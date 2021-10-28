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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сантос - Флуминенсе
Сантос - Флуминенсе: обзор матча 28 октября 2021
Сантос
28.10.2021, четверг, 01:00
Бразилия. Серия А, 23 тур
2 : 0
Завершен
Флуминенсе
33'
Мадсон
62'
D. Tardelli
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сантос - Флуминенсе
81'
Желтая карточка
G. Apis
80'
Замена
G. Apis
️️️️
Андре
Замена
А. Габриэль
️️️️
Мариньо
80'
Желтая карточка
Мариньо
79'
70'
Замена
A. Hernández
️️️️
Д. Ариас
70'
Замена
L.
️️️️
К. Паулиста
70'
Замена
Мартинелли
️️️️
Y. Felipe
Замена
К. Санчес
️️️️
В. Заносело
68'
Замена
R.
️️️️
D. Tardelli
68'
ГОЛ! 2:0!
D. Tardelli
Пас отдал
Мадсон
62'
Замена
В. Балиэйро
️️️️
Ф. Джонатан
53'
Желтая карточка
В. Заносело
43'
43'
Желтая карточка
Д. Кеннеди
ГОЛ! 1:0!
Мадсон
Пас отдал
В. Заносело
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сантос
3
Данило Боса
ЦФ
34
Жоао Пауло
ЦФ
9
Diego Tardelli
ЦФ
95
Маркос Гильерме
ЦФ
7
Мариньо
ЦФ
22
Лукас Брага
ЦФ
25
Винисиус Заносело
ЦФ
4
Робсон Рейс
ЦФ
22
Мадсон
ЦФ
6
Фелипе Джонатан
ЦФ
2
Эмилиано Веласкес
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Флуминенсе
44
Давид Брас
ЦЗ
23
Марлон
ЦЗ
11
Джон Ариас
ЦП
1
Marcos Felipe
ЦФ
9
Джон Кеннеди
ЦФ
38
Кайо Паулиста
ЦФ
11
Луис Энрике
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
7
Андре
ЦФ
4
Луккас Кларо
ЦФ
2
Самуэль Хавьер
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Сантос
36
Матиас Лакава
ЦП
3
Вагнер Леонардо
ЦФ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
21
Raniel
ЦФ
7
Карлос Санчес
ЦФ
28
Luiz Henrique
ЦФ
17
Винисиус Балиэйро
ЦФ
20
Анжело Габриэль
ЦФ
31
ParÃ¡
ЦФ
2
Derick
ЦФ
20
Мораес
ЦФ
13
Жандрей
ЦФ
Флуминенсе
6
Данило Барселос
ЦЗ
26
Маноэл
ЦЗ
22
Muriel
ЦФ
2
Калегари
ЦФ
3
Luan
ЦФ
11
Lucca
ЦФ
8
Мартинелли
ЦФ
16
Нонато
ЦФ
5
Wellington
ЦФ
29
Gustavo Apis
ЦФ
99
Abel Hernández
ЦФ
11
Матеус Мартинс
ЦФ
5
4
Рейс
2
Веласкес
6
Джонатан
22
Мадсон
25
Заносело
2-1-5
44
Брас
23
Марлон
11
Ариас
11
Энрике
2
Хавьер
4
Кларо
7
Андре
88
9
21
21
9
25
Заносело
7
Санчес
7
Санчес
25
Заносело
6
Джонатан
17
Балиэйро
17
Балиэйро
6
Джонатан
7
Мариньо
20
Габриэль
20
Габриэль
7
Мариньо
38
Паулиста
11
11
38
Паулиста
88
8
Мартинелли
8
Мартинелли
88
7
Андре
29
29
7
Андре
11
Ариас
99
99
11
Ариас
Остались в запасе
Сантос
Флуминенсе
36
Матиас Лакава
ЦП
3
Вагнер Леонардо
ЦФ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
28
Luiz Henrique
ЦФ
31
ParÃ¡
ЦФ
2
Derick
ЦФ
20
Мораес
ЦФ
13
Жандрей
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
6
Данило Барселос
ЦЗ
26
Маноэл
ЦЗ
22
Muriel
ЦФ
2
Калегари
ЦФ
3
Luan
ЦФ
16
Нонато
ЦФ
5
Wellington
ЦФ
11
Матеус Мартинс
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Остались в запасе
36
Матиас Лакава
ЦП
3
Вагнер Леонардо
ЦФ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
28
Luiz Henrique
ЦФ
31
ParÃ¡
ЦФ
2
Derick
ЦФ
20
Мораес
ЦФ
13
Жандрей
ЦФ
Остались в запасе
6
Данило Барселос
ЦЗ
26
Маноэл
ЦЗ
22
Muriel
ЦФ
2
Калегари
ЦФ
3
Luan
ЦФ
16
Нонато
ЦФ
5
Wellington
ЦФ
11
Матеус Мартинс
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Главный тренер
Рикардо Друбски
Статистика матча Сантос - Флуминенсе
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
- : -
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Информация о матче
Стадион:
Вила Белмиро
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