЗ
5
Ulrik Jenssen
ЦЗ
2
Оливер Вилладсен
ПЗ
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
7
Симон Адингра
ЛВ
8
Магнус Андерсен
ЦП
3
Maxwell Woledzi
ЦП
42
Точи Чуквуани
ЦП
7
Камалдин Сулемана
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Рандерс
17
Йеспер Лауридсен
ЦЗ
28
Симон Гравес
ЦЗ
15
Бьорн Копплин
ЦЗ
4
Лассе-Берг Йонсен
ЦП
7
Миккель Каллесе
ЦП
10
Вито Хаммершой-Мистрати
ЦП
24
Тосин Кеинде
ЦП
17
Матиас Греве
ЦП
20
Тобиас Клюснер
ЦП
23
Оливер Бундгор
ЦП
25
Йонас Дакир
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Нордшелланд
72
Martin Vantruba
ВР
33
Johan Djourou
ЦЗ
18
Иван Месик
ЦЗ
55
Виктор Йенсен
ЦП
33
Якоб Кристенсен
ЦП
17
Абу Франсис
ЦП
70
Emeka Nnamani
ЦФ
Рандерс
0
M. Nielsen
ЦЗ
8
Симон Пизингер
ЦЗ
6
Мадс Энггор
ЦП
10
Nikola Mileusnić
ЦФ
40
Bundgaard Filip Kristensen
ЦФ
9
Каспер Хег
ЦФ
30
Патрик Карльгрен
ЦФ
4-3-2-1
1
Виндаль
24
Свенссон
17
Тюхосен
5
2
Вилладсен
8
Андерсен
3
42
Чуквуани
7
Адингра
21
Шельдеруп
7
Сулемана
3-5-2-1
17
Лауридсен
28
Гравес
15
Копплин
10
Хаммершой-Мистрати
17
Греве
20
Клюснер
23
Бундгор
24
Кеинде
4
Йонсен
7
Каллесе
25
Дакир
7
Сулемана
70
70
7
Сулемана
24
Свенссон
33
33
24
Свенссон
42
Чуквуани
18
Месик
18
Месик
42
Чуквуани
21
Шельдеруп
17
Франсис
17
Франсис
21
Шельдеруп
7
Каллесе
40
40
7
Каллесе
23
Бундгор
8
Пизингер
8
Пизингер
23
Бундгор
20
Клюснер
9
Хег
9
Хег
20
Клюснер
Остались в запасе
Нордшелланд
Рандерс
55
Виктор Йенсен
ЦП
72
Martin Vantruba
ВР
33
Якоб Кристенсен
ЦП
Главный тренер
Флемминг Педерсен
10
Nikola Mileusnić
ЦФ
6
Мадс Энггор
ЦП
0
M. Nielsen
ЦЗ
30
Патрик Карльгрен
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Остались в запасе
55
Виктор Йенсен
ЦП
72
Martin Vantruba
ВР
33
Якоб Кристенсен
ЦП
Остались в запасе
10
Nikola Mileusnić
ЦФ
6
Мадс Энггор
ЦП
0
M. Nielsen
ЦЗ
30
Патрик Карльгрен
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Главный тренер
Колин Тодд
Статистика матча Нордшелланд - Рандерс
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Нордшелланд
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Рандерс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Информация о матче
Стадион:
Фарум Парк
Новости команд
Все
Нордшелланд
Рандерс
«Монако» – «Нордшелланд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Монако» и «Нордшелланда» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Нордшелланд» – ЦСКА София: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Нордшелланда» и ЦСКА София на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Санкт-Галлен» – «Нордшелланд»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Монако» – «Нордшелланд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Монако» и «Нордшелланда» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Нордшелланд» – ЦСКА София: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Нордшелланда» и ЦСКА София на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Санкт-Галлен» – «Нордшелланд»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
Лига Европы. «Аталанта» выбила «Байер»; «Монако» вылетел от «Браги», несмотря на ассист Головина
2022.03.17 22:50
Лига конференций. «Буде-Глимт» выбил «Селтик» и другие результаты
2022.02.24 22:55
Лига конференций. «Лестер» разгромил «Рандерс», «Селтик» проиграл «Буде-Глимт» и другие результаты
2022.02.18 01:13
1
Товарищеские матчи. «Арсенал» победил «Рандерс», «Урал» – «Пюник»
2022.02.12 19:18
Жеребьевка стыков Лиги конференций. «Марсель» – «Карабах», «Спарта» – «Партизан» и другие пары
2021.12.13 16:23
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+