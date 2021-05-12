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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Локомотив (мол) - Краснодар (мол)
Локомотив (мол) - Краснодар (мол): обзор матча 12 мая 2021
Локомотив (мол)
12.05.2021, среда, 16:30
Россия. Молодежное первенство, группа 1, 7 тур
1 : 1
Завершен
Краснодар (мол)
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Статистика матча Локомотив (мол) - Краснодар (мол)
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Матчи команд
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Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
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Краснодар (мол)
5 : 0
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