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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сеара - Фламенго
Сеара - Фламенго: обзор матча 22 августа 2021
Сеара
22.08.2021, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 17 тур
1 : 1
Завершен
Фламенго
32'
Вина
52'
Витиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сеара - Фламенго
Замена
Жоржиньо
️️️️
Лима
86'
86'
Замена
Родиней
️️️️
Л. Перейра
85'
Замена
M.
️️️️
Диего
85'
Замена
Педро
️️️️
Г. Барбоза
84'
Замена
Лазаро
️️️️
Микаэл
83'
Замена
Г. Энрике
️️️️
Э. Рибейро
82'
Желтая карточка
Диего
Замена
Эрик
️️️️
R.
79'
Замена
J.
️️️️
Клебер
79'
Замена
П. Наресси
️️️️
W. Oliveira
79'
77'
Желтая карточка
Ж. Гомес
Замена
С. Мендоса
️️️️
Вина
72'
52'
ГОЛ! 1:1!
Витиньо
Пас отдал
Ф. Луис
ГОЛ! 1:0!
Вина
Пас отдал
Ф. Собрал
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сеара
24
Мессиас
ЦЗ
55
William Oliveira
ЦФ
1
Richard
ЦФ
6
Луис Отавио
ЦФ
91
Бруно Пачеко
ЦФ
88
Фернандо Собрал
ЦФ
19
Fabinho
ЦФ
37
Рик
ЦФ
29
Вина
ЦФ
45
Лима
ЦФ
9
Клебер
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Фламенго
2
Бруно Виана
ЦЗ
11
Витиньо
ЛВ
10
Эвертон Рибейро
ЦП
25
Диего Алвес
ЦФ
2
Матеузиньо
ЦФ
4
Лео Перейра
ЦФ
16
Филипе Луис
ЦФ
35
Жоао Гомес
ЦФ
10
Диего
ЦФ
30
Микаэл
ЦФ
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Сеара
13
Gabriel Dias
ЦЗ
25
Марлон
ЦП
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
50
Vinícius Machado
ЦФ
9
Jael
ЦФ
11
Айртон
ЦФ
6
Педро Наресси
ЦФ
33
Эрик
ЦФ
12
Indio Geovane
ЦФ
7
Стивен Мендоса
ЦФ
17
Жоржиньо
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
Фламенго
12
Габриэль Батиста
ЦФ
1
Уго Соуза
ЦФ
2
Габриэль Нога
ЦФ
23
Родиней
ЦФ
13
Густаво Энрике
ЦФ
13
Рамон
ЦФ
22
Max
ЦФ
9
Педро
ЦФ
17
Лазаро
ЦФ
63
Витор Габриэль
ЦФ
1-5
24
Мессиас
37
Рик
9
Клебер
45
Лима
29
Вина
19
1-1-1-5
2
Виана
10
Рибейро
11
Витиньо
16
Луис
9
Барбоза
30
Микаэл
10
Диего
35
Гомес
9
Клебер
9
9
9
Клебер
55
6
Наресси
6
Наресси
55
1
33
Эрик
33
Эрик
1
29
Вина
7
Мендоса
7
Мендоса
29
Вина
45
Лима
17
Жоржиньо
17
Жоржиньо
45
Лима
4
Перейра
23
Родиней
23
Родиней
4
Перейра
10
Рибейро
13
Энрике
13
Энрике
10
Рибейро
10
Диего
22
22
10
Диего
9
Барбоза
9
Педро
9
Педро
9
Барбоза
30
Микаэл
17
Лазаро
17
Лазаро
30
Микаэл
Остались в запасе
Сеара
Фламенго
13
Gabriel Dias
ЦЗ
25
Марлон
ЦП
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
50
Vinícius Machado
ЦФ
11
Айртон
ЦФ
12
Indio Geovane
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
12
Габриэль Батиста
ЦФ
1
Уго Соуза
ЦФ
2
Габриэль Нога
ЦФ
13
Рамон
ЦФ
63
Витор Габриэль
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Остались в запасе
13
Gabriel Dias
ЦЗ
25
Марлон
ЦП
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
50
Vinícius Machado
ЦФ
11
Айртон
ЦФ
12
Indio Geovane
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
Остались в запасе
12
Габриэль Батиста
ЦФ
1
Уго Соуза
ЦФ
2
Габриэль Нога
ЦФ
13
Рамон
ЦФ
63
Витор Габриэль
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Главный тренер
Леонарду Жардим
Статистика матча Сеара - Фламенго
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Сеара
Бразилия. Серия А, 38 тур
Сеара
1 : 3
07.12.2025
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Фламенго
1 : 0
04.12.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сеара
1 : 1
30.11.2025
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
3 : 0
25.11.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сеара
1 : 2
21.11.2025
Интернасьонал
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Информация о матче
Стадион:
Кастелан
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Сеара
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