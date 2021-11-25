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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Флуминенсе - Интернасьонал
Флуминенсе - Интернасьонал: обзор матча 25 ноября 2021
Флуминенсе
25.11.2021, четверг, 03:30
Бразилия. Серия А, 35 тур
1 : 0
Завершен
Интернасьонал
4'
F. (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Флуминенсе - Интернасьонал
90'
+8
Желтая карточка
Г. Меркадо
90'
+6
Желтая карточка
Хейтор
Желтая карточка
Маноэл
90'
+1
Желтая карточка
Калегари
90'
Замена
Маноэл
️️️️
Калегари
90'
85'
Замена
Хейтор
️️️️
Мойзес
Замена
L.
️️️️
К. Паулиста
83'
81'
Желтая карточка
Р. Дурадо
75'
Замена
G. Maia
️️️️
К. Паласиос
Желтая карточка
Y. Felipe
72'
Замена
Р. Бобадилья
️️️️
F.
68'
Замена
Д. Ариас
️️️️
Л. Энрике
68'
58'
Замена
М. Кадорини
️️️️
Патрик
58'
Замена
Маурисио
️️️️
Б. Мендес
Желтая карточка
W.
56'
54'
Желтая карточка
В. Куэста
Желтая карточка
Марлон
23'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
F.
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Флуминенсе
44
Давид Брас
ЦЗ
23
Марлон
ЦЗ
5
Wellington
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
11
Луис Энрике
ЦФ
9
Fred
ЦФ
38
Кайо Паулиста
ЦФ
2
Калегари
ЦФ
4
Луккас Кларо
ЦФ
2
Самуэль Хавьер
ЦФ
1
Marcos Felipe
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Интернасьонал
27
Мойзес
ЛЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
88
Эденилсон
ЦП
14
Марсело Ломба
ЦФ
20
Ренцо Саравия
ЦФ
31
Виктор Куэста
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
13
Родриго Дурадо
ЦФ
7
Карлос Паласиос
ЦФ
8
Патрик
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Флуминенсе
6
Данило Барселос
ЦЗ
26
Маноэл
ЦЗ
28
Wallace
ЦП
26
Хуан Касарес
ЦП
11
Джон Ариас
ЦП
22
Muriel
ЦФ
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
11
Lucca
ЦФ
20
Дани Болт
ЦФ
29
Gustavo Apis
ЦФ
11
Матеус Мартинс
ЦФ
99
Abel Hernández
ЦФ
Интернасьонал
27
Кайке Роша
ЦЗ
5
Джонни Кардозо
ЦП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
12
Emerson Júnior
ЦФ
99
Матеус Кадорини
ЦФ
32
Vitor Hugo
ЦФ
5
Хейтор
ЦФ
23
Зе Габриэл
ЦФ
12
Paulo Victor
ЦФ
18
Маурисио
ЦФ
11
Кайо Видаль
ЦФ
11
Gustavo Maia
ЦФ
2-5
44
Брас
23
Марлон
2
Калегари
1
2
Хавьер
4
Кларо
38
Паулиста
3-1-5
4
Мендес
25
Меркадо
27
Мойзес
88
Эденилсон
31
Куэста
8
Патрик
7
Паласиос
13
Дурадо
11
Тайсон
2
Калегари
26
Маноэл
26
Маноэл
2
Калегари
11
Энрике
11
Ариас
11
Ариас
11
Энрике
9
25
Бобадилья
25
Бобадилья
9
38
Паулиста
11
11
38
Паулиста
8
Патрик
99
Кадорини
99
Кадорини
8
Патрик
27
Мойзес
5
Хейтор
5
Хейтор
27
Мойзес
4
Мендес
18
Маурисио
18
Маурисио
4
Мендес
7
Паласиос
11
11
7
Паласиос
Остались в запасе
Флуминенсе
Интернасьонал
6
Данило Барселос
ЦЗ
28
Wallace
ЦП
26
Хуан Касарес
ЦП
22
Muriel
ЦФ
20
Дани Болт
ЦФ
29
Gustavo Apis
ЦФ
11
Матеус Мартинс
ЦФ
99
Abel Hernández
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
27
Кайке Роша
ЦЗ
5
Джонни Кардозо
ЦП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
12
Emerson Júnior
ЦФ
32
Vitor Hugo
ЦФ
23
Зе Габриэл
ЦФ
12
Paulo Victor
ЦФ
11
Кайо Видаль
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Остались в запасе
6
Данило Барселос
ЦЗ
28
Wallace
ЦП
26
Хуан Касарес
ЦП
22
Muriel
ЦФ
20
Дани Болт
ЦФ
29
Gustavo Apis
ЦФ
11
Матеус Мартинс
ЦФ
99
Abel Hernández
ЦФ
Остались в запасе
27
Кайке Роша
ЦЗ
5
Джонни Кардозо
ЦП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
12
Emerson Júnior
ЦФ
32
Vitor Hugo
ЦФ
23
Зе Габриэл
ЦФ
12
Paulo Victor
ЦФ
11
Кайо Видаль
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Статистика матча Флуминенсе - Интернасьонал
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
- : -
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Информация о матче
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