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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Минейро - Брагантино
Атлетико Минейро - Брагантино: обзор матча 05 декабря 2021
Атлетико Минейро
05.12.2021, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 37 тур
4 : 3
Завершен
Брагантино
20'
Кено
52'
М. Сарачо
78'
Д. Саварино
89'
Халк
39'
Итало
47'
Артур
90+10'
Артур
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико Минейро - Брагантино
90'
+10
ГОЛ! 4:3!
Артур
Замена
Ревер
️️️️
Н. Силва
90'
+5
Желтая карточка
Халк
90'
90'
Замена
Алеррандро
️️️️
Итало
ГОЛ! 4:2!
Халк
89'
82'
Замена
B. Tubarão
️️️️
Т. Куэльо
82'
Замена
Б. Пракседес
️️️️
Э. Мартинес
ГОЛ! 3:2!
Д. Саварино
Пас отдал
М. Сарачо
78'
Замена
Халк
️️️️
Д. Коста
57'
Замена
А. Франко
️️️️
Ч. Че
57'
ГОЛ! 2:2!
М. Сарачо
Пас отдал
Кено
52'
47'
ГОЛ! 1:2!
Артур
Пас отдал
Т. Куэльо
Замена
Д. Саварино
️️️️
Натан
46'
Замена
Аллан
️️️️
Жаир
46'
44'
Желтая карточка
Артур
39'
ГОЛ! 1:1!
Итало
23'
Желтая карточка
Хелиньо
ГОЛ! 1:0!
Кено
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Минейро
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
8
Жаир
ЦП
6
Натан Силва
ЦФ
3
Че Че
ЦФ
14
Натан
ЦФ
11
Матиас Сарачо
ЦФ
20
Кено
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
22
Эверсон
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Брагантино
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
32
Эмилиано Мартинес
ЦП
1
Клейтон
ЦФ
15
Итало
ЦФ
11
Хелиньо
ЦФ
28
Томас Куэльо
ЦФ
25
Жадсом Силва
ЦФ
36
Луан Кандидо
ЦФ
4
Натан
ЦФ
13
Адерлан
ЦФ
37
Артур
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Атлетико Минейро
23
Рафаэл
ВР
21
Игор Рабельо
ЦЗ
4
Ревер
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
29
Аллан
ЦП
21
Алан Франко
ЦП
19
Йоран
ЦП
11
Джефферсон Саварино
ЦП
7
Халк
ПВ
77
Дилан Борреро
ЦФ
30
Калебе
ЦФ
16
Додо
ЦФ
Брагантино
43
Luciano
ЦП
39
Gabriel Novaes
ЦФ
9
Жан Уртадо
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
20
Bruno Tubarão
ЦФ
25
Бруно Пракседес
ЦФ
7
Педро Габриэл
ЦФ
4
César Haydar
ЦФ
6
Edimar
ЦФ
17
Weverton
ЦФ
12
Майкон
ЦФ
1
Júlio Césár
ЦФ
3-1-5
25
Мариано
6
Алонсо
13
Арана
8
Жаир
11
Сарачо
22
Эверсон
19
Коста
20
Кено
14
Натан
1-1-5
15
Бруно
32
Мартинес
25
Силва
37
Артур
13
Адерлан
4
Натан
36
Кандидо
6
Силва
4
Ревер
4
Ревер
6
Силва
8
Жаир
29
Аллан
29
Аллан
8
Жаир
3
Че Че
21
Франко
21
Франко
3
Че Че
14
Натан
11
Саварино
11
Саварино
14
Натан
19
Коста
7
Халк
7
Халк
19
Коста
15
Итало
9
Алеррандро
9
Алеррандро
15
Итало
28
Куэльо
20
20
28
Куэльо
32
Мартинес
25
Пракседес
25
Пракседес
32
Мартинес
Остались в запасе
Атлетико Минейро
Брагантино
23
Гуга
ПЗ
23
Рафаэл
ВР
21
Игор Рабельо
ЦЗ
19
Йоран
ЦП
77
Дилан Борреро
ЦФ
30
Калебе
ЦФ
16
Додо
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Домингес
43
Luciano
ЦП
39
Gabriel Novaes
ЦФ
9
Жан Уртадо
ЦФ
7
Педро Габриэл
ЦФ
4
César Haydar
ЦФ
6
Edimar
ЦФ
17
Weverton
ЦФ
12
Майкон
ЦФ
1
Júlio Césár
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Остались в запасе
23
Гуга
ПЗ
23
Рафаэл
ВР
21
Игор Рабельо
ЦЗ
19
Йоран
ЦП
77
Дилан Борреро
ЦФ
30
Калебе
ЦФ
16
Додо
ЦФ
Остались в запасе
43
Luciano
ЦП
39
Gabriel Novaes
ЦФ
9
Жан Уртадо
ЦФ
7
Педро Габриэл
ЦФ
4
César Haydar
ЦФ
6
Edimar
ЦФ
17
Weverton
ЦФ
12
Майкон
ЦФ
1
Júlio Césár
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Статистика матча Атлетико Минейро - Брагантино
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
- : -
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Информация о матче
Стадион:
Минейран
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