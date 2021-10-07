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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Брагантино - Фламенго
Брагантино - Фламенго: обзор матча 07 октября 2021
Брагантино
07.10.2021, четверг, 02:30
Бразилия. Серия А, 24 тур
1 : 1
Завершен
Фламенго
59'
Артур
39'
Педро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брагантино - Фламенго
90'
+4
Желтая карточка
Р. Кенеди
78'
Замена
Р. Кенеди
️️️️
Витиньо
Замена
Хелиньо
️️️️
Б. Пракседес
78'
Замена
Натан
️️️️
Л. Ортис
78'
67'
Замена
Микаэл
️️️️
А. Перейра
ГОЛ! 1:1!
Артур
59'
Желтая карточка
Ж. Силва
45'
45'
Желтая карточка
Б. Энрике
39'
ГОЛ! 0:1!
Педро
Пас отдал
Витиньо
28'
Желтая карточка
А. Перейра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брагантино
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
3
Лео Ортис
ЦЗ
7
Рамирес
ЦП
15
Итало
ЦФ
1
Клейтон
ЦФ
13
Адерлан
ЦФ
36
Луан Кандидо
ЦФ
37
Артур
ЦФ
28
Томас Куэльо
ЦФ
25
Жадсом Силва
ЦФ
25
Бруно Пракседес
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Фламенго
30
Родриго Кайо
ЦЗ
11
Витиньо
ЛВ
29
Тиаго Майя
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
9
Педро
ЦФ
12
Габриэль Батиста
ЦФ
2
Матеузиньо
ЦФ
4
Лео Перейра
ЦФ
6
Рене
ЦФ
27
Бруно Энрике
ЦФ
15
Виллиан Арао
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Брагантино
32
Эмилиано Мартинес
ЦП
39
Gabriel Novaes
ЦФ
1
Júlio Césár
ЦФ
6
Edimar
ЦФ
4
Натан
ЦФ
3
Леонардо Реалпе
ЦФ
26
Веверсон
ЦФ
17
Weverton
ЦФ
11
Хелиньо
ЦФ
7
Педро Габриэл
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
Фламенго
2
Бруно Виана
ЦЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
17
Лазаро
ЦФ
23
Сезар
ЦФ
1
Уго Соуза
ЦФ
16
Филипе Луис
ЦФ
13
Рамон
ЦФ
23
Родиней
ЦФ
35
Жоао Гомес
ЦФ
30
Микаэл
ЦФ
63
Витор Габриэль
ЦФ
2-1-5
15
Бруно
3
Ортис
7
Рамирес
37
Артур
25
Пракседес
25
Силва
28
Куэльо
36
Кандидо
1-1-2-5
30
Кайо
29
Майя
8
Перейра
11
Витиньо
2
Матеузиньо
15
Арао
27
Энрике
6
Рене
4
Перейра
3
Ортис
4
Натан
4
Натан
3
Ортис
25
Пракседес
11
Хелиньо
11
Хелиньо
25
Пракседес
11
Витиньо
29
Кенеди
29
Кенеди
11
Витиньо
8
Перейра
30
Микаэл
30
Микаэл
8
Перейра
Остались в запасе
Брагантино
Фламенго
32
Эмилиано Мартинес
ЦП
39
Gabriel Novaes
ЦФ
1
Júlio Césár
ЦФ
6
Edimar
ЦФ
3
Леонардо Реалпе
ЦФ
26
Веверсон
ЦФ
17
Weverton
ЦФ
7
Педро Габриэл
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
2
Бруно Виана
ЦЗ
17
Лазаро
ЦФ
23
Сезар
ЦФ
1
Уго Соуза
ЦФ
16
Филипе Луис
ЦФ
13
Рамон
ЦФ
23
Родиней
ЦФ
35
Жоао Гомес
ЦФ
63
Витор Габриэль
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Остались в запасе
32
Эмилиано Мартинес
ЦП
39
Gabriel Novaes
ЦФ
1
Júlio Césár
ЦФ
6
Edimar
ЦФ
3
Леонардо Реалпе
ЦФ
26
Веверсон
ЦФ
17
Weverton
ЦФ
7
Педро Габриэл
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
Остались в запасе
2
Бруно Виана
ЦЗ
17
Лазаро
ЦФ
23
Сезар
ЦФ
1
Уго Соуза
ЦФ
16
Филипе Луис
ЦФ
13
Рамон
ЦФ
23
Родиней
ЦФ
35
Жоао Гомес
ЦФ
63
Витор Габриэль
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Главный тренер
Леонарду Жардим
Статистика матча Брагантино - Фламенго
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Наби Аби Шеди
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