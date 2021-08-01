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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Коринтианс - Фламенго
Коринтианс - Фламенго: обзор матча 01 августа 2021
Коринтианс
01.08.2021, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 14 тур
1 : 3
Завершен
Фламенго
89'
Витиньо
7'
Э. Рибейро
40'
Г. Энрике
44'
Б. Энрике
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коринтианс - Фламенго
ГОЛ! 1:3!
Витиньо
89'
Замена
М. Витал
️️️️
Г. Силва
86'
82'
Замена
Б. Виана
️️️️
Г. Энрике
82'
Замена
Матеузиньо
️️️️
М. Исла
74'
Замена
Педро
️️️️
Э. Рибейро
74'
Замена
Микаэл
️️️️
Д. Де Арраскаэта
74'
Замена
Витиньо
️️️️
Б. Энрике
70'
Желтая карточка
Д. Де Арраскаэта
Замена
Á. Araos
️️️️
В. Кантильо
56'
Замена
Витиньо
️️️️
Габриэль
46'
Замена
Хавьер
️️️️
Рони
46'
44'
ГОЛ! 0:3!
Б. Энрике
Пас отдал
Г. Барбоза
Желтая карточка
Рони
41'
40'
ГОЛ! 0:2!
Г. Энрике
Пас отдал
Д. Де Арраскаэта
7'
ГОЛ! 0:1!
Э. Рибейро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коринтианс
6
Фабио Сантос
ЛЗ
23
Фагнер
ЦЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
6
Габриэль
ЦП
1
Кассио
ЦФ
4
Жил
ЦФ
30
Виктор Кантильо
ЦФ
70
Рони
ЦФ
19
Густаво Силва
ЦФ
28
Адсон
ЦФ
21
Жо
ЦФ
Главный тренер
Фабио Карилле
Фламенго
22
Маурисио Исла
ПЗ
10
Эвертон Рибейро
ЦП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
25
Диего Алвес
ЦФ
13
Густаво Энрике
ЦФ
4
Лео Перейра
ЦФ
16
Филипе Луис
ЦФ
15
Виллиан Арао
ЦФ
10
Диего
ЦФ
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
27
Бруно Энрике
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Коринтианс
10
Матеус Витал
ЦП
6
Лукас Питон
ЦФ
33
Матеус Донелли
ЦФ
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
34
Рауль Густаво
ЦФ
10
Маркиньос
ЦФ
19
Лео Натель
ЦФ
37
Ду Кейрос
ЦФ
43
Витиньо
ЦФ
32
Ángelo Araos
ЦФ
7
Луан
ЦФ
39
Хавьер
ЦФ
Фламенго
2
Бруно Виана
ЦЗ
11
Витиньо
ЛВ
29
Тиаго Майя
ЦП
12
Габриэль Батиста
ЦФ
13
Рамон
ЦФ
2
Матеузиньо
ЦФ
23
Родиней
ЦФ
35
Жоао Гомес
ЦФ
30
Микаэл
ЦФ
63
Витор Габриэль
ЦФ
9
Педро
ЦФ
3-1-5
6
Сантос
4
Виктор
23
Фагнер
6
Габриэль
70
Рони
21
Жо
28
Адсон
19
Силва
30
Кантильо
1-2-5
22
Исла
10
Рибейро
10
Де Арраскаэта
16
Луис
27
Энрике
9
Барбоза
10
Диего
15
Арао
19
Силва
10
Витал
10
Витал
19
Силва
6
Габриэль
43
Витиньо
43
Витиньо
6
Габриэль
30
Кантильо
32
32
30
Кантильо
70
Рони
39
Хавьер
39
Хавьер
70
Рони
27
Энрике
11
Витиньо
11
Витиньо
27
Энрике
13
Энрике
2
Виана
2
Виана
13
Энрике
22
Исла
2
Матеузиньо
2
Матеузиньо
22
Исла
10
Де Арраскаэта
30
Микаэл
30
Микаэл
10
Де Арраскаэта
10
Рибейро
9
Педро
9
Педро
10
Рибейро
Остались в запасе
Коринтианс
Фламенго
6
Лукас Питон
ЦФ
33
Матеус Донелли
ЦФ
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
34
Рауль Густаво
ЦФ
10
Маркиньос
ЦФ
19
Лео Натель
ЦФ
37
Ду Кейрос
ЦФ
7
Луан
ЦФ
Главный тренер
Фабио Карилле
29
Тиаго Майя
ЦП
12
Габриэль Батиста
ЦФ
13
Рамон
ЦФ
23
Родиней
ЦФ
35
Жоао Гомес
ЦФ
63
Витор Габриэль
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Остались в запасе
6
Лукас Питон
ЦФ
33
Матеус Донелли
ЦФ
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
34
Рауль Густаво
ЦФ
10
Маркиньос
ЦФ
19
Лео Натель
ЦФ
37
Ду Кейрос
ЦФ
7
Луан
ЦФ
Остались в запасе
29
Тиаго Майя
ЦП
12
Габриэль Батиста
ЦФ
13
Рамон
ЦФ
23
Родиней
ЦФ
35
Жоао Гомес
ЦФ
63
Витор Габриэль
ЦФ
Главный тренер
Фабио Карилле
Главный тренер
Леонарду Жардим
Статистика матча Коринтианс - Фламенго
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
- : -
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 31 тур
Коринтианс
1 : 1
20.10.2026
Витория
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Информация о матче
Стадион:
Нео Кимика Арена
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