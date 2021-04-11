Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Дания. Суперлига
Орхус - Мидтьюлланд
Орхус - Мидтьюлланд: обзор матча 11 апреля 2021
Орхус
11.04.2021, воскресенье, 19:00
Дания. Суперлига, группа A, 2 тур
1 : 4
Завершен
Мидтьюлланд
61'
П. Мортенсен
16'
Ф. Ониика
53'
А. Шольц (П)
84'
М. Андерсон
89'
Эвандер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Орхус - Мидтьюлланд
89'
ГОЛ! 1:4!
Эвандер
Пас отдал
П. Систо
Желтая карточка
J. Juelsgaard
88'
Замена
N. Backman
️️️️
С. Хауснер
87'
Замена
A. Ballegaard Ammitzboll
️️️️
B. Hvidt
87'
84'
ГОЛ! 1:3!
М. Андерсон
Пас отдал
Г. Исаксен
81'
Замена
Ж. Брумадо
️️️️
С. Каба
80'
Замена
П. Систо
️️️️
А. Дрейер
Замена
Б. Блуме
️️️️
P. Olsen
76'
65'
Замена
Г. Исаксен
️️️️
А. Мабиль
Замена
Й. Дагур Торстейнссон
️️️️
М. Евтович
65'
ГОЛ! 1:2!
П. Мортенсен
61'
Желтая карточка
B. Hvidt
58'
Желтая карточка
Д. Линкс
56'
53'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
А. Шольц
46'
Замена
Аилтон
️️️️
Паулиньо
45'
+4
Желтая карточка
А. Шольц
Желтая карточка
П. Мортенсен
45'
+4
Желтая карточка
P. Olsen
45'
+4
Желтая карточка
А. Гренбек
44'
43'
Желтая карточка
А. Дрейер
25'
Замена
М. Андерсон
️️️️
Ф. Ониика
16'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Ониика
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орхус
3
Александер Мунксгор
ЦЗ
20
Себастьян Хауснер
ЦЗ
18
Jesper Juelsgaard
ЦЗ
5
Каспер Хойер
ЦЗ
22
B. Hvidt
ЦП
33
Patrick Olsen
ЦП
11
Джифт Линкс
ЦП
11
Альберт Гренбек
ЦП
26
Милан Евтович
ЦФ
1
William Eskelinen
ЦФ
9
Патрик Мортенсен
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Мидтьюлланд
1
Йонас Лоссль
ВР
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
28
Эрик Святченко
ЦЗ
24
Александр Шольц
ЦЗ
29
Паулиньо
ЦЗ
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
10
Эвандер
ЦП
16
Фрэнк Ониика
ЦП
11
Авер Мабиль
ЦП
10
Андерс Дрейер
ПВ
9
Сори Каба
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
Орхус
31
Томас Кристенсен
ЦЗ
3
Niklas Backman
ЦЗ
10
Брор Блуме
ЦП
36
Daniel Gadegaard Andersen
ЦФ
3
Alex Gersbach
ЦФ
38
Alexander Ballegaard Ammitzboll
ЦФ
23
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
Мидтьюлланд
1
Йеспер Хансен
ВР
12
Аилтон
ЦЗ
5
Джафет Сери
ЦЗ
23
Микаэл Андерсон
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
74
Жуниор Брумадо
ЦФ
4-4-3
3
Мунксгор
18
5
Хойер
20
Хауснер
22
11
Линкс
11
Гренбек
33
9
Мортенсен
1
26
Евтович
4-1-3-1-1
1
Лоссль
28
Святченко
24
Шольц
29
Паулиньо
2
Андерссон
2
Каюсте
10
Эвандер
16
Ониика
11
Мабиль
10
Дрейер
9
Каба
22
38
38
22
20
Хауснер
3
3
20
Хауснер
33
10
Блуме
10
Блуме
33
26
Евтович
23
Торстейнссон
23
Торстейнссон
26
Евтович
29
Паулиньо
12
Аилтон
12
Аилтон
29
Паулиньо
16
Ониика
23
Андерсон
23
Андерсон
16
Ониика
10
Дрейер
77
Систо
77
Систо
10
Дрейер
11
Мабиль
11
Исаксен
11
Исаксен
11
Мабиль
9
Каба
74
Брумадо
74
Брумадо
9
Каба
Остались в запасе
Орхус
Мидтьюлланд
36
Daniel Gadegaard Andersen
ЦФ
3
Alex Gersbach
ЦФ
31
Томас Кристенсен
ЦЗ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
5
Джафет Сери
ЦЗ
1
Йеспер Хансен
ВР
Главный тренер
Брайан Приске
Остались в запасе
36
Daniel Gadegaard Andersen
ЦФ
3
Alex Gersbach
ЦФ
31
Томас Кристенсен
ЦЗ
Остались в запасе
5
Джафет Сери
ЦЗ
1
Йеспер Хансен
ВР
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Главный тренер
Брайан Приске
Статистика матча Орхус - Мидтьюлланд
6
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
2
Матчи команд
Орхус
Лига конференций, 4 тур
Бранн
- : -
26.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Пафос
- : -
26.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Информация о матче
Стадион:
НРГИ Парк
Новости команд
Все
Орхус
Мидтьюлланд
«Мидтьюлланд» – «Аякс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Орхуса» и «Браги» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Аякса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Орхуса» и «Эгнатии» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Сент-Труйдена» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига Конференций: шансы «Орхуса» и «Браги» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Орхуса» и «Эгнатии» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига конференций: шансы «Гента» и «Орхуса» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
«Орхус» – «Бенфика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Орхус» – «Бенфика»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027
26 августа
«Мидтьюлланд» – «Аякс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Аякса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Сент-Труйдена» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига конференций: шансы «Эгнатии» и «Мидтьюлланна» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
«Риека» – «Мидтьюлланд»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+