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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Жувентуде - Интернасьонал
Жувентуде - Интернасьонал: обзор матча 11 ноября 2021
Жувентуде
11.11.2021, четверг, 03:30
Бразилия. Серия А, 31 тур
2 : 1
Завершен
Интернасьонал
65'
D.
88'
М. Кадорини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Жувентуде - Интернасьонал
Желтая карточка
J. Quintero
90'
+2
90'
+2
Желтая карточка
Ю. Алберто
90'
Желтая карточка
Р. Дурадо
88'
ГОЛ! 1:1!
М. Кадорини
Замена
Капиксаба
️️️️
Р. Буэно
87'
Замена
R.
️️️️
Г. Кастильо
87'
82'
Замена
Хейтор
️️️️
К. Паласиос
82'
Замена
М. Кадорини
️️️️
Эденилсон
Замена
П. Энрике
️️️️
D.
77'
72'
Замена
Г. Бочилия
️️️️
Г. Меркадо
69'
Желтая карточка
Эденилсон
ГОЛ! 1:0!
D.
Пас отдал
Г. Кастильо
65'
Замена
W.
️️️️
W.
62'
62'
Замена
G. Maia
️️️️
Маурисио
62'
Замена
Д. Кардозо
️️️️
Р. Линдосо
Желтая карточка
В. Матеус
43'
18'
Желтая карточка
Г. Меркадо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жувентуде
2
Michel
ЦЗ
2
Juan Quintero
ЦЗ
13
Рафаэль Форстер
ЦЗ
16
Жадсон
ЦП
1
Дуглас Фридрих
ЦФ
2
Вилльям Матеус
ЦФ
8
Гилерме Кастильо
ЦФ
23
Dawhan
ЦФ
20
Wagner
ЦФ
7
Соррисо
ЦФ
9
Рикардо Буэно
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Интернасьонал
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
88
Эденилсон
ЦП
9
Юри Алберто
ЦФ
14
Марсело Ломба
ЦФ
31
Виктор Куэста
ЦФ
12
Paulo Victor
ЦФ
23
Родриго Линдосо
ЦФ
13
Родриго Дурадо
ЦФ
18
Маурисио
ЦФ
7
Карлос Паласиос
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Жувентуде
31
Марсело Карне
ЦФ
21
Roberson
ЦФ
96
Пауло Энрике
ЦФ
13
Cleberson
ЦФ
20
Didi
ЦФ
10
Чико
ЦФ
20
Ricardinho
ЦФ
37
Бруниньо
ЦФ
7
Капиксаба
ЦФ
7
Rafael Bilú
ЦФ
91
Wescley
ЦФ
88
Fernando Pacheco
ЦФ
Интернасьонал
27
Кайке Роша
ЦЗ
5
Джонни Кардозо
ЦП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
12
Emerson Júnior
ЦФ
23
Зе Габриэл
ЦФ
5
Хейтор
ЦФ
77
Juan Manuel Cuesta
ЦФ
11
Кайо Видаль
ЦФ
11
Gustavo Maia
ЦФ
99
Матеус Кадорини
ЦФ
3-1-5
2
2
13
Форстер
16
Жадсон
23
9
Буэно
7
Соррисо
20
8
Кастильо
2-1-5
25
Меркадо
4
Мендес
88
Эденилсон
12
7
Паласиос
18
Маурисио
13
Дурадо
23
Линдосо
23
96
Энрике
96
Энрике
23
8
Кастильо
20
20
8
Кастильо
9
Буэно
7
Капиксаба
7
Капиксаба
9
Буэно
20
91
91
20
23
Линдосо
5
Кардозо
5
Кардозо
23
Линдосо
25
Меркадо
21
Бочилия
21
Бочилия
25
Меркадо
7
Паласиос
5
Хейтор
5
Хейтор
7
Паласиос
18
Маурисио
11
11
18
Маурисио
88
Эденилсон
99
Кадорини
99
Кадорини
88
Эденилсон
Остались в запасе
Жувентуде
Интернасьонал
31
Марсело Карне
ЦФ
21
Roberson
ЦФ
13
Cleberson
ЦФ
20
Didi
ЦФ
10
Чико
ЦФ
37
Бруниньо
ЦФ
7
Rafael Bilú
ЦФ
88
Fernando Pacheco
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
27
Кайке Роша
ЦЗ
12
Emerson Júnior
ЦФ
23
Зе Габриэл
ЦФ
77
Juan Manuel Cuesta
ЦФ
11
Кайо Видаль
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Остались в запасе
31
Марсело Карне
ЦФ
21
Roberson
ЦФ
13
Cleberson
ЦФ
20
Didi
ЦФ
10
Чико
ЦФ
37
Бруниньо
ЦФ
7
Rafael Bilú
ЦФ
88
Fernando Pacheco
ЦФ
Остались в запасе
27
Кайке Роша
ЦЗ
12
Emerson Júnior
ЦФ
23
Зе Габриэл
ЦФ
77
Juan Manuel Cuesta
ЦФ
11
Кайо Видаль
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Статистика матча Жувентуде - Интернасьонал
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 38 тур
Коринтианс
1 : 1
07.12.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 37 тур
Жувентуде
0 : 3
04.12.2025
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Жувентуде
1 : 1
29.11.2025
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
2 : 1
23.11.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 34 тур
Жувентуде
3 : 3
20.11.2025
Крузейро
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Информация о матче
Стадион:
Альфредо Жакони
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