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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Брондбю - Копенгаген
Брондбю - Копенгаген: обзор матча 11 апреля 2021
Брондбю
11.04.2021, воскресенье, 17:00
Дания. Суперлига, группа A, 2 тур
1 : 3
Завершен
Копенгаген
69'
М. Уре
37'
К. Вильчек
90+1'
М. Дарами
90+7'
К. Вильчек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брондбю - Копенгаген
90'
+7
ГОЛ! 1:3!
К. Вильчек
Пас отдал
Й. Стаге
Желтая карточка
С. Ростед
90'
+5
Замена
С. Ростед
️️️️
К. Менса
90'
+2
90'
+1
ГОЛ! 1:2!
М. Дарами
90'
Пенальти не реализован!
К. Вильчек
Замена
Т. Беркеейет
️️️️
С. Хедлунд
87'
85'
Замена
Занка
️️️️
П. Анкерсен
85'
Замена
П. Бьель
️️️️
Й. Винд
Замена
А. Павлович
️️️️
Й. Линдстрем
75'
75'
Замена
М. Бунду
️️️️
Р. Фалк-Йенсен
71'
Замена
М. Дарами
️️️️
В. Фишер
71'
Замена
Й. Стаге
️️️️
Л. Лерагер
ГОЛ! 1:1!
М. Уре
69'
Замена
Л. Виген
️️️️
М. Френдруп
46'
37'
ГОЛ! 0:1!
К. Вильчек
Желтая карточка
М. Френдруп
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брондбю
1
Марвин Швабе
ВР
2
Андреас Максе
ЦЗ
6
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
21
Петер Бьюр
ЦП
25
Мортен Френдруп
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
14
Кевин Менса
ЦП
35
Йеспер Линдстрем
АП
15
Симон Хедлунд
ЦФ
17
Микаэль Уре
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Копенгаген
1
Стен Грютебуст
ВР
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
6
Зека
ЦП
21
Лукас Лерагер
ЦП
19
Йонас Винд
ЦФ
10
Камиль Вильчек
ЦФ
7
Виктор Фишер
ЦФ
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Брондбю
1
Мадс Хермансен
ВР
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
5
Андреас Брус
ПЗ
8
Тобиас Беркеейет
ЦП
20
Анис Слимане
ЦП
13
Лассе Виген
ЦП
20
Андрийя Павлович
ЦФ
Копенгаген
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
25
Занка
ЦЗ
2
Карло Бартолец
ЦЗ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
6
Йенс Стаге
ЦП
16
Пеп Бьель
АП
7
Мустафа Бунду
ЦФ
3-4-1-2
1
Швабе
2
Максе
6
Херманнссон
5
Юнг
21
Бьюр
5
Радошевич
14
Менса
25
Френдруп
35
Линдстрем
17
Уре
15
Хедлунд
4-2-4
1
Грютебуст
25
Нельссон
20
Бойлесен
2
Анкерсен
34
Кристиансен
6
Зека
21
Лерагер
8
Фалк-Йенсен
7
Фишер
10
Вильчек
19
Винд
15
Хедлунд
8
Беркеейет
8
Беркеейет
15
Хедлунд
14
Менса
24
Ростед
24
Ростед
14
Менса
25
Френдруп
13
Виген
13
Виген
25
Френдруп
35
Линдстрем
20
Павлович
20
Павлович
35
Линдстрем
7
Фишер
9
Дарами
9
Дарами
7
Фишер
19
Винд
16
Бьель
16
Бьель
19
Винд
2
Анкерсен
25
Занка
25
Занка
2
Анкерсен
21
Лерагер
6
Стаге
6
Стаге
21
Лерагер
8
Фалк-Йенсен
7
Бунду
7
Бунду
8
Фалк-Йенсен
Остались в запасе
Брондбю
Копенгаген
1
Мадс Хермансен
ВР
5
Андреас Брус
ПЗ
20
Анис Слимане
ЦП
Главный тренер
Александер Цорнигер
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
2
Карло Бартолец
ЦЗ
Главный тренер
Джесс Торуп
Остались в запасе
1
Мадс Хермансен
ВР
5
Андреас Брус
ПЗ
20
Анис Слимане
ЦП
Остались в запасе
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
2
Карло Бартолец
ЦЗ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Главный тренер
Джесс Торуп
Статистика матча Брондбю - Копенгаген
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Брондбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Копенгаген
Лига конференций, 4 тур
Интер
- : -
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Информация о матче
Стадион:
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