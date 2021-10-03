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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Фламенго - Атлетико Паранаэнсе
Фламенго - Атлетико Паранаэнсе: обзор матча 03 октября 2021
Фламенго
03.10.2021, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 23 тур
3 : 0
Завершен
Атлетико Паранаэнсе
5'
Э. Рибейро
10'
Б. Энрике
45+4'
А. Перейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фламенго - Атлетико Паранаэнсе
90'
+4
Желтая карточка
Н. Эрнандес
82'
Замена
L. Fernando
️️️️
К. Эдуардо
82'
Замена
J.
️️️️
П. Роша
Замена
Педро
️️️️
Г. Барбоза
81'
Замена
Родиней
️️️️
М. Исла
81'
Замена
Микаэл
️️️️
Э. Рибейро
81'
80'
Замена
F. Canesin
️️️️
Кристиан
80'
Замена
V. Alessandro Mingotti
️️️️
Р. Кайзер
Замена
Рене
️️️️
Ф. Луис
73'
Желтая карточка
М. Исла
72'
70'
Замена
Келлвен
️️️️
Эрик
Желтая карточка
Д. Де Арраскаэта
56'
51'
Желтая карточка
Николас
Замена
Р. Кенеди
️️️️
Б. Энрике
46'
ГОЛ! 3:0!
А. Перейра
Пас отдал
Д. Де Арраскаэта
45'
+4
ГОЛ! 2:0!
Б. Энрике
Пас отдал
Г. Барбоза
10'
ГОЛ! 1:0!
Э. Рибейро
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фламенго
30
Родриго Кайо
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
10
Эвертон Рибейро
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
25
Диего Алвес
ЦФ
27
Бруно Энрике
ЦФ
15
Виллиан Арао
ЦФ
16
Филипе Луис
ЦФ
4
Лео Перейра
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Атлетико Паранаэнсе
23
Сантос
ВР
3
Лукас Фассон
ЦЗ
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
32
Педро Роша
ЛВ
18
Кристиан
ЦФ
18
Лео Читтадини
ЦФ
30
Николас
ЦФ
5
Педро Энрике
ЦФ
96
Карлос Эдуардо
ЦФ
79
Ренато Кайзер
ЦФ
14
Эрик
ЦФ
Главный тренер
Милтон Мендес
Фламенго
2
Бруно Виана
ЦЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
11
Витиньо
ЛВ
63
Витор Габриэль
ЦФ
9
Педро
ЦФ
35
Жоао Гомес
ЦФ
13
Рамон
ЦФ
13
Густаво Энрике
ЦФ
23
Родиней
ЦФ
6
Рене
ЦФ
1
Уго Соуза
ЦФ
30
Микаэл
ЦФ
Атлетико Паранаэнсе
13
Педро Энрике
ЦЗ
42
Luiz Fernando
ЦП
7
Jader
ЦП
55
Fernando Canesin
ЦП
7
Биссоли
ЦФ
32
Vinicius Alessandro Mingotti
ЦФ
2
Марсиньо
ЦФ
16
Абнер
ЦФ
12
Келлвен
ЦФ
6
Márcio Azevedo
ЦФ
24
Бенто
ЦФ
2-2-1-5
30
Кайо
22
Исла
10
Де Арраскаэта
10
Рибейро
8
Перейра
27
Энрике
4
Перейра
16
Луис
15
Арао
25
Алвес
2-1-5
23
Сантос
3
Фассон
22
Эрнандес
32
Роша
30
Николас
14
Эрик
79
Кайзер
96
Эдуардо
5
Энрике
27
Энрике
29
Кенеди
29
Кенеди
27
Энрике
9
Барбоза
9
Педро
9
Педро
9
Барбоза
22
Исла
23
Родиней
23
Родиней
22
Исла
16
Луис
6
Рене
6
Рене
16
Луис
10
Рибейро
30
Микаэл
30
Микаэл
10
Рибейро
96
Эдуардо
42
42
96
Эдуардо
32
Роша
7
7
32
Роша
18
Кристиан
55
55
18
Кристиан
79
Кайзер
32
32
79
Кайзер
14
Эрик
12
Келлвен
12
Келлвен
14
Эрик
Остались в запасе
Фламенго
Атлетико Паранаэнсе
11
Витиньо
ЛВ
2
Бруно Виана
ЦЗ
63
Витор Габриэль
ЦФ
35
Жоао Гомес
ЦФ
13
Рамон
ЦФ
13
Густаво Энрике
ЦФ
1
Уго Соуза
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
13
Педро Энрике
ЦЗ
7
Биссоли
ЦФ
2
Марсиньо
ЦФ
16
Абнер
ЦФ
6
Márcio Azevedo
ЦФ
24
Бенто
ЦФ
Главный тренер
Милтон Мендес
Остались в запасе
11
Витиньо
ЛВ
2
Бруно Виана
ЦЗ
63
Витор Габриэль
ЦФ
35
Жоао Гомес
ЦФ
13
Рамон
ЦФ
13
Густаво Энрике
ЦФ
1
Уго Соуза
ЦФ
Остались в запасе
13
Педро Энрике
ЦЗ
7
Биссоли
ЦФ
2
Марсиньо
ЦФ
16
Абнер
ЦФ
6
Márcio Azevedo
ЦФ
24
Бенто
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Главный тренер
Милтон Мендес
Статистика матча Фламенго - Атлетико Паранаэнсе
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
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Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
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Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Информация о матче
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