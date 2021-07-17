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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сеара - Атлетико Паранаэнсе
Сеара - Атлетико Паранаэнсе: обзор матча 17 июля 2021
Сеара
17.07.2021, суббота, 23:00
Бразилия. Серия А, 12 тур
1 : 0
Завершен
Атлетико Паранаэнсе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сеара
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
24
Мессиас
ЦЗ
88
Фернандо Собрал
ЦП
25
Марлон
ЦП
29
Вина
АП
37
Рик
ПВ
45
Лима
ПВ
27
Buiu
ЦФ
1
Richard
ЦФ
9
Клебер
ЦФ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Атлетико Паранаэнсе
96
Карлос Эдуардо
ВР
24
Бенто
ВР
30
Николас
ЛЗ
27
Зе Ивалдо
ЦЗ
5
Педро Энрике
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
18
Лео Читтадини
ЦП
18
Кристиан
ЦП
10
Jadson
ЦП
79
Ренато Кайзер
ЦФ
6
Márcio Azevedo
ЦФ
Главный тренер
Милтон Мендес
Сеара
4
Клаус
ЦЗ
6
Педро Наресси
ЦП
11
Йони Гонсалес
ПВ
99
Cristiano
ЦФ
77
Hélio
ЦФ
23
Wendson
ЦФ
19
Fabinho
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
66
Alessandro
ЦФ
22
Alan
ЦФ
50
Vinícius Machado
ЦФ
12
Indio Geovane
ЦФ
Атлетико Паранаэнсе
24
Лео Линк
ВР
98
Андерсон Пайшао
ВР
30
Луан Патрик
ЦЗ
44
Тиаго Хелено
ЦЗ
43
Edu
ЦЗ
28
Витиньо
ЛВ
80
Давид Теранс
АП
11
Никао
АП
10
Jaderson
ЦФ
32
Vinicius Alessandro Mingotti
ЦФ
17
Матеус Баби
ЦФ
2-2-3-4
91
Пачеко
24
Мессиас
88
Собрал
25
Марлон
37
Рик
29
Вина
45
Лима
27
15
9
Клебер
1
4-3-2
96
Эдуардо
12
Келлвен
27
Зе Ивалдо
5
Энрике
30
Николас
18
Читтадини
18
Кристиан
10
6
79
Кайзер
Остались в запасе
Сеара
Атлетико Паранаэнсе
99
Cristiano
ЦФ
77
Hélio
ЦФ
11
Йони Гонсалес
ПВ
23
Wendson
ЦФ
19
Fabinho
ЦФ
6
Педро Наресси
ЦП
70
Kelvyn
ЦФ
66
Alessandro
ЦФ
22
Alan
ЦФ
4
Клаус
ЦЗ
50
Vinícius Machado
ЦФ
12
Indio Geovane
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
24
Лео Линк
ВР
98
Андерсон Пайшао
ВР
30
Луан Патрик
ЦЗ
44
Тиаго Хелено
ЦЗ
10
Jaderson
ЦФ
80
Давид Теранс
АП
32
Vinicius Alessandro Mingotti
ЦФ
17
Матеус Баби
ЦФ
11
Никао
АП
28
Витиньо
ЛВ
43
Edu
ЦЗ
Главный тренер
Милтон Мендес
Остались в запасе
99
Cristiano
ЦФ
77
Hélio
ЦФ
11
Йони Гонсалес
ПВ
23
Wendson
ЦФ
19
Fabinho
ЦФ
6
Педро Наресси
ЦП
70
Kelvyn
ЦФ
66
Alessandro
ЦФ
22
Alan
ЦФ
4
Клаус
ЦЗ
50
Vinícius Machado
ЦФ
12
Indio Geovane
ЦФ
Остались в запасе
24
Лео Линк
ВР
98
Андерсон Пайшао
ВР
30
Луан Патрик
ЦЗ
44
Тиаго Хелено
ЦЗ
10
Jaderson
ЦФ
80
Давид Теранс
АП
32
Vinicius Alessandro Mingotti
ЦФ
17
Матеус Баби
ЦФ
11
Никао
АП
28
Витиньо
ЛВ
43
Edu
ЦЗ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Главный тренер
Милтон Мендес
Статистика матча Сеара - Атлетико Паранаэнсе
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сеара
Бразилия. Серия А, 38 тур
Сеара
1 : 3
07.12.2025
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Фламенго
1 : 0
04.12.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сеара
1 : 1
30.11.2025
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
3 : 0
25.11.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сеара
1 : 2
21.11.2025
Интернасьонал
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Информация о матче
Стадион:
Кастелан
Новости команд
Все
Сеара
Атлетико Паранаэнсе
ЦСКА может обменять Гонду на лучшего бомбардира чемпионата Бразилии
20:49
5
В ЦСКА согласовали трансфер 20-миллионного форварда
16:29
17
Серия A Бразилии: шансы «Атлетико Паранаэнсе» и «Ремо» на победу в матче 36-го тура
21 ноября
Серия A: шансы «Фламенго» и «Атлетико Паранаэнсе» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
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ЦСКА может обменять Гонду на лучшего бомбардира чемпионата Бразилии
20:49
5
В ЦСКА согласовали трансфер 20-миллионного форварда
16:29
17
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21 ноября
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18 ноября
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