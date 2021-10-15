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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сан-Паулу - Сеара
Сан-Паулу - Сеара: обзор матча 15 октября 2021
Сан-Паулу
15.10.2021, пятница, 01:00
Бразилия. Серия А, 26 тур
1 : 1
Завершен
Сеара
52'
Х. Кальери
23'
F.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сан-Паулу - Сеара
89'
Замена
J.
️️️️
Клебер
Замена
Р. Нестор
️️️️
Рейналдо
87'
Замена
Эдер
️️️️
М. Бенитес
87'
86'
Желтая карточка
W. Oliveira
80'
Замена
Ф. Собрал
️️️️
K.
Замена
В. Буэно
️️️️
И. Гомес
79'
64'
Замена
Эрик
️️️️
С. Мендоса
64'
Замена
W. Oliveira
️️️️
F.
Желтая карточка
Х. Кальери
61'
ГОЛ! 1:1!
Х. Кальери
52'
Желтая карточка
Л. Орехуэла
48'
46'
Замена
Л. Отавио
️️️️
Мессиас
45'
+3
Желтая карточка
R.
Желтая карточка
Ж. Миранда
38'
36'
Желтая карточка
F.
23'
ГОЛ! 0:1!
F.
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Паулу
13
Жоао Миранда
ЦЗ
28
Луис Орехуэла
ЦЗ
10
Лусиано
ЦП
17
Игор Гомес
ЦФ
18
Tiago Volpi
ЦФ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
8
Габриэл Сара
ЦФ
28
Liziero
ЦФ
7
Мартин Бенитес
ЦФ
6
Рейналдо
ЦФ
3
Лео
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Сеара
2
Igor
ЦЗ
24
Мессиас
ЦЗ
25
Марлон
ЦП
1
Richard
ЦФ
9
Клебер
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
29
Вина
ЦФ
7
Стивен Мендоса
ЦФ
19
Fabinho
ЦФ
91
Бруно Пачеко
ЦФ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Сан-Паулу
8
Габриэль Невес
ЦП
7
Шейлон
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
11
Маркиньос
ЦФ
92
Пабло
ЦФ
15
Витор Буэно
ЦФ
34
Велингтон
ЦФ
7
Joao Rojas
ЦФ
11
Родриго Нестор
ЦФ
34
Бруно Алвес
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
20
Лукас Перри
ЦФ
Сеара
1
João Ricardo
ЦФ
6
Луис Отавио
ЦФ
55
William Oliveira
ЦФ
11
Айртон
ЦФ
88
Фернандо Собрал
ЦФ
37
Рик
ЦФ
6
Педро Наресси
ЦФ
45
Лима
ЦФ
12
Indio Geovane
ЦФ
33
Эрик
ЦФ
9
Jael
ЦФ
11
Йони Гонсалес
ЦФ
2-1-5
13
Миранда
28
Орехуэла
10
Лусиано
28
3
Лео
6
Рейналдо
7
Бенитес
8
Сара
2-1-5
2
24
Мессиас
25
Марлон
29
Вина
15
91
Пачеко
19
7
Мендоса
7
Бенитес
23
Эдер
23
Эдер
7
Бенитес
17
Гомес
15
Буэно
15
Буэно
17
Гомес
6
Рейналдо
11
Нестор
11
Нестор
6
Рейналдо
24
Мессиас
6
Отавио
6
Отавио
24
Мессиас
19
55
55
19
70
88
Собрал
88
Собрал
70
7
Мендоса
33
Эрик
33
Эрик
7
Мендоса
9
Клебер
9
9
9
Клебер
Остались в запасе
Сан-Паулу
Сеара
8
Габриэль Невес
ЦП
7
Шейлон
ЦФ
11
Маркиньос
ЦФ
92
Пабло
ЦФ
34
Велингтон
ЦФ
7
Joao Rojas
ЦФ
34
Бруно Алвес
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
20
Лукас Перри
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
1
João Ricardo
ЦФ
11
Айртон
ЦФ
37
Рик
ЦФ
6
Педро Наресси
ЦФ
45
Лима
ЦФ
12
Indio Geovane
ЦФ
11
Йони Гонсалес
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Остались в запасе
8
Габриэль Невес
ЦП
7
Шейлон
ЦФ
11
Маркиньос
ЦФ
92
Пабло
ЦФ
34
Велингтон
ЦФ
7
Joao Rojas
ЦФ
34
Бруно Алвес
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
20
Лукас Перри
ЦФ
Остались в запасе
1
João Ricardo
ЦФ
11
Айртон
ЦФ
37
Рик
ЦФ
6
Педро Наресси
ЦФ
45
Лима
ЦФ
12
Indio Geovane
ЦФ
11
Йони Гонсалес
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Гуто Феррейра
Статистика матча Сан-Паулу - Сеара
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Мирассол
1 : 1
24.10.2026
Сан-Паулу
Сеара
Бразилия. Серия А, 38 тур
Сеара
1 : 3
07.12.2025
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Фламенго
1 : 0
04.12.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сеара
1 : 1
30.11.2025
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
3 : 0
25.11.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сеара
1 : 2
21.11.2025
Интернасьонал
Информация о матче
Стадион:
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