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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Нордшелланд - Брондбю
Нордшелланд - Брондбю: обзор матча 21 апреля 2021
Нордшелланд
21.04.2021, среда, 21:00
Дания. Суперлига, группа A, 4 тур
0 : 3
Завершен
Брондбю
21'
М. Уре
86'
А. Павлович
89'
Л. Виген
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нордшелланд - Брондбю
Замена
О. Антман
️️️️
М. Андерсен
90'
+5
90'
+3
Замена
Р. Корлу
️️️️
М. Френдруп
90'
+2
Замена
М. Лумб
️️️️
К. Менса
89'
ГОЛ! 0:3!
Л. Виген
Пас отдал
О. Фаллениус
88'
Замена
О. Фаллениус
️️️️
С. Хедлунд
86'
ГОЛ! 0:2!
А. Павлович
Пас отдал
Й. Радошевич
85'
Желтая карточка
Х. Херманнссон
Желтая карточка
И. Садик
81'
Желтая карточка
Т. Чуквуани
76'
Замена
И. Садик
️️️️
Д. Свенссон
71'
Замена
М. Фрезе
️️️️
О. Вилладсен
71'
Замена
А. Шельдеруп
️️️️
В. Йенсен
71'
69'
Замена
Л. Виген
️️️️
А. Слимане
69'
Замена
А. Павлович
️️️️
М. Уре
21'
ГОЛ! 0:1!
М. Уре
Пас отдал
С. Хедлунд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нордшелланд
1
Петер Виндаль
ВР
24
Даниэль Свенссон
ЛЗ
18
Иван Месик
ЦЗ
5
Ulrik Jenssen
ЦЗ
17
Мадс Тюхосен
ЦЗ
2
Оливер Вилладсен
ПЗ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
55
Виктор Йенсен
ЦП
33
Якоб Кристенсен
ЦП
8
Магнус Андерсен
ЦП
42
Точи Чуквуани
ЦП
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Брондбю
1
Марвин Швабе
ВР
6
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
2
Андреас Максе
ЦЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
5
Андреас Брус
ПЗ
20
Анис Слимане
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
25
Мортен Френдруп
ЦП
14
Кевин Менса
ЦП
15
Симон Хедлунд
ЦФ
17
Микаэль Уре
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Нордшелланд
72
Martin Vantruba
ВР
3
Мартин Фрезе
ЛЗ
39
Адамо Нагало
ЦЗ
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
7
Симон Адингра
ЛВ
11
Оливер Антман
ЦП
11
Ибрахим Садик
ЦФ
Брондбю
1
Мадс Хермансен
ВР
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
12
Микаэл Лумб
ЦЗ
11
Оскар Фаллениус
ЛВ
13
Лассе Виген
ЦП
20
Андрийя Павлович
ЦФ
10
Резан Корлу
ЦФ
3-2-4-1
1
Виндаль
18
Месик
5
17
Тюхосен
24
Свенссон
2
Вилладсен
55
Йенсен
8
Андерсен
42
Чуквуани
33
Кристенсен
7
Сулемана
4-4-2
1
Швабе
5
Брус
2
Максе
5
Юнг
6
Херманнссон
5
Радошевич
25
Френдруп
14
Менса
20
Слимане
17
Уре
15
Хедлунд
55
Йенсен
21
Шельдеруп
21
Шельдеруп
55
Йенсен
2
Вилладсен
3
Фрезе
3
Фрезе
2
Вилладсен
8
Андерсен
11
Антман
11
Антман
8
Андерсен
24
Свенссон
11
Садик
11
Садик
24
Свенссон
15
Хедлунд
11
Фаллениус
11
Фаллениус
15
Хедлунд
14
Менса
12
Лумб
12
Лумб
14
Менса
20
Слимане
13
Виген
13
Виген
20
Слимане
17
Уре
20
Павлович
20
Павлович
17
Уре
25
Френдруп
10
Корлу
10
Корлу
25
Френдруп
Остались в запасе
Нордшелланд
Брондбю
39
Адамо Нагало
ЦЗ
7
Симон Адингра
ЛВ
72
Martin Vantruba
ВР
Главный тренер
Флемминг Педерсен
1
Мадс Хермансен
ВР
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Остались в запасе
39
Адамо Нагало
ЦЗ
7
Симон Адингра
ЛВ
72
Martin Vantruba
ВР
Остались в запасе
1
Мадс Хермансен
ВР
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Главный тренер
Александер Цорнигер
Статистика матча Нордшелланд - Брондбю
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Нордшелланд
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Брондбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Информация о матче
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