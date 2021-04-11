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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Рандерс - Нордшелланд
Рандерс - Нордшелланд: обзор матча 11 апреля 2021
Рандерс
11.04.2021, воскресенье, 15:00
Дания. Суперлига, группа A, 2 тур
3 : 4
Завершен
Нордшелланд
32'
М. Эго
54'
В. Хаммершой-Мистрати
87'
В. Хаммершой-Мистрати
9'
В. Йенсен
29'
К. Сулемана
42'
К. Сулемана
71'
В. Йенсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рандерс - Нордшелланд
ГОЛ! 3:4!
В. Хаммершой-Мистрати
Пас отдал
О. Бундгор
87'
82'
Замена
J. Juhl Rothmann
️️️️
В. Йенсен
82'
Замена
А. Франсис
️️️️
А. Шельдеруп
Замена
B. Filip Kristensen
️️️️
М. Эго
79'
72'
Замена
О. Антман
️️️️
М. Андерсен
71'
ГОЛ! 2:4!
В. Йенсен
Пас отдал
Д. Свенссон
Замена
А. Камара
️️️️
N. Mileusnić
69'
Замена
М. Каллесе
️️️️
Т. Клюснер
69'
63'
Замена
Я. Кристенсен
️️️️
Т. Чуквуани
63'
Замена
И. Садик
️️️️
К. Сулемана
ГОЛ! 2:3!
В. Хаммершой-Мистрати
Пас отдал
М. Эго
54'
Замена
Т. Кеинде
️️️️
С. Пизингер
46'
42'
ГОЛ! 1:3!
К. Сулемана
Пас отдал
Т. Чуквуани
ГОЛ! 1:2!
М. Эго
32'
29'
ГОЛ! 0:2!
К. Сулемана
Пас отдал
М. Андерсен
9'
ГОЛ! 0:1!
В. Йенсен
Пас отдал
А. Шельдеруп
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рандерс
0
M. Nielsen
ЦЗ
8
Симон Пизингер
ЦЗ
15
Эрик Марксен
ЦЗ
4
Лассе-Берг Йонсен
ЦП
17
Матиас Греве
ЦП
10
Вито Хаммершой-Мистрати
ЦП
23
Оливер Бундгор
ЦП
20
Тобиас Клюснер
ЦП
10
Nikola Mileusnić
ЦФ
45
Марвин Эго
ЦФ
30
Патрик Карльгрен
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Нордшелланд
1
Петер Виндаль
ВР
24
Даниэль Свенссон
ЛЗ
18
Иван Месик
ЦЗ
5
Ulrik Jenssen
ЦЗ
17
Мадс Тюхосен
ЦЗ
2
Оливер Вилладсен
ПЗ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
55
Виктор Йенсен
ЦП
42
Точи Чуквуани
ЦП
8
Магнус Андерсен
ЦП
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Рандерс
28
Симон Гравес
ЦЗ
7
Миккель Каллесе
ЦП
24
Тосин Кеинде
ЦП
14
Фредерик Лауэнборг
ЦП
40
Bundgaard Filip Kristensen
ЦФ
25
Йонас Дакир
ЦФ
45
Альхаджи Камара
ЦФ
Нордшелланд
72
Martin Vantruba
ВР
39
Адамо Нагало
ЦЗ
11
Оливер Антман
ЦП
33
Якоб Кристенсен
ЦП
17
Абу Франсис
ЦП
29
Joachim Juhl Rothmann
ЦФ
11
Ибрахим Садик
ЦФ
3-5-3
0
8
Пизингер
15
Марксен
17
Греве
10
Хаммершой-Мистрати
23
Бундгор
20
Клюснер
4
Йонсен
30
Карльгрен
45
Эго
10
3-2-3-2
1
Виндаль
18
Месик
5
17
Тюхосен
2
Вилладсен
24
Свенссон
55
Йенсен
42
Чуквуани
8
Андерсен
7
Сулемана
21
Шельдеруп
45
Эго
40
40
45
Эго
20
Клюснер
7
Каллесе
7
Каллесе
20
Клюснер
8
Пизингер
24
Кеинде
24
Кеинде
8
Пизингер
10
45
Камара
45
Камара
10
8
Андерсен
11
Антман
11
Антман
8
Андерсен
42
Чуквуани
33
Кристенсен
33
Кристенсен
42
Чуквуани
21
Шельдеруп
17
Франсис
17
Франсис
21
Шельдеруп
55
Йенсен
29
29
55
Йенсен
7
Сулемана
11
Садик
11
Садик
7
Сулемана
Остались в запасе
Рандерс
Нордшелланд
28
Симон Гравес
ЦЗ
14
Фредерик Лауэнборг
ЦП
25
Йонас Дакир
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
39
Адамо Нагало
ЦЗ
72
Martin Vantruba
ВР
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Остались в запасе
28
Симон Гравес
ЦЗ
14
Фредерик Лауэнборг
ЦП
25
Йонас Дакир
ЦФ
Остались в запасе
39
Адамо Нагало
ЦЗ
72
Martin Vantruba
ВР
Главный тренер
Колин Тодд
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Статистика матча Рандерс - Нордшелланд
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Рандерс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Нордшелланд
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Информация о матче
Стадион:
АутоСи Парк
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