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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Баия - Флуминенсе
Баия - Флуминенсе: обзор матча 05 декабря 2021
Баия
05.12.2021, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 37 тур
2 : 0
Завершен
Флуминенсе
39'
Жилберто (П)
45+2'
Жилберто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Баия - Флуминенсе
90'
+2
Желтая карточка
Р. Бобадилья
Желтая карточка
Ж. Капишаба
86'
Замена
Р. Гедес
️️️️
M. Bahia
84'
Замена
Раниэле
️️️️
Э. Фернандо
84'
Замена
H. Rodallega
️️️️
Жилберто
77'
Замена
Роналдо
️️️️
R. N. Oliveira
77'
75'
Замена
L.
️️️️
W.
75'
Замена
M. Ferraz
️️️️
Л. Энрике
75'
Замена
Р. Бобадилья
️️️️
F.
Желтая карточка
Жилберто
73'
72'
Желтая карточка
F.
70'
Желтая карточка
Y. Felipe
Красная карточка
Росси
66'
66'
Красная карточка
Маноэл
62'
Желтая карточка
W.
Замена
Ж. Капишаба
️️️️
R.
60'
46'
Замена
Мартинелли
️️️️
Андре
46'
Замена
Х. Касарес
️️️️
К. Паулиста
ГОЛ! 2:0!
Жилберто
Пас отдал
P. de Lucca
45'
+2
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Жилберто
39'
37'
Желтая карточка
Л. Кларо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Баия
10
Rodriguinho
ЦФ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
4
Luiz Otávio
ЦФ
5
Patrick de Lucca
ЦФ
35
Эдсон Фернандо
ЦФ
6
Matheus Bahia
ЦФ
13
Херман Конти
ЦФ
2
Нино Параиба
ЦФ
21
R. N. Oliveira
ЦФ
31
Росси
ЦФ
9
Жилберто
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Флуминенсе
6
Данило Барселос
ЦЗ
26
Маноэл
ЦЗ
88
Yago Felipe
ЦФ
4
Луккас Кларо
ЦФ
2
Самуэль Хавьер
ЦФ
1
Marcos Felipe
ЦФ
5
Wellington
ЦФ
7
Андре
ЦФ
11
Луис Энрике
ЦФ
38
Кайо Паулиста
ЦФ
9
Fred
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Баия
29
Жуниньо Капишаба
ЦЗ
14
Раниэле
ЦЗ
8
Luizao
ЦП
11
Hugo Rodallega
ЦФ
77
Mateus Claus
ЦФ
42
Ренан Гедес
ЦФ
41
Gustavo Henrique
ЦФ
4
Ligger
ЦФ
7
Марсело Сирино
ЦФ
0
Maycon
ЦФ
7
Роналдо
ЦФ
10
Juan Pablo Ramírez
ЦФ
Флуминенсе
29
Wiris Gustavo de Oliveira
ЦП
26
Хуан Касарес
ЦП
11
Джон Ариас
ЦП
22
Muriel
ЦФ
11
Матеус Мартинс
ЦФ
3
Matheus Ferraz
ЦФ
20
Дани Болт
ЦФ
11
Lucca
ЦФ
8
Мартинелли
ЦФ
16
Нонато
ЦФ
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
99
Abel Hernández
ЦФ
29
Gustavo Apis
ЦФ
5
2
Параиба
9
Жилберто
31
Росси
21
13
Конти
2-5
6
Барселос
26
Маноэл
5
9
38
Паулиста
11
Энрике
7
Андре
10
29
Капишаба
29
Капишаба
10
35
Фернандо
14
Раниэле
14
Раниэле
35
Фернандо
9
Жилберто
11
11
9
Жилберто
6
42
Гедес
42
Гедес
6
21
7
Роналдо
7
Роналдо
21
38
Паулиста
26
Касарес
26
Касарес
38
Паулиста
11
Энрике
3
3
11
Энрике
5
11
11
5
7
Андре
8
Мартинелли
8
Мартинелли
7
Андре
9
25
Бобадилья
25
Бобадилья
9
Остались в запасе
Баия
Флуминенсе
8
Luizao
ЦП
77
Mateus Claus
ЦФ
41
Gustavo Henrique
ЦФ
4
Ligger
ЦФ
7
Марсело Сирино
ЦФ
0
Maycon
ЦФ
10
Juan Pablo Ramírez
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
29
Wiris Gustavo de Oliveira
ЦП
11
Джон Ариас
ЦП
22
Muriel
ЦФ
11
Матеус Мартинс
ЦФ
20
Дани Болт
ЦФ
16
Нонато
ЦФ
99
Abel Hernández
ЦФ
29
Gustavo Apis
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Остались в запасе
8
Luizao
ЦП
77
Mateus Claus
ЦФ
41
Gustavo Henrique
ЦФ
4
Ligger
ЦФ
7
Марсело Сирино
ЦФ
0
Maycon
ЦФ
10
Juan Pablo Ramírez
ЦФ
Остались в запасе
29
Wiris Gustavo de Oliveira
ЦП
11
Джон Ариас
ЦП
22
Muriel
ЦФ
11
Матеус Мартинс
ЦФ
20
Дани Болт
ЦФ
16
Нонато
ЦФ
99
Abel Hernández
ЦФ
29
Gustavo Apis
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Рикардо Друбски
Статистика матча Баия - Флуминенсе
2
1
1
5
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
- : -
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Информация о матче
Стадион:
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