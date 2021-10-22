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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Интернасьонал - Брагантино
Интернасьонал - Брагантино: обзор матча 22 октября 2021
Интернасьонал
22.10.2021, пятница, 02:00
Бразилия. Серия А, 19 тур
1 : 1
Завершен
Брагантино
39'
Маурисио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интернасьонал - Брагантино
Желтая карточка
З. Габриэл
90'
+4
90'
+1
Желтая карточка
Адерлан
Желтая карточка
Г. Бочилия
86'
Замена
К. Видаль
️️️️
Маурисио
85'
Желтая карточка
Р. Саравия
75'
Замена
Г. Бочилия
️️️️
Тайсон
68'
68'
Замена
Алеррандро
️️️️
П. Габриэл
Замена
З. Габриэл
️️️️
Р. Линдосо
59'
Замена
К. Паласиос
️️️️
Патрик
46'
45'
+2
Желтая карточка
Хелиньо
Желтая карточка
Маурисио
45'
Желтая карточка
Б. Мендес
40'
ГОЛ! 1:0!
Маурисио
Пас отдал
Ю. Алберто
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интернасьонал
27
Мойзес
ЛЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
5
Джонни Кардозо
ЦП
9
Юри Алберто
ЦФ
14
Марсело Ломба
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
8
Патрик
ЦФ
18
Маурисио
ЦФ
23
Родриго Линдосо
ЦФ
20
Ренцо Саравия
ЦФ
31
Виктор Куэста
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Брагантино
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
3
Лео Ортис
ЦЗ
7
Рамирес
ЦП
32
Эмилиано Мартинес
ЦП
28
Томас Куэльо
ЦФ
11
Хелиньо
ЦФ
7
Педро Габриэл
ЦФ
9
Жан Уртадо
ЦФ
1
Клейтон
ЦФ
13
Адерлан
ЦФ
6
Edimar
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Интернасьонал
4
Бруно Мендес
ЦЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
21
Габриэль Бочилия
ЦП
23
Зе Габриэл
ЦФ
11
Gustavo Maia
ЦФ
7
Карлос Паласиос
ЦФ
11
Кайо Видаль
ЦФ
12
Paulo Victor
ЦФ
12
Emerson Júnior
ЦФ
Брагантино
42
Gonzalo
ЦП
38
Cristiano
ЦП
26
Веверсон
ЦФ
17
Weverton
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
3
Леонардо Реалпе
ЦФ
4
Натан
ЦФ
31
Гилерме
ЦФ
12
Майкон
ЦФ
1
Júlio Césár
ЦФ
2-1-5
27
Мойзес
27
Роша
5
Кардозо
18
Маурисио
31
Куэста
20
Саравия
23
Линдосо
8
Патрик
2-2-5
15
Бруно
3
Ортис
7
Рамирес
32
Мартинес
7
Педро Габриэл
6
13
Адерлан
1
Клейтон
9
Уртадо
11
Тайсон
21
Бочилия
21
Бочилия
11
Тайсон
23
Линдосо
23
Зе Габриэл
23
Зе Габриэл
23
Линдосо
8
Патрик
7
Паласиос
7
Паласиос
8
Патрик
18
Маурисио
11
Видаль
11
Видаль
18
Маурисио
7
Педро Габриэл
9
Алеррандро
9
Алеррандро
7
Педро Габриэл
Остались в запасе
Интернасьонал
Брагантино
4
Бруно Мендес
ЦЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
11
Gustavo Maia
ЦФ
12
Paulo Victor
ЦФ
12
Emerson Júnior
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
42
Gonzalo
ЦП
38
Cristiano
ЦП
26
Веверсон
ЦФ
17
Weverton
ЦФ
3
Леонардо Реалпе
ЦФ
4
Натан
ЦФ
31
Гилерме
ЦФ
12
Майкон
ЦФ
1
Júlio Césár
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Остались в запасе
4
Бруно Мендес
ЦЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
11
Gustavo Maia
ЦФ
12
Paulo Victor
ЦФ
12
Emerson Júnior
ЦФ
Остались в запасе
42
Gonzalo
ЦП
38
Cristiano
ЦП
26
Веверсон
ЦФ
17
Weverton
ЦФ
3
Леонардо Реалпе
ЦФ
4
Натан
ЦФ
31
Гилерме
ЦФ
12
Майкон
ЦФ
1
Júlio Césár
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Статистика матча Интернасьонал - Брагантино
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Информация о матче
Стадион:
Бейра-Рио
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