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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Флуминенсе - Баия
Флуминенсе - Баия: обзор матча 31 августа 2021
Флуминенсе
31.08.2021, вторник, 01:00
Бразилия. Серия А, 18 тур
2 : 0
Завершен
Баия
36'
L.
90+7'
Р. Бобадилья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Флуминенсе - Баия
ГОЛ! 2:0!
Р. Бобадилья
90'
+7
90'
+6
Желтая карточка
Х. Конти
Замена
Маноэл
️️️️
Д. Ариас
88'
82'
Замена
H. Rodallega
️️️️
R.
Замена
Нонато
️️️️
Мартинелли
81'
Замена
Х. Касарес
️️️️
L.
81'
77'
Желтая карточка
Жилберто
Замена
Р. Бобадилья
️️️️
F.
66'
66'
Замена
О. Руис
️️️️
P. de Lucca
Желтая карточка
Андре
45'
+1
Желтая карточка
Нино
41'
ГОЛ! 1:0!
L.
36'
35'
Желтая карточка
P. de Lucca
29'
Желтая карточка
Росси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Флуминенсе
6
Данило Барселос
ЦЗ
33
Нино
ЦЗ
11
Джон Ариас
ЦП
88
Yago Felipe
ЦФ
1
Marcos Felipe
ЦФ
9
Fred
ЦФ
8
Мартинелли
ЦФ
11
Lucca
ЦФ
7
Андре
ЦФ
2
Самуэль Хавьер
ЦФ
4
Луккас Кларо
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Баия
29
Жуниньо Капишаба
ЦЗ
4
Luiz Otávio
ЦФ
5
Patrick de Lucca
ЦФ
95
Matheus Teixeira
ЦФ
13
Херман Конти
ЦФ
9
Жилберто
ЦФ
31
Росси
ЦФ
10
Rodriguinho
ЦФ
26
Lucas Mugni
ЦФ
94
Даниэл
ЦФ
2
Нино Параиба
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Флуминенсе
44
Давид Брас
ЦЗ
23
Марлон
ЦЗ
26
Маноэл
ЦЗ
26
Хуан Касарес
ЦП
9
Джон Кеннеди
ЦФ
11
Матеус Мартинс
ЦФ
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
5
Wellington
ЦФ
16
Нонато
ЦФ
10
NenÃª
ЦФ
2
Калегари
ЦФ
22
Muriel
ЦФ
Баия
77
Mateus Claus
ЦФ
41
Júnior
ЦФ
6
Matheus Bahia
ЦФ
42
Ренан Гедес
ЦФ
41
Gustavo Henrique
ЦФ
28
Lucas Fonseca
ЦФ
77
Lucas Araujo
ЦФ
20
Matheus Galdezani
ЦФ
11
Оскар Руис
ЦФ
11
Hugo Rodallega
ЦФ
2-1-5
6
Барселос
33
Нино
11
Ариас
11
4
Кларо
2
Хавьер
7
Андре
8
Мартинелли
1-5
29
Капишаба
31
Росси
2
Параиба
94
Даниэл
26
10
11
Ариас
26
Маноэл
26
Маноэл
11
Ариас
11
26
Касарес
26
Касарес
11
9
25
Бобадилья
25
Бобадилья
9
8
Мартинелли
16
Нонато
16
Нонато
8
Мартинелли
5
11
Руис
11
Руис
5
10
11
11
10
Остались в запасе
Флуминенсе
Баия
44
Давид Брас
ЦЗ
23
Марлон
ЦЗ
9
Джон Кеннеди
ЦФ
11
Матеус Мартинс
ЦФ
5
Wellington
ЦФ
10
NenÃª
ЦФ
2
Калегари
ЦФ
22
Muriel
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
77
Mateus Claus
ЦФ
41
Júnior
ЦФ
6
Matheus Bahia
ЦФ
42
Ренан Гедес
ЦФ
41
Gustavo Henrique
ЦФ
28
Lucas Fonseca
ЦФ
77
Lucas Araujo
ЦФ
20
Matheus Galdezani
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
44
Давид Брас
ЦЗ
23
Марлон
ЦЗ
9
Джон Кеннеди
ЦФ
11
Матеус Мартинс
ЦФ
5
Wellington
ЦФ
10
NenÃª
ЦФ
2
Калегари
ЦФ
22
Muriel
ЦФ
Остались в запасе
77
Mateus Claus
ЦФ
41
Júnior
ЦФ
6
Matheus Bahia
ЦФ
42
Ренан Гедес
ЦФ
41
Gustavo Henrique
ЦФ
28
Lucas Fonseca
ЦФ
77
Lucas Araujo
ЦФ
20
Matheus Galdezani
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Флуминенсе - Баия
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
- : -
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Информация о матче
Стадион:
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