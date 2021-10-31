Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Жувентуде - Баия
Жувентуде - Баия: обзор матча 31 октября 2021
Жувентуде
31.10.2021, воскресенье, 01:15
Бразилия. Серия А, 29 тур
0 : 0
Завершен
Баия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Жувентуде - Баия
Желтая карточка
F. Pacheco
84'
Замена
W.
️️️️
Соррисо
81'
Замена
F. Pacheco
️️️️
Г. Кастильо
80'
73'
Замена
D. Borel
️️️️
R. N. Oliveira
73'
Замена
R.
️️️️
H. Rodallega
Замена
W.
️️️️
Жадсон
63'
Замена
Чико
️️️️
Капиксаба
63'
59'
Замена
E. Isnaldo
️️️️
Роналдо
59'
Замена
Жилберто
️️️️
Даниэл
19'
Замена
Раниэле
️️️️
J.
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жувентуде
2
Michel
ЦЗ
13
Рафаэль Форстер
ЦЗ
16
Жадсон
ЦП
31
Марсело Карне
ЦФ
34
Витор Мендес
ЦФ
2
Вилльям Матеус
ЦФ
23
Dawhan
ЦФ
7
Капиксаба
ЦФ
8
Гилерме Кастильо
ЦФ
7
Соррисо
ЦФ
9
Рикардо Буэно
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Баия
29
Жуниньо Капишаба
ЦЗ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
42
Ренан Гедес
ЦФ
13
Херман Конти
ЦФ
4
Luiz Otávio
ЦФ
94
Даниэл
ЦФ
0
Jonas
ЦФ
5
Patrick de Lucca
ЦФ
21
R. N. Oliveira
ЦФ
7
Роналдо
ЦФ
11
Hugo Rodallega
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Жувентуде
2
Juan Quintero
ЦЗ
8
Гильерме Сантос
ЦЗ
21
Виллиан
ЦФ
21
Roberson
ЦФ
20
Didi
ЦФ
96
Пауло Энрике
ЦФ
7
Rafael Bilú
ЦФ
10
Чико
ЦФ
20
Ricardinho
ЦФ
20
Wagner
ЦФ
91
Wescley
ЦФ
88
Fernando Pacheco
ЦФ
Баия
14
Раниэле
ЦЗ
20
Eugenio Isnaldo
ЦП
77
Mateus Claus
ЦФ
22
Douglas Borel
ЦФ
41
Gustavo Henrique
ЦФ
4
Ligger
ЦФ
10
Juan Pablo Ramírez
ЦФ
10
Rodriguinho
ЦФ
35
Эдсон Фернандо
ЦФ
9
Жилберто
ЦФ
0
Maycon
ЦФ
2-1-5
2
13
Форстер
16
Жадсон
7
Капиксаба
9
Буэно
7
Соррисо
8
Кастильо
23
1-5
29
Капишаба
0
11
7
Роналдо
21
5
7
Капиксаба
10
Чико
10
Чико
7
Капиксаба
7
Соррисо
20
20
7
Соррисо
16
Жадсон
91
91
16
Жадсон
8
Кастильо
88
88
8
Кастильо
0
14
Раниэле
14
Раниэле
0
7
Роналдо
20
20
7
Роналдо
21
22
22
21
11
10
10
11
94
Даниэл
9
Жилберто
9
Жилберто
94
Даниэл
Остались в запасе
Жувентуде
Баия
2
Juan Quintero
ЦЗ
8
Гильерме Сантос
ЦЗ
21
Виллиан
ЦФ
21
Roberson
ЦФ
20
Didi
ЦФ
96
Пауло Энрике
ЦФ
7
Rafael Bilú
ЦФ
20
Ricardinho
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
77
Mateus Claus
ЦФ
41
Gustavo Henrique
ЦФ
4
Ligger
ЦФ
10
Juan Pablo Ramírez
ЦФ
35
Эдсон Фернандо
ЦФ
0
Maycon
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
2
Juan Quintero
ЦЗ
8
Гильерме Сантос
ЦЗ
21
Виллиан
ЦФ
21
Roberson
ЦФ
20
Didi
ЦФ
96
Пауло Энрике
ЦФ
7
Rafael Bilú
ЦФ
20
Ricardinho
ЦФ
Остались в запасе
77
Mateus Claus
ЦФ
41
Gustavo Henrique
ЦФ
4
Ligger
ЦФ
10
Juan Pablo Ramírez
ЦФ
35
Эдсон Фернандо
ЦФ
0
Maycon
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Жувентуде - Баия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 38 тур
Коринтианс
1 : 1
07.12.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 37 тур
Жувентуде
0 : 3
04.12.2025
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Жувентуде
1 : 1
29.11.2025
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
2 : 1
23.11.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 34 тур
Жувентуде
3 : 3
20.11.2025
Крузейро
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Информация о матче
Стадион:
Альфредо Жакони
Новости команд
Все
Жувентуде
Баия
Серия A: шансы «Баии» и «Коритибы» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Серия A: шансы «Гремио» и «Баии» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
Серия A: шансы «Крузейро» и «Баии» на победу в матче 34 тура
5 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Баии» и «Сан-Паулу» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Неймар оценил свое удаление за прикрытый рот
25 октября
10 самых быстрых игроков мира
7 января
2
Неймар сделал хет-трик впервые с апреля 2022 года
2025.12.04 10:57
1
«Жувентуде» – «Крузейро»: прогноз и ставки на матч 20 ноября 2025 с коэффициентом 1.78
2025.11.19 09:23
Агенты Абнера высказались об интересе «Спартака» к игроку
2025.09.06 22:01
1
«Жувентуде» – «Ботафого»: прогноз и ставки на матч 25 августа 2025 с коэффициентом 1.75
2025.08.24 09:03
Серия A: шансы «Баии» и «Коритибы» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Серия A: шансы «Гремио» и «Баии» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
Серия A: шансы «Крузейро» и «Баии» на победу в матче 34 тура
5 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Баии» и «Сан-Паулу» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Неймар оценил свое удаление за прикрытый рот
25 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+