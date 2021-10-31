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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Фламенго - Атлетико Минейро
Фламенго - Атлетико Минейро: обзор матча 31 октября 2021
Фламенго
31.10.2021, воскресенье, 01:00
Бразилия. Серия А, 29 тур
1 : 0
Завершен
Атлетико Минейро
26'
Микаэл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фламенго - Атлетико Минейро
Желтая карточка
Д. Алвес
90'
+2
Замена
Б. Виана
️️️️
Б. Энрике
88'
Замена
Родиней
️️️️
Г. Барбоза
88'
Замена
Витиньо
️️️️
Э. Рибейро
88'
Замена
Рене
️️️️
Рамон
83'
82'
Замена
Натан
️️️️
Аллан
Замена
Т. Майя
️️️️
Микаэл
74'
61'
Замена
Д. Саварино
️️️️
И. Фернандес
61'
Замена
Э. Варгас
️️️️
Кено
61'
Замена
Ф. Фильо Мариано
️️️️
М. Сарачо
46'
Замена
Д. Коста
️️️️
Гуга
Желтая карточка
Б. Энрике
45'
Желтая карточка
Э. Рибейро
39'
27'
Желтая карточка
Н. Силва
ГОЛ! 1:0!
Микаэл
26'
20'
Желтая карточка
Гуга
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фламенго
30
Родриго Кайо
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
10
Эвертон Рибейро
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
27
Бруно Энрике
ЦФ
25
Диего Алвес
ЦФ
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
30
Микаэл
ЦФ
15
Виллиан Арао
ЦФ
13
Рамон
ЦФ
4
Лео Перейра
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Атлетико Минейро
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
8
Жаир
ЦП
29
Аллан
ЦП
7
Халк
ПВ
22
Эверсон
ЦФ
20
Кено
ЦФ
8
Игнасио Фернандес
ЦФ
11
Матиас Сарачо
ЦФ
6
Натан Силва
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Фламенго
2
Бруно Виана
ЦЗ
11
Витиньо
ЛВ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
26
Роберт Пирис
ЦП
29
Тиаго Майя
ЦП
23
Родиней
ЦФ
63
Витор Габриэль
ЦФ
35
Жоао Гомес
ЦФ
6
Рене
ЦФ
2
Матеузиньо
ЦФ
13
Густаво Энрике
ЦФ
1
Уго Соуза
ЦФ
Атлетико Минейро
23
Рафаэл
ВР
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
4
Ревер
ЦЗ
19
Йоран
ЦП
11
Джефферсон Саварино
ЦП
16
Додо
ЦФ
14
Натан
ЦФ
3
Че Че
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
8
Эдуардо Саша
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
2-1-1-5
30
Кайо
22
Исла
10
Рибейро
8
Перейра
30
Микаэл
4
Перейра
13
Рамон
15
Арао
9
Барбоза
3-2-1-5
23
Гуга
13
Арана
6
Алонсо
8
Жаир
29
Аллан
7
Халк
22
Эверсон
6
Силва
11
Сарачо
8
Фернандес
20
Кено
10
Рибейро
11
Витиньо
11
Витиньо
10
Рибейро
27
Энрике
2
Виана
2
Виана
27
Энрике
30
Микаэл
29
Майя
29
Майя
30
Микаэл
9
Барбоза
23
Родиней
23
Родиней
9
Барбоза
13
Рамон
6
Рене
6
Рене
13
Рамон
11
Сарачо
25
Мариано
25
Мариано
11
Сарачо
8
Фернандес
11
Саварино
11
Саварино
8
Фернандес
29
Аллан
14
Натан
14
Натан
29
Аллан
23
Гуга
19
Коста
19
Коста
23
Гуга
20
Кено
11
Варгас
11
Варгас
20
Кено
Остались в запасе
Фламенго
Атлетико Минейро
29
Роберт Кенеди
ЛВ
26
Роберт Пирис
ЦП
63
Витор Габриэль
ЦФ
35
Жоао Гомес
ЦФ
2
Матеузиньо
ЦФ
13
Густаво Энрике
ЦФ
1
Уго Соуза
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
23
Рафаэл
ВР
21
Игор Рабельо
ЦЗ
4
Ревер
ЦЗ
19
Йоран
ЦП
16
Додо
ЦФ
3
Че Че
ЦФ
8
Эдуардо Саша
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Остались в запасе
29
Роберт Кенеди
ЛВ
26
Роберт Пирис
ЦП
63
Витор Габриэль
ЦФ
35
Жоао Гомес
ЦФ
2
Матеузиньо
ЦФ
13
Густаво Энрике
ЦФ
1
Уго Соуза
ЦФ
Остались в запасе
23
Рафаэл
ВР
21
Игор Рабельо
ЦЗ
4
Ревер
ЦЗ
19
Йоран
ЦП
16
Додо
ЦФ
3
Че Че
ЦФ
8
Эдуардо Саша
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Статистика матча Фламенго - Атлетико Минейро
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
- : -
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Информация о матче
Стадион:
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