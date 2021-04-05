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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Мидтьюлланд - Брондбю
Мидтьюлланд - Брондбю: обзор матча 05 апреля 2021
Мидтьюлланд
05.04.2021, понедельник, 19:00
Дания. Суперлига, группа A, 1 тур
1 : 0
Завершен
Брондбю
19'
С. Каба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидтьюлланд - Брондбю
Желтая карточка
Й. Лоссль
90'
87'
Замена
О. Фаллениус
️️️️
С. Хедлунд
83'
Желтая карточка
А. Слимане
81'
Замена
Т. Беркеейет
️️️️
Й. Радошевич
81'
Замена
С. Ростед
️️️️
Х. Херманнссон
Замена
Ж. Брумадо
️️️️
С. Каба
77'
Замена
П. Систо
️️️️
А. Мабиль
77'
65'
Желтая карточка
К. Менса
62'
Замена
А. Слимане
️️️️
М. Френдруп
Замена
Н. Мадсен
️️️️
М. Андерсон
62'
62'
Замена
А. Павлович
️️️️
П. Бьюр
Замена
А. Дрейер
️️️️
Г. Исаксен
58'
ГОЛ! 1:0!
С. Каба
Пас отдал
Э. Святченко
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидтьюлланд
1
Йонас Лоссль
ВР
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
29
Паулиньо
ЦЗ
24
Александр Шольц
ЦЗ
28
Эрик Святченко
ЦЗ
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
16
Фрэнк Ониика
ЦП
23
Микаэл Андерсон
ЦП
11
Авер Мабиль
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
9
Сори Каба
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
Брондбю
1
Марвин Швабе
ВР
2
Андреас Максе
ЦЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
6
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
14
Кевин Менса
ЦП
25
Мортен Френдруп
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
21
Петер Бьюр
ЦП
35
Йеспер Линдстрем
АП
15
Симон Хедлунд
ЦФ
17
Микаэль Уре
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Мидтьюлланд
1
Йеспер Хансен
ВР
12
Аилтон
ЦЗ
5
Джафет Сери
ЦЗ
24
Николас Мадсен
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
10
Андерс Дрейер
ПВ
74
Жуниор Брумадо
ЦФ
Брондбю
1
Мадс Хермансен
ВР
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
5
Андреас Брус
ПЗ
11
Оскар Фаллениус
ЛВ
8
Тобиас Беркеейет
ЦП
20
Анис Слимане
ЦП
20
Андрийя Павлович
ЦФ
4-1-4-1
1
Лоссль
2
Андерссон
24
Шольц
28
Святченко
29
Паулиньо
2
Каюсте
16
Ониика
23
Андерсон
11
Мабиль
11
Исаксен
9
Каба
3-4-1-2
1
Швабе
2
Максе
5
Юнг
6
Херманнссон
25
Френдруп
5
Радошевич
21
Бьюр
14
Менса
35
Линдстрем
17
Уре
15
Хедлунд
11
Исаксен
10
Дрейер
10
Дрейер
11
Исаксен
23
Андерсон
24
Мадсен
24
Мадсен
23
Андерсон
11
Мабиль
77
Систо
77
Систо
11
Мабиль
9
Каба
74
Брумадо
74
Брумадо
9
Каба
5
Радошевич
8
Беркеейет
8
Беркеейет
5
Радошевич
15
Хедлунд
11
Фаллениус
11
Фаллениус
15
Хедлунд
6
Херманнссон
24
Ростед
24
Ростед
6
Херманнссон
25
Френдруп
20
Слимане
20
Слимане
25
Френдруп
21
Бьюр
20
Павлович
20
Павлович
21
Бьюр
Остались в запасе
Мидтьюлланд
Брондбю
12
Аилтон
ЦЗ
5
Джафет Сери
ЦЗ
1
Йеспер Хансен
ВР
Главный тренер
Брайан Приске
1
Мадс Хермансен
ВР
5
Андреас Брус
ПЗ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Остались в запасе
12
Аилтон
ЦЗ
5
Джафет Сери
ЦЗ
1
Йеспер Хансен
ВР
Остались в запасе
1
Мадс Хермансен
ВР
5
Андреас Брус
ПЗ
Главный тренер
Брайан Приске
Главный тренер
Александер Цорнигер
Статистика матча Мидтьюлланд - Брондбю
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Пафос
- : -
26.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Брондбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Информация о матче
Стадион:
МКХ Арена
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